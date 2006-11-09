Муж не узнает Руслану Писанку на ощупь. А у Могилевской вылетают мениски

9 ноября 2006, 12:30

Пока «Танцы со звездами» набирают бешенные рейтинги на «1+1», сами звезды катастрофически теряют в весе. За последнее время Руслана Писанка похудела на 25 кг!

В течение последних трех дней до эфира звезда вообще ничего не ела. Надо вспомнить, что судьи во время программы сказали о необходимости танцевать на голодный желудок. И Руслана перестала есть. А ведь сперва ее партнер Коля пытался ограничивать свою подопечную в питании – для осуществления контроля они даже вместе ходили кушать. За столом Николай рассказывал, что нужно есть белковую пищу - мясо и рыбу, а от остального - отказаться. Сейчас ситуация изменилась: теперь Коля пытается ее накормить. «Мой муж не узнает меня на ощупь», - смеется Писанка. Во время репетиции организаторы стояли над актрисой с бананом – уговаривали съесть. Не получилось. Швеи жалуются, что Руся от примерки до примерки «убывает». Им постоянно приходится ушивать костюмы. А вот Коля наоборот пытается набрать массу, чтобы были силы на их знаменитые поддержки. Только ничего все равно не выходит – худеет. Та же история с Владимиром Зеленским. «Худею безумно! - радостно сообщает он. - Раньше сидел на диетах – потому что, знаете ли, нужно и в камере прилично выглядеть, и если я веду какой-то концерт или на выступлении – нужно в костюм влезть; а сейчас я ем безумно, как Вирастюк, и при этом я худею!» Любимая еда новоявленного танцора – новогодние блюда: язык запеченный, салат «Оливье», индейка жареная… «Мое глубокое убеждение – самая лучшая диета заключается в том, чтобы есть самое вкусное, потому что от этого поднимается настроение. И когда я говорю, что сидел на диетах, то имею в виду, что ел все, но в очень маленьких количествах. А теперь ни в чем себе не отказываю!». Наталья Могилевская из-за постоянных тренировок - по 5-6 часов в день – просто не успевает есть. В общей сложности она сбросила 8 килограмм, хотя иногда после репетиций не отказывается и от колбасы. «Когда есть на это время, кушаю все – и шоколад и торт, - говорит она. - Вообще последний год я ходила в спортзал, поддерживала хорошую физическую форму, поэтому, если выражаться спортивным языком, была «разогрета». Но все равно – от напряженных тренировок вылетели мениски в коленях». Для Виталия Козловского поесть - вообще святое дело. Поэтому он кушает перед репетицией танца, после репетиции и даже в перерывах между репетицией. Да еще на тренировки ему приносят кульки с едой из ресторана. Слово «диета» у певца вызывает смех. После единственного опыта белковой диеты, он ненавидит курицу и белое мясо. Сейчас Виталий постоянно носит с собой кулек еды – сникерсы, картошку с домашней отбивной… А еще берет с собой на гастроли свою партнершу Ксюшу и репетирует с ней самбу в гостиничном коридоре. Но даже при обильном питании Виталий худеет, тем более, что после репетиций – для поддержания формы и рельефа – ходит на два часа в зал. Перед эфиром в субботу у костюмеров начинается головная боль: штаны на танцорах висят, все, что должно было быть в обтяжку – свободно. Вот такой новый способ для похудения – «Танцы со звездами».

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