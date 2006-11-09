Вторая кожа от Татьяны Карамболь

Ирина Ашкенадзе, директор питерской Недели прет-а-порте «Дефиле на Неве», из всех участников прошлогодних «Новых имен» выделила талант Карамболь кроить вещи так, что они становятся второй кожей. На Украинской Неделе моды Таня Карамболь показала простую коллекцию для города, а экспериментировала в основном с аксессуарами – световые элементы в подвесках, юбки, инкрустированные светодиодами.