Валерий Меладзе: Петь с «ВИА Грой» легче, чем строить дома

- Да, меня попробовали тряхнуть. Точнее, не меня, а мою строительную фирму. Органы внутренних дел потребовали срочно принести им учредительные документы, а также ксерокопии паспортов учредителей и сотрудников с грузинскими фамилиями. Совершенно идиотская постановка вопроса! Понятно, что на местах часто сидят не отличающиеся сообразительностью и деликатностью люди.- Все вылилось в очередную дележку. Большинство ресторанов и казино, закрытых первыми, уже снова работают. Но кто-то, видимо, получил за это время хорошие деньги. Нам ведь тоже предлагали «отстегивать» чиновникам за то, чтобы нам не мешали. Я спросил: «А может, вы нам будете помогать? За что платить-то?» «Нет, - ответили мне, - помогать мы не будем, мы просто не будем вам мешать». С такими людьми мы сталкивались не раз, но кормить тунеядцев и бездельников мы не собираемся. Более того, и у меня, и у моего друга, с которым мы работаем вместе, все в порядке на фирме.@@@Валерий Меладзе, его жена и две дочери на фоне семейного загородного дома. Кстати, строительная фирма певца не имеет отношения к его постройке.- Когда закрыли первые грузинские рестораны, я был в шоке. Какое отношение имеет грузинский ресторан к тому, что происходит в Грузии?! Возможно, на местах есть люди, решившие воспользоваться этой ситуацией. Я мирный человек, иначе мог бы очень сильно встряхнуть тех, кто меня вызывал.- У меня рыло не в пуху, чтобы обращаться за помощью! Мы созванивались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, он предлагал помощь. Если бы меня совсем прижали, наверное, принял бы ее. Каким-то образом нужно защищать свою семью и свой бизнес - все дается очень нелегко. Но до этого не дошло.- Если бы было можно, я пел бы до конца жизни. К сожалению, музыка - это не бизнес. Ты просто сегодня зарабатываешь деньги, вкладываешь, потом опять зарабатываешь, снова вкладываешь - и так постоянно. Но этот бизнес я не могу оставить детям, он не приносит прибыли без моего ежедневного участия. Я ведь и отдохнуть спокойно не могу, потому что могут позвонить в любой момент и предложить очередные концерты.- Принимаю активное участие. У меня ведь высшее техническое образование, которое не дает мне покоя. Несколько лет я являюсь членом совета директоров одного банка - рассматриваю выгодные и перспективные для банка проекты. Строительство - перспективное дело, но очень муторное. Ведь самое простое в нем - собственно строительство. Оформление документов - это настоящее хождение по мукам, которое может занимать и год, и два.- Иногда, в какие-то очень важные моменты. В основном по кабинетам ходят менеджеры. Вы знаете, для того чтобы перенести столб, нужно около двадцати подписей и печатей! И это не дается просто так. Чиновники стараются продемонстрировать всем свою значимость, поэтому с первого раза никогда и ничего не делается.- Сейчас - да! Но если взять тот период жизни, когда мы чего-то добивались, работая еще в Николаеве, и до первых заработков в Москве, то было не легче, чем сейчас построить дом.- Ни в коем случае! Костя (Константин Меладзе - продюсер «ВИА Гры». - Авт.) продолжает заниматься группой, а время действия наших дуэтов практически исчерпано. У нас несколько разные форматы, и мы работаем на разного зрителя. На мой взгляд, двух дуэтов достаточно. Меня и так уже подкалывали, что Меладзе без «ВИА Гры» не может петь!- Брат намного талантливее, чем я. Это мое личное мнение. Он достаточно сложный человек, и песни, которые Костя пишет, легко не даются. В каждой новой песне он требует от меня гораздо большего, чем я показал раньше и могу на данный момент. Со временем я поднимаюсь до той планки, которую он устанавливает.- Ой, в детстве мы были нормальными мальчишками, бывало дрались. Но, когда мы уехали от родителей, стали жить сами и поступили в институт, я почувствовал - Костя теперь настоящий старший брат. Мы с тех пор очень дружны. Хотя у нас разный темперамент. Сейчас не проходит дня, чтобы мы не созвонились хотя бы раз-два в день.- Я настолько люблю своих девчонок, что никогда даже не задумывался о том, что у меня нет мальчика. Многие говорят о наследнике, но что наследовать?! В нашей стране нужно наследовать хорошее воспитание, образование и умение выживать! У нас разве был такой период, когда люди жили спокойно, богато и стабильно? Как-то после 1917 года и не было такого. Поэтому воспитывайте детей, образовывайте и учите выживать в любых условиях.- Она очень хорошо знает английский язык. Собирается учить еще. Она больше расположена к гуманитарным наукам. Софья, ей семь лет, уже пошла в школу. Она в свои семь лет необыкновенно требовательный к себе человек. Сама встает по будильнику, приводит себя в порядок и за какие-то 15 минут абсолютно готова к выезду в школу.Ранние подъемы у нее - от меня, а организованность - от жены.- Я в своей семье чувствую себя прекрасно! Люблю, когда дети рядом со мной. Единственная сложность - выезд на отдых. Мы с женой, конечно, можем с детьми справиться, но, как правило, берем с собой няню. Представьте: шесть человек - шесть чемоданов, поэтому переезды - это большая проблема.- Мы стараемся ни в песнях, ни в клипах, ни в публичной жизни не заходить за какие-то рамки. Наверное, часто это идет против правил шоу-бизнеса, потому что нужно чаще о себе заявлять. Для этого, видимо, нужно участвовать в каких-то историях, скандалах и так далее. Но мы решили заявлять о себе качественным музыкальным материалом. Это как бы стало нашей визитной карточкой.- Так и есть. Но я очень изменился. Может быть, с возрастом или от жизненного опыта. Я ведь бизнесом занимаюсь несколько лет. И только сейчас что-то начинает прорисовываться. Это не дает мне сумасшедших денег, но зато я получаю удовольствие от своей работы.- Или ассоциативную музыку, или старые записи, которые я когда-то любил - «Пинк Флойд», «Би Джиз», например. Разумеется, слушаю много современной музыки, чтобы понимать, что происходит сейчас. Но любимая музыка из тех времен, когда люди относились к этому не как к бизнесу, а как к средству самовыражения.