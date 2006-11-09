Вторая кожа от Татьяны Карамболь

Татьяна Карамболь, переехав из Харькова в Киев, для начала завела благодарную клиентуру, а та начала распространять о ней «слухи», передавая по «сарафанному» радио, какой Таня чудесный конструктор и как идеально сидят ее вещи на фигуре.
Ирина Ашкенадзе, директор питерской Недели прет-а-порте «Дефиле на Неве», из всех участников прошлогодних «Новых имен» выделила талант Карамболь кроить вещи так, что они становятся второй кожей. На Украинской Неделе моды Таня Карамболь показала простую коллекцию для города, а экспериментировала в основном с аксессуарами – световые элементы в подвесках, юбки, инкрустированные светодиодами.