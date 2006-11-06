Валерия и Наталья Штурм позволяли себя избивать из-за большой любви

6 ноября 2006, 11:41

Певица Валерия и подзабытая нынче певица Наталья Штурм практически одновременно выпустили мемуары. При ближайшем рассмотрении книжки оказались похожими, как близнецы-братья.

Обе книги – «Валерия: и жизнь, и слезы, и любовь» и «Наталья Штурм: любовь цвета крови» рассказывают о несчастной доли российской женщины. Как оказалось, обе певицы в свое время жестоко настрадались от своих мужей. Валерия – от своего экс-продюсера Александра Шульгина (в книге певица изменила его фамилию на Шуйский). Наталья Штурм – от мужа Игоря (в книге его имя изменено на Роберт). Обе певицы родили им детей (Штурм – сына Ивана, Валерия – трех детей). В знак благодарности обе получили от своих мужей «по шее». После побоев мужа у Валерии констатировали сотрясение мозга, у Штурм была сломана рука. Как оказалось, еще до замужества обе певицы прекрасно понимали, что их избранники далеки от идеала. Штурм познакомилась со своим будущем мужем в казино, где он был пьян настолько, что не мог говорить. Но, несмотря на это певица «долго не подозревала, что он алкоголик и игрок». Валерия тоже знала, что Шульгин увлекался алкоголем. Валерия: «Шуйский, как я уже писала, тогда страшно пил. Выдувал по бутылке виски в день. Когда я ждала его, Шуйский увлекся кокаином. В сочетании с алкоголем - это адский коктейль. Мой муж стал полностью неуправляем». Штурм: «Роберт не приехал и на следующий день. Вечером 31 декабря двое друзей занесли его в дом и положили на диван. На его переносице были следы запекшейся крови. Гостиную быстро заполнил тяжелый запах двухдневного запоя. У приятелей вид тоже был несвежий. …Роберт проснулся к 9 часам вечера. Я взяла сумку с концертными нарядами и открыла входную дверь. - Увидимся в Новом году. Я поехала. - А я? – искренне удивился Роберт. Едва я закрыла дверь, в нее со свистом влетела пустая бутылка из-под «Боржоми». Звон разбитого стекла… и жуткий страх». С каждым годом мужья певиц, что называется, «зверели». Обе певицы в своих книгах подробно описывают побои, которые им пришлось пережить. Валерия: «Подхожу, совершенно ни о чем не подозревая. Он ведет меня в какой-то предбанничек, где никого нет. Хватает за плечи и ударяет по голове своей головой. Я на мгновение отключилась. Очнулась от боли – супруг продолжал меня избивать. Я была на пятом месяце беременности». Штурм: «Схватив обеими руками за горло, он начал меня душить. Почувствовав, что теряю сознание, я из последних сил плюнула ему в лицо. Неожиданно из его брюк выскользнул мобильный телефон, и, зашлепав стальным корпусом по ступенькам, с грохотом свалился в дырку между ступенями на первый этаж. Роберт ойкнул и тут же отпустил меня». Несмотря на весь этот кошмар, Валерия решилась родить Шульгину троих детей и даже обвенчаться с ним. Штурм, также не задумываясь, справила со своим мучителем свадьбу (из-за беременности врачи запретили певице двигаться, и она веселилась на торжестве практически лежа). Но побои не прекращались. Валерия: «Он с порога начал меня избивать: бил ногами, кулаками, тем, что попадалось под руку. … Очнулась утром следующего дня. Тишина. Я вся черная от побоев. Тело ноет от боли. Тяжело дышать. Кругом кровь». Штурм: «Из носа непрерывно текла густая черная кровь Сзади послышалось тяжелое злобное дыхание. - Убежать хотела, сука?! Получай! – размахнувшись, Роберт ударил прикладом ружья по моим ногам. Роберт стал наносить ногами удары по телу, норовя попасть в лицо. Роберт, как заправский футболист, подпрыгнул и ударил ногой в грудь. Жуткая боль резанула где-то в районе ключицы. - Я сейчас тебя прямо здесь пристрелю, и ни одна сука не найдет, - злобно прошипел Роберт, и, оглянувшись на соседский участок, направился в дом». Как утверждают обе певицы, их «мазохизм» был вынужденным. Они обе ЛЮБИЛИ. Валерия: «Я все равно любила его. Шуйский мирно прохаживался по двору с бультерьером на поводке. А я молча плакала у окна: как же я это его больше никогда не увижу, не услышу его голоса, не почувствую его запах. Как же моя жизнь будет без этой любви? Разве смогу я кого-нибудь еще так сильно любить?». Штурм: «Потрясение пришло ночью. Роберт уже спал. А меня вдруг накрыла такая волна чувств, такая необузданная нежность. Я лежала рядом и, как зачарованная, смотрела на его затылок. Вот она, моя любовь! Я нашла тебя. Девчонки, как он прекрасен! Солнышко, он воплощение моей мечты».

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