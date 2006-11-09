Валерий Меладзе: Петь с «ВИА Грой» легче, чем строить дома

9 ноября 2006, 10:42

Известный певец рассказал о сегодняшней жизни бизнесмена с грузинской фамилией

Плати, чтобы не мешали
- Валерий, коснулась ли вас нынешнее противостояние между Россией и Грузией?
- Да, меня попробовали тряхнуть. Точнее, не меня, а мою строительную фирму. Органы внутренних дел потребовали срочно принести им учредительные документы, а также ксерокопии паспортов учредителей и сотрудников с грузинскими фамилиями. Совершенно идиотская постановка вопроса! Понятно, что на местах часто сидят не отличающиеся сообразительностью и деликатностью люди.
- И чем закончилось?
- Все вылилось в очередную дележку. Большинство ресторанов и казино, закрытых первыми, уже снова работают. Но кто-то, видимо, получил за это время хорошие деньги. Нам ведь тоже предлагали «отстегивать» чиновникам за то, чтобы нам не мешали. Я спросил: «А может, вы нам будете помогать? За что платить-то?» «Нет, - ответили мне, - помогать мы не будем, мы просто не будем вам мешать». С такими людьми мы сталкивались не раз, но кормить тунеядцев и бездельников мы не собираемся. Более того, и у меня, и у моего друга, с которым мы работаем вместе, все в порядке на фирме.
@@@ Валерий Меладзе, его жена и две дочери на фоне семейного загородного дома. Кстати, строительная фирма певца не имеет отношения к его постройке. - Вы ожидали, что конфликт между Россией и Грузией может коснуться и вас?
- Когда закрыли первые грузинские рестораны, я был в шоке. Какое отношение имеет грузинский ресторан к тому, что происходит в Грузии?! Возможно, на местах есть люди, решившие воспользоваться этой ситуацией. Я мирный человек, иначе мог бы очень сильно встряхнуть тех, кто меня вызывал.
- Например, Общественную палату...
- У меня рыло не в пуху, чтобы обращаться за помощью! Мы созванивались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, он предлагал помощь. Если бы меня совсем прижали, наверное, принял бы ее. Каким-то образом нужно защищать свою семью и свой бизнес - все дается очень нелегко. Но до этого не дошло.
Музыка не бизнес
- Свой строительный бизнес вы создали, чтобы после ухода со сцены было чем заниматься?
- Если бы было можно, я пел бы до конца жизни. К сожалению, музыка - это не бизнес. Ты просто сегодня зарабатываешь деньги, вкладываешь, потом опять зарабатываешь, снова вкладываешь - и так постоянно. Но этот бизнес я не могу оставить детям, он не приносит прибыли без моего ежедневного участия. Я ведь и отдохнуть спокойно не могу, потому что могут позвонить в любой момент и предложить очередные концерты.
- А в строительно-банковском деле вы участвуете или только даете свое имя?
- Принимаю активное участие. У меня ведь высшее техническое образование, которое не дает мне покоя. Несколько лет я являюсь членом совета директоров одного банка - рассматриваю выгодные и перспективные для банка проекты. Строительство - перспективное дело, но очень муторное. Ведь самое простое в нем - собственно строительство. Оформление документов - это настоящее хождение по мукам, которое может занимать и год, и два.
- Лицо ваше не помогает решить проблему быстрее?
- Иногда, в какие-то очень важные моменты. В основном по кабинетам ходят менеджеры. Вы знаете, для того чтобы перенести столб, нужно около двадцати подписей и печатей! И это не дается просто так. Чиновники стараются продемонстрировать всем свою значимость, поэтому с первого раза никогда и ничего не делается.
- Значит, петь все-таки легче, чем строить?
- Сейчас - да! Но если взять тот период жизни, когда мы чего-то добивались, работая еще в Николаеве, и до первых заработков в Москве, то было не легче, чем сейчас построить дом.
Я и «ВИА Гра» для разного зрителя
