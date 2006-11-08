Тина Кароль снялась в клипе в чем мать родила

Съемочной группе повезло больше: они могли насладиться звездным телом без прикрытия. На площадку допускали лишь ограниченный контингент, который насчитывал 40 человек. Чтобы не смущать артистку, место съемки оградили полотнищами ткани, развесив их по периметру комнаты. За пределы полога могли проникнуть только сам режиссер, стилист, визажист и оператор. Тело артистки покрыли специальным тональным кремом с силиконом, имитирующим загар (он не вытирается об одежду), а на лицо нанесли легкий, почти незаметный грим. «Мы старались показать наших артистов ангелами и детьми. Они ведь тоже без одежды, поэтому грима на лице было минимум», - рассказала стилист Анжела Посохова. Чтобы оградить площадку от непрошенных гостей у дверей павильона киностудии «Укрнаучфильм» режиссер поставил надежную охрану. Горячая творческая атмосфера на площадке не спасала от холода – в неотапливаемом павильоне температура едва достигала 10 градусов, поэтому изнеженное тело артистки во время съемок согревали ветродуями с горячим воздухом. «Уговаривать артистку сняться в обнаженном виде долго не пришлось. – рассказывает 25-летний украинский режиссер Алан Бадоев, снявший добрый десяток клипов для таких звезд, как София Ротару, Андрей Данилко, Авраам Руссо, Наташа Королева, группы «ВИА Гра». – Она уловила мою идею и загорелась. Но хочу разочаровать: откровенной обнаженки в клипе не будет, это всего лишь художественная аллегория. Героиня в клипе покажется в дымке и полутонах. Все видео сделано одним планом. Идею клипа в минималистском стиле мне подсказала сама песня, исполняемая под аккомпанемент скрипки и гитары. В клипе мы хотели показать незащищенность человека. Когда он обнажается? В момент интимной близости или когда его покидает кто-то близкий, когда он остается один на растерзание любопытных взглядов. Это я и хотел показать в клипе». «Я не хочу быть еще одной певицей, которая разделась. Все должно нести какую-то идею, все должно быть тонко и художественно. – говорит Тина Кароль. – Я отказала многим глянцевым журнала сняться в стиле ню. Раздеться в клипе для меня не было самоцелью. Просто каждый из нас одевает на себя какой-то образ, при этом пряча под одеждой свою суть, ребенка в себе. Ведь дети приходят в этот мир без одежды. А мы так редко можем позволить себе оставаться детьми. Кстати, я не предполагала, что буду настолько оголена. О том, что мне придется полностью раздеваться, я узнала только на съемках!»