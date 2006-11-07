Дробыш лично водил «фабрикантов» по публичным домам

Однако за два года существования ей так и не удалось толком раскрутиться. И еще несколько месяцев назад Виктор Яковлевич недвусмысленно намекал в интервью, что фактически поставил на этом проекте крест («ЭГ» № 23, 2006). Каково же было всеобщее изумление, когда недавно стало известно о намерении Дробыша реанимировать «КГБ». Только вместо Киреева и Голубева под этим названием теперь будут выступать победитель «Фабрики звезд-6» Дмитрий Колдун и участница той же «Фабрики» Александра Гуркова… А что плохого в том, что я определил Колдуна в «КГБ»? - начал кипятиться Виктор Дробыш в ответ на вопрос о причинах столь неожиданной рокировки. - Кто сказал, что победителя «Фабрики» обязательно нужно раскручивать сольно? Вон возьмите «битлов»! Разве кто-нибудь из них пострадал из-за того, что работал в группе? Да, еще недавно я хотел забыть про «КГБ» как про страшный сон. Но стоило мне сказать об этом в паре интервью, как про них сразу все вспомнили и, точно специально, начали заказывать их на гастроли. Вот я и решил продлить этому проекту жизнь. Тем более, что у Колдуна и Гурковой первые буквы фамилий так удачно совпали. Почему нельзя было оставить в «КГБ» Киреева и Голубева? Киреев давно хотел делать сольный проект. И он его получил. А Голубев сам виноват, что остался не у дел. Я устал слушать от всех сотрудников жалобы на него. Он ведет себя так, как не позволяет себя вести ни одна звезда. Например, как-то мне на мобильный поступает звонок. Нормальные люди, когда мне звонят, обычно говорят: «Здравствуйте, Виктор Яковлевич!». А тут мне сразу начинают хамить: «Слышь, ты! Чего там, блин, у нас?». «Я не понял, кто это», - говорю я. И слышу в ответ: «Как - кто это? Голубев это!». Я-то на него даже не обиделся за это. Ну, невоспитанный человек, хам, что с него возьмешь. А люди просто не хотели с ним работать. Последней каплей стало собрание, на котором обсуждалось будущее «КГБ». Голубев на него вообще не приехал. «Ну, не хочешь - как хочешь», - сказал я и уволил его… Любопытно, что три года назад на Голубева уже жаловался его бывший продюсер Сергей Рудых («ЭГ» № 48, 2003). По его словам, он привез юного Диму из Иваново в Москву и потратил на работу с ним много сил и средств, а неблагодарный подопечный его «кинул» и, не расторгнув с ним контракт, сбежал на «Фабрику звезд». - А что вы хотите?! Продюсеры всегда считают, что они молодцы, а артисты - какашки, - печально усмехнулся Дима Голубев. - На самом деле с Рудых была такая же проблема, какая сейчас с Дробышем. Ради участия в его проекте я бросил университет. Переехал в Москву. Но обещанной «раскрутки» так и не последовало. А когда я стал предъявлять ему претензии, он предложил в качестве пиара раструбить в СМИ о моей любовной связи с певцом Оскаром (Шамилем Мелкандуевым – М.Ф.). В конце концов, я разругался с ним и вернулся обратно в Иваново. Это было в феврале 2003 года, за полгода до «Фабрики звезд-3». Да, контракт с Рудых я и впрямь не расторгал. Но, когда меня брали на «Фабрику», я честно предупредил Первый канал об этом. «Ничего страшного! - сказали мне. - Если будут проблемы, мы сами будем с этим разбираться». «Наверное, им видней», - здраво рассудил я. Например, из нашей «Фабрики» в самый последний момент выкинули двух парней, так как у одного из них во время медосмотра нашли сифилис, а у другого чуть ли не СПИД (видимо, это те самые Александр Балсанов и Евгений Морозов, которые поначалу фигурировали на сайте Первого канала в списке «фабрикантов» третьего созыва – М.