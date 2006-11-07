Голый Сталин в бане

Рассказ о трагической истории Надежды Аллилуевой начался с анекдота. На премьере фильма в московском кинотеатре «Пушкинский» гостям предлагали очень много шампанского. Видимо, угощением активно воспользовался механик кинотеатра. Потому что вместо фильма «Жена Сталина» по экрану поползли почему-то титры японского фильма ужасов. Зрители недоуменно затихли. После титров начался фильм. На европейского вида кухне жена жарила ветчину, а в это время злобный и неяпонской внешности муж (тут все вспомнили про непростые отношения Сталина с женой Надеждой Аллилуевой) выговаривал жене, что она полная дура. - Да ты посмотри на себя! – кричал он, удобно развалившись в кресле. – Да ведь ты даже завтрак приготовить не можешь! Ты вообще ни на что не способна! Идиотка! Женщина в это время спокойно дожарила бекон, положила его на тарелку мужа. Потом со всей силы размахнулась и одним ударом сковороды убила мужа. Потом села на его место и принялась за завтрак. Эта сцена из третьесортного японского ужастика стала замечательным дополнением к истории любви вождя «всех народов». Ровно через час, когда механик сменил ленту, Сталин на экране (грузинский актер Дута Схиртладзе) точно таким же кричал на Надежду Аллилуеву (Ольга Будина). - Ты корова! – с сильным грузинским акцентом говорил он. – Ты не можешь трахаться, не можешь рожать! Ты только жрешь все время! Посмотри на себя! Ты расползлась, ты стала уродкой… Будина в это время покорно кивала головой… Актриса действительно сильно поправилась – то ли специально для роли, то ли после рождения ребенка. Так что актриса точно соответствовала пышному идеалу женщины середины прошлого века. А вот сыграть влюбленную дурочку, какой пыталась показать Аллилуеву продюсер фильма Мира Тодоровская, Будине не удалось. Никакой грим не поможет умной тридцатилетней женщине, какой является Будина, сыграть наивную 14-летнюю гимназистку. Которая на вопрос Иосифа Джугашвили «Почему ты, детка, пошла в музыкальное училище?» краснеет, бледнеет и говорит задыхающимся голосом: «Потому что там разрешают косы заплетать…». Зато Тодоровская уверена: такого естественного и влюбленного Сталина кинематограф еще не знал. - Сталинистам наш Джугашвили не понравится, потому что в фильме все-таки он негодяй, - считает Мира Тодоровская. - А антисталинистам не понравится за то, что обаятельный. Говорят, что сын Миры Тодоровской, известный продюсер и режиссер Валерий Тодоровский, больше всего ругал маму за сцену, в которой Сталин моется с женой в бане. Таким Сталина, пожалуй, действительно еще никто не видел. Его лицо не обезображено оспой, он подтянут, высок, и даже трубку, без которой невозможно представить вождя, он курит всего в одной сцене. Актер Схиртладзе (которого, кстати, не пустили на российскую премьеру из Грузии) признался в одном из интервью: вождя он нарочно сыграл несуровым, даже просил не накладывать толстый слой грима, чтобы мимика была живее. - Знаю, про меня говорят, я слишком доброго Сталина сыграл! – признается актер. - Но, по-моему, вся суть в этом, что такой на вид добрый человек творит эдакое зло. Идиллических сцен в фильме – ровно столько же, сколько и трагических. Что-что, а образ несчастной, психически задавленной жены Будиной удается безусловно. Аллилуева подавала мужу тарелку с котлетами со словами «Все для тебя, любимый!» и плотоядно улыбалась. А зрители, уже просмотревшие сначала «японские» кадры, безнадежно ждали, что вот-вот, и Аллилуева пристукнет своего тирана и угнетателя освободившейся сковородкой. Увы – но российская женщина предпочитает устранить себя, чем своего опротивевшего ненаглядного…