- Валерий, почему мы все реже видим вас с группой «ВИА Гра»? Девичий проект исчерпал себя?
- Ни в коем случае! Костя (Константин Меладзе - продюсер «ВИА Гры». - Авт.) продолжает заниматься группой, а время действия наших дуэтов практически исчерпано. У нас несколько разные форматы, и мы работаем на разного зрителя. На мой взгляд, двух дуэтов достаточно. Меня и так уже подкалывали, что Меладзе без «ВИА Гры» не может петь!
- Вам повезло, что у вас такой же, как и вы, талантливый брат...
- Брат намного талантливее, чем я. Это мое личное мнение. Он достаточно сложный человек, и песни, которые Костя пишет, легко не даются. В каждой новой песне он требует от меня гораздо большего, чем я показал раньше и могу на данный момент. Со временем я поднимаюсь до той планки, которую он устанавливает.
- У вас были ссоры в детстве и происходят ли сейчас между вами творческие споры?
- Ой, в детстве мы были нормальными мальчишками, бывало дрались. Но, когда мы уехали от родителей, стали жить сами и поступили в институт, я почувствовал - Костя теперь настоящий старший брат. Мы с тех пор очень дружны. Хотя у нас разный темперамент. Сейчас не проходит дня, чтобы мы не созвонились хотя бы раз-два в день.
Четыре женщины
- Валера, у вас три дочери, а о сыне с женой Ириной не подумываете?
- Я настолько люблю своих девчонок, что никогда даже не задумывался о том, что у меня нет мальчика. Многие говорят о наследнике, но что наследовать?! В нашей стране нужно наследовать хорошее воспитание, образование и умение выживать! У нас разве был такой период, когда люди жили спокойно, богато и стабильно? Как-то после 1917 года и не было такого. Поэтому воспитывайте детей, образовывайте и учите выживать в любых условиях.
- Вашей старшей дочери Инге уже 16 лет. Кем вы ее видите в будущем?
- Она очень хорошо знает английский язык. Собирается учить еще. Она больше расположена к гуманитарным наукам. Софья, ей семь лет, уже пошла в школу. Она в свои семь лет необыкновенно требовательный к себе человек. Сама встает по будильнику, приводит себя в порядок и за какие-то 15 минут абсолютно готова к выезду в школу.
Ранние подъемы у нее - от меня, а организованность - от жены.
- Как вы себя чувствуете в таком цветнике? Они вас балуют или, наоборот, держат в тонусе?
- Я в своей семье чувствую себя прекрасно! Люблю, когда дети рядом со мной. Единственная сложность - выезд на отдых. Мы с женой, конечно, можем с детьми справиться, но, как правило, берем с собой няню. Представьте: шесть человек - шесть чемоданов, поэтому переезды - это большая проблема.
Против правил шоу-бизнеса
- Валера, вы один из немногих артистов эстрады, который никогда не был замечен в каких-то скандалах. Это позиция или характер?
- Мы стараемся ни в песнях, ни в клипах, ни в публичной жизни не заходить за какие-то рамки. Наверное, часто это идет против правил шоу-бизнеса, потому что нужно чаще о себе заявлять. Для этого, видимо, нужно участвовать в каких-то историях, скандалах и так далее. Но мы решили заявлять о себе качественным музыкальным материалом. Это как бы стало нашей визитной карточкой.
- Все поклонники считают, что на сцене и в жизни вы одинаковый...
- Так и есть. Но я очень изменился. Может быть, с возрастом или от жизненного опыта. Я ведь бизнесом занимаюсь несколько лет. И только сейчас что-то начинает прорисовываться. Это не дает мне сумасшедших денег, но зато я получаю удовольствие от своей работы.
- Что вы сами слушаете, когда есть время?
- Или ассоциативную музыку, или старые записи, которые я когда-то любил - «Пинк Флойд», «Би Джиз», например. Разумеется, слушаю много современной музыки, чтобы понимать, что происходит сейчас. Но любимая музыка из тех времен, когда люди относились к этому не как к бизнесу, а как к средству самовыражения.
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