Ф.). В принципе, могли бы и меня с моим контрактом на х… послать. Увы, радость от того, что меня все-таки взяли и дали мне возможность громко заявить о себе, была недолгой. По окончании «Фабрики» мы ожидали, что с нами подпишут контракты и отправят нас в гастрольный тур, как это было с предыдущими «фабрикантами». Но в течение трех с лишним месяцев ничего не происходило. В этот момент через Сашу Савельеву из группы «Фабрика» на меня вышел Юрий Айзеншпис и предложил работать в его группе «Динамит» вместо уволенного Лени Нерушенко. Конечно, о таком продюсере, как Юрий Шмильевич, я мог только мечтать. Он действительно бился за своих артистов. Я сам был свидетелем, как он звонил на MTV и убеждал их поставить клип «Динамита», как уговаривал организаторов концерта, чтобы «Динамит» спел четыре песни вместо двух. Но я все-таки надеялся на продолжение сольной карьеры и вежливо ему отказал. В итоге вместо меня Айзеншпис взял в «Динамит» одного из тех двух парней, которых выкинули из нашей «Фабрики» из-за «нехороших» болезней (очевидно, имеется в виду недолго проработавший в группе Евгений Морозов – М.Ф.). А нас вскоре пригласили в Останкино и, наконец, предложили подписать контракты. Правда, почему-то не с Александром Шульгиным, который занимался нами на «Фабрике», а с Виктором Дробышем и Иосифом Пригожиным. Я долго ругался, чтобы мне дали контракт на руки и позволили показать его юристу. Но мне все равно пришлось его подписать. Выбора-то у меня не было. В принципе, это был обычный продюсерский контракт, по которому у артиста мало прав и много обязанностей, а у продюсера - наоборот. Я бы не сказал, что он был совсем уж кабальный. По слухам, бывает и хуже. Проблема была в том, что нами потом никто толком не занимался. Помимо нас, Дробыш и Пригожин в то время продюсировали Женю Малахову, Славу, Юлию Ахонькову, за которыми стояли серьезные бюджеты. Но даже им они не уделяли должного внимания. В итоге Малахову взял в свою группу «Reflex» Вячеслав Тюрин. Я слышал, ему заплатили за это 250 тысяч долларов. Зато Малахова сейчас при делах. А у Дробыша и Пригожина она была на фиг никому не нужна. Что уж говорить про нас?! Концертов у группы «КГБ» было очень мало. В основном, мы жили на зарплату 500 долларов, которую с трудом вытребовали у Дробыша. Да, не буду отрицать, он возил нас записывать песни в Германию, во Франкфурт. Причем, поселил нас в районе «красных фонарей» и лично водил нас по всем публичным домам. Сам он явно бывал там не первый раз, знал все «достопримечательности» и рекомендовал нам лучших девушек всего за 15 евро. Приятно, конечно, что продюсер так заботился о нашем досуге. Но в итоге альбом он нам так и не записал. Не был снят и обещанный два года назад клип. На концертах нам приходилось исполнять старые песни, записанные еще с Шульгиным. Своих песен у группы «КГБ» было всего шесть, и на сольную программу их никак не хватало. В довершение всего на «Фабрике звезд-6» Дробыш отдал нашу песню «Самая моя» группе «Челси», а песню «Несерьезно» - Колдуну. Естественно, меня все это беспокоило. И я прямо спрашивал об этом Дробыша. На мой взгляд, это совершенно нормально, когда артист интересуется, что происходит с его проектом. Но Дробыша мои вопросы злили и раздражали. И он нашел предлог, чтобы от меня избавиться. Мне позвонил Рома Барсуков и сказал, что Дробыш завтра утром встречается с Колдуном по поводу его участия в «КГБ», и было бы неплохо, если бы мы тоже присутствовали. Я в тот момент находился в Иваново. Мне нужно было уладить кучу дел в университете. Меня ведь каждую сессию выгоняют. А в армию идти не хочется. «Рома, нам обязательно нужно быть на этой встрече или, как всегда, они поговорят о своем, а про нас никто не вспомнит?» - уточнил я у Барсукова. «Нет, не обязательно», - заверил меня он. И я не поехал на эту встречу. А вечером Барсуков сообщил мне, что Дробыш на меня зол и намерен со мной расстаться. Я бросил все дела и на следующее утро выехал в Москву. Три часа просидел в приемной у Дробыша. Но он со мной так и не соблаговолил поговорить. О том, что я уволен из группы «КГБ», мне сообщил бывший директор его центра Максим Дмитриев. До окончания моего контракта оставалось почти 5 лет. Но на днях его официально расторгли. Может, это и к лучшему. Я всегда хотел работать. И мне было обидно, что мое желание не встречало поддержки у продюсеров…