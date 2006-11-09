Виталий Козловский пожалел, что озвучивал мультик «Теркель і халепа»

9 ноября 2006, 13:18

Наконец-то состоялся премьерный показ мультика «Теркель і халепа», как уверают артисты, которым выпала честь его озвучивать, до этого момента мультик они не видели.

Перед премьерой все звезды уселись в президиуме и с удовольствием поделились впечатлениями о процессе дубляжа. Продюсер «Теркеля» Алекс Ковски, который судя по всему уже не раз видел готовый вариант, заверил всех присутствующих, что после показа готов ответить за все, если что не так. «Если что-то получается неудачным, то ответственность несет продюсер, - утвержадет Алекс Косовски, - так что после просмотра, я готов ответить». А вот автор текстов Николай Бровченко от своего авторства, можно сказать, отказался. «За то, чем в итоге все закончилось, я не могу отвечать, - говорит Николай, - группа собралась настолько творческая, что от первоисточника ничего и не осталось. Но украинский язык не пострадал, это уж точно». В какую сумму вылилось дублирование звездами мультика на украинском языке никто так и не признался. Затянувшуюся паузу оборвали сами артисты: «Кайфа было гораздо больше, чем бабла». Катя Чили, которая озвучила сразу трех персонажей, рассыпалась в благодарностях за такую уникальную возможность. «Это было просто супер. Особенно мне понравилось озвучивать сестричку Теркеля, которой выкололи глазик. Тут был праздник творчества и я оторвалась на полную». Виталий Козловский, тоже с радостью воспользовался возможностью воплотить свою детскую мечту. Как оказалось, певцу давно хотелось исполнить либо саундтрек к мультику, либо озвучить забавного персонажа. Герой ему достался почти позитивный – зубрила. И хотя звезды уверяли, что «чернушных» моментов в мультике совсем немного, разве что «чуть-чуть крови», на самом деле оказалось все совсем не так. Юмор «Теркеля...» оказался жестким, черным и совсем «недетским». Мультик пестрит сценами насилия, крови и «детской» жестокости. Не обошлось и без хлестких выражений, временами даже матов. Никакой дидактики, привычной по старым добрым советским мультфильмам, тут и в помине нет. В финале, как были все «плохими мальчиками», так ими и остались. Ничему пройденное их так и не научило. Зато у большинства родителей есть уникальная возможность посмотреть на себя и на процесс воспитания современных детей со стороны, и возможно даже сделать некие выводы. После просмотра мнение зрителей разделилось. Многие, кто пришел на премьеру с детьми, ушли с половины сеанса. Молодежь постарше посмотрела мультик до конца и получила нескрываемое удовольсвие от черного юмора. Певец Виталий Козловский оказался единственным мужчиной, который не оценил весьма своеобразные шутки. «Это просто ужас, - негодовал Виталий, - я и не подозревал, что мультик такой жестокий. Если бы у меня была возможность просмотреть его раньше, я бы ни за что не согласился принимать участие в озвучке. Мне кажется, что мой персонаж оказался самым позитивным».

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