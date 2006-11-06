«Пряпорщик Шматко» Алексей Маклаков: «В отношениях с женщинами я типичная курица-наседка»

Жизнь Маклакова можно разделить на две части: до прапорщика Шматко и после. Веселый и очень практичный персонаж сериала «Солдаты» стал настолько популярным, что теперь для него создают отдельный сериал. Более того - не за горами выпуск диска с любимыми песнями прапорщика. А потом… Кто знает, может через несколько лет Шматко станет первым русским Джеймсом Бондом? Актера Маклакова часто называют современным Евгением Леоновым. Хотя сам Алексей всегда сильно смущается, когда слышит такое сравнение. - Я не такой талантливый! – говорит Маклаков. – Мне гораздо приятнее, когда меня сравнивают с Брюсом Уиллисом – из-за лысины. В кино и на телевидении Алексей появился сравнительно недавно. До «прапорщика Шматко» Маклаков жил в Новосибирске и играл исключительно в театре. Потом он вдруг решил бросить все и переехать в Москву. Его предупреждали, что в столице у него мало шансов. Но актер проявил упрямство. -Я просто разлюбил театр, – объясняет Алексей. – Потому и ушел. Несмотря на то, что именно из-за любви к театру я простоял полжизни в очередях за деньгами. За деньгами, на которые невозможно было прожить! Театр заставлял меня репетировать в драных штанах. А вечером на сцену я выходил во фраке. И никто из зрителей не догадывался, как плохо живу. Театру я отдал сердце и полжизни в придачу. Он лишил меня личной жизни. Но именно тот театр я любил! А сейчас он стал слишком коммерческим: ты выходишь на сцену, «светишься», получаешь деньги… Главное, чтобы зритель тебя знал. Маклаков пережил немало трудностей в Москве. Но даже сейчас, став народным любимцем и заслужив признание, актер не перестает думать о том, что, быть может, выбрал не тот путь. - Из меня бы вышел очень хороший врач, - вздыхает Маклаков. – Мне кажется, что это мое истинное признание. Был бы я простым терапевтом… Кроме того, этого хотела моя мама. Мама в жизни грубоватого героя «Солдат» занимает исключительно важное место. Наверное, трудно найти более нежного и любящего сына, чем он: - Мама жила мной. Она практически не принадлежала сама себе. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на женщин ее возраста. В СССР не было возможности одеваться, красиво отдыхать, не было романтики. Не было ничего, что давало бы возможность женщине чувствовать себя женщиной! Жили мы трудно. Мама работала простым библиотекарем. Ее зарплаты хватало только на то, чтобы оплачивать квартиру. Но мне помогали книги. Они как бы восполняли то, чего мне не хватало в жизни. Книги скрашивали проблемы быта. Все поменялось после смерти мамы. Актер сильно переживал, и у него произошла глобальная переоценка ценностей. Он вдруг понял, чем живет русская женщина: заботами о родных и близких. И актер решил делать все, чтобы теперь его близкие и родные женщины ни в чем никогда не нуждались. Но актерам, чей заработок нестабилен и зависит от удачи и случайности, сделать это очень непросто. - Я бы создал параллельный мир для женщин, - мечтает Маклаков. - Начал бы с девочек: учредил бы для них отдельные гимназии. Я категорически отказываюсь верить, что женский коллектив – это скопище истеричек и скандалисток. Активно оберегая женщин, актер часто бывает недовольным позицией, а, вернее, отсутствием позиции остальных российских мужчин. Маклаков не устает повторять и, главное, показывать на своем примере, что мужчины должны постоянно что-то делать для того, чтобы женщинам в России жилось спокойно и комфортно. Ведь только у женщин, по его мнению, есть усидчивость, которой нет у мужчин. И они умеют радоваться даже мелочам, когда так много плохого вокруг. - Как женщины живут в нашей стране?! – размышляет артист. - Красота российских женщин не соответствует нашим условиям. У нас о женщинах никто не думает, их просто не понимают. В садик ребенка устроить – и то целая проблема! Я боюсь, что когда-нибудь ночью все женщины России встанут и уйдут из этой страны. Что мы, мужики, будем тогда делать?!! В общем, можно считать, что любой женщине, оказавшейся – пусть даже на минуту - рядом с прапорщиком Шматко, уже сильно повезло. Увы, но в любви актер постоянен и уже долгое время остается верен своей возлюбленной Маше. - Я – курица! – признается Маклаков. – В отношениях с женщинами я типичная курица-наседка. Накормить, обуть, одеть женщин – для меня самая главная обязанность. Самое последнее, что может сделать мужчина – так это быть Плюшкиным в своей собственной семье. Маклаков - Плюшкин, скорее, по отношению к самому себе. Все заработанные деньги актер отдает супруге. Он считает, что она лучше знает, как ими распорядится. Ведь Маша – финансовый директор, и экономические задачки щелкает, как орешки. А самому актеру надо не так много. В одежде он консервативен, и если носит вещи, то подолгу. А для счастья ему нужны только хорошие сигареты и чай. Это, наверное, единственный недостаток Маклакова: он много курит. - Потому что не пью! – шутит актер. – Я очень много потерял друзей – талантливейших актеров – именно из-за алкоголя. А вот курить бросить никак не могу. Наверное, я все-таки слабовольный человек. Недавно актер подарил Маше Машину Ее Мечты – красную спортивную «Мазду». При этом долго объяснял, что дорогие и крупные подарки делать проще. А вот купить цветы актеру часто не хватает времени. - Я уже три года не готовлю! – тяжело вздыхает актер. - Нет времени. Хотя очень люблю это делать. Предпочитаю восточную кухню. Потому что на Востоке основа любого блюда – это соус. А мне, как актеру, всегда было интересна многоплановость. А вот французские соуса, на мой вкус, более примитивны. Но Маклаков обещает, что начнет активно готовить на новой квартире, когда ее купит. Сейчас Алексей и Маша живут в маленькой квартирке с небольшой кухней. Не развернешься! Пара живет давно, но до сих пор предпочитает не регистрироваться свои отношения. Маклаков считает, что брак с ним – это значит обречь себя на жизнь жены капитана дальнего плавания. А он не любит, когда женщина плачет на кухне, или вздыхает по вечерам на кухне. Ну не любит он домашние мини-трагедии. Их и так полно в жизни. О чем еще мечтать народному любимцу? Любимая женщина, работа, финансовое признание… В свое время Маклаков хотел взорвать мир. Ведь он актер, а в такой профессии быть вторым ни в коем случае нельзя. Сейчас Алексей успокоился и понял: для того, чтобы взорвать мир, требуется немало сил. А сейчас ему больше всего хочется сделать счастливым своих близких. И, похоже, у него это неплохо получается! Теперь к знаменитой формуле: «Вырастить дерево, построить дом, воспитать ребенка» Маклаков добавляет еще одну цель: - Оставить после себя улыбку! Когда я уйду, хочу, чтобы при моей фамилии или образе прапорщика Шматко на лицах людей появлялась улыбка. Это моя мечта.