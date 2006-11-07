Comedy Club разгромили отель на Кипре

Попав из холодной Москвы в теплые края, участники «Комеди Клаб» потеряли всякую бдительность. Они так накачались алкоголем, что наутро с трудом вспоминали, что они вытворяли накануне. Впрочем, это к лучшему для них, потому как, если бы воспоминания сохранились в их головах, то им стало бы стыдно за свое поведение. Веселье Для начала гости и резиденты клуба разбили дорогую посуду в отеле, но этого им оказалось недостаточно, и они разломали на две части огромный мраморный стол в холле. А завершились их неспокойные посиделки тем, что юмористы снесли дверь вместе с проемом в одном из номеров. Сотрудники гостиницы были в шоке от такого поведения. Они, конечно, и прежде наблюдали вечеринки русских туристов, но такое видели впервые. Как выяснилось следующим утром, некоторые из резидентов не помнили того, что они устроили ночью. Поэтому, когда персонал отеля обратился к ним за разъяснениями, участники «Комеди Клаб» как ни в чем не бывало ответили, что в случившемся виноваты вовсе не они, а приехавшие с ними гости. Секс В перерывах между пьянками резиденты занимались благоустройством личной жизни. Так, например, Тимур Родригес соблазнил симпатичную девушку по имени Татьяна, с которой провел весь вечер после шумной вечеринки. А о романтических подвигах известного ловеласа Тимура Батрутдинова публично сообщили на дискотеке. - Сегодня у Каштана на счету уже восемь разбитых женских сердец, - с иронией комментировали мимолетные романы парня остальные резиденты «Комеди Клаб». Не терял времени даром и солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, приехавший на Пафос вместе с брюнеткой из ВИА «Сливки». Своим друзьям он представил ее как новую возлюбленную и на протяжении всего времени не отходил от нее ни на шаг.