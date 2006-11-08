LAMA собирается замуж за Валерия Харчишина

С каждой минутой желающие послушать живое выступление группы все прибывали, и спустя полчаса в полуподвальном помещении вместо аромата благовоний стоял густой табачный дым. А самой Ламы, то есть Натальи Дзенкив, все не было. Как выяснилось позже, певица примеряла новую юбку, которую специально для презентации для нее шила Ляля Фонарева (возлюбленная Святослава Вакарчука). Дожидаясь выступления, гости попивали коктейли, а именитые персонажи рассказывали о том, как им нравится творчество группы. Валерий Харчишин (фронтмен «Другої ріки), например, признался, что знаком с певицей почти десять лет, но альбом прослушал только один раз. «Моя любимая песня – «Тіло тремтить», оно у меня действительно сейчас дрожит от холода. А вообще, я люблю Ламу», - поразил всех своим признанием Валерий. Почтили певицу своим присутствием и Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, лидер проекта «АNА» и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса. И если Святослав простоял возле сцены в течение всего выступления, и даже не скупился на скромные аплодисменты, то Светлана Лобода с друзьями укрылась в дальней комнате и концерт видела лишь мельком – пробегая в уборную. Гостей Наталья порадовала живым исполнением хитов и своих любимых песен. Вокал звучал настолько качественно, что некоторые даже засомневались, действительно ли Лама поет «вживую». Но подвоха тут не было – все по-настоящему. А после концерта певица с готовностью отдалась на растерзание журналистам. За считанные минуты Наталья рассказала о том, как ей приснился странный сон, когда она думала над названием группы. «Мне приснился тибетский монах, с которым я беседовала о нашем проекте. Во время разговора я услышала слово «лама». Проснувшись, не поленилась проверить все источники и узнать значение этого слова. Оказалось это именно то, что нам было нужно». Рассказала Наталья и о том, что тяга к музыке у нее была от рождения, мама это заметила по первому крику. А еще оказалось, что певица долго не могла определиться стать ли ей фигуристкой, или все-таки посвятить себя музыке. Несмотря на то, что тексты песен Ламы весьма откровенные, о своей личной жизни певица говорить отказалась – «чтоб не сглазить». Новость о том, что Валерий Харчишин признался в любви, Наталью развеселила. «Замуж я пока не собираюсь, но вот за Харчишина, может, и выйду», - пошутила артистка.