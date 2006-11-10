В детстве Влада Топалова называли Пирожком

Теперь направление ветра указывает симпатичная Мышь и год переезда - «2001». Мышь – символ хозяина дома Топалова-старшего, который родился в год этого животного по китайскому календарю.



А Топалов-младший, с тех пор как занялся сольной карьерой, предпочитает жить в Москве. Сейчас Влад снимает квартиру в центре столицы. Но свой загородный дом певец по-прежнему очень любит и часто приезжает туда в гости к сестре Алине и своим родителям. Сам певец утверждает, что если бы не удаленность от Москвы (от Голицыно до центра столицы нужно добираться практически час на машине), он с удовольствием проводил бы здесь все свое свободное время.



- Я очень люблю свою комнату! – признался Влад. – Я себя здесь очень уютно чувствую. Могу пролежать на кровати весь день, и при этом никуда не выходить. А больше всего мне нравится мой пушистый ковер во весь пол. Это было единственное мое пожелание, когда мама разрабатывала интерьер комнаты.



- Алина, вы как будто с братом сговорились! Ты ведь тоже в этом году поступила на юридический факультет МГИМО. Склонность к юриспруденции - это у вас семейное?



Алина: Думаю, да! Наверное, мозги у нас с братом все-таки одинаковым способом устроены. По крайней мере, еще одна типичная черта всего семейства Топаловых: плохое настроение с утра – у нас у обоих присутствует.



- У вас большая разница в возрасте?



Алина: Три года. Мы учились в одной и той же английской школе, так что у нас с Владом оказалось в итоге много одинаковых «британских» привычек.



- Бильярд, например?



Влад: А у нас в Англии и выбора-то особого не было! Из игр у нас был только настольный теннис и бильярд. Я за время учебы хорошо выучился играть в бильярд. Даже обыгрываю отца! Но в русском бильярде папа по-прежнему остается лидером. Слава Богу, что мы оговорили папу от установки стола именно с русским бильярдом. В него никто в нашей семье не умеет играть! Слишком лузы узкие и шары большие…



Алина: Еще в Англии нас научили завязывать галстуки. Привычка заниматься спортом, наводить порядок и принимать освежающий душ два раз в день – это тоже все благодаря нашей школе…



Влад: А труднее всего было научиться ложиться рано. Но, повторю – выбора у нас не было. Так что пришлось терпеть!



- А музыкальные способности – это у вас тоже семейное?

Алина: Видимо, да! Я ведь тоже пела в «Непоседах». А в Англии у нас был обязательный предмет – игра на флейте. Смешно, да? А нам с братом приходилось играть на ней по несколько часов подряд… Мы все жутко ненавидели этот инструмент! Влад, по-моему, уже все забыл. Да и я тоже смогу вспомнить только одну мелодию.



- Влад уже снимает свою квартиру, Алина – только собирается. Когда у каждого из вас будет по своему дому, каким он будет?



Влад: Комфортным! В моем доме вещей будет по минимуму. Мне нравится, когда дома есть чем дышать. В моем доме такого количества сувениров, как у нас сейчас, конечно, не будет. Ненавижу антиквариат. У меня все будет просто и скромно…

Алина: А мне нравится квартира Влада. Я, видимо, настолько привыкла к цветовой гамме своего дома, что тоже хочу, чтобы все в моем будущем доме было светло-серым.



- Влад, то есть к себе домой ты сувениры из поездок не привозишь?



Влад: Почему нет? Редко, но со мной это случается. Вот недавно из Южной Африки я привез несколько статуй языческих божков. Еще как-то прихватил с собой старинную карту мира. Она украшена золотом, и занимает в моей квартире всю стену. Красиво!



- А как Алина тебя звала в детстве?



Влад: Меня все звали «Пончик» или «Пирожок». Я был очень пухлый ребенок.



Алина: Не ври! Я тебя так никогда не называла!



Влад: Да ладно, все равно я никогда не обижался. Потому что всегда умел посмеяться над собой. И сейчас это качество не потерял.



- А в детстве вы с сестрой сильно дрались?



Влад: Были и драки, и битвы, и схватки, и просто ссоры. Она ведь мне часто пакостничала! А еще Алина любила жаловаться на меня родителям. Непросто, в общем, было мне с сестренкой…



Алина: Я так понимаю, что мне просто не хватало внимания брата. Я приходила к нему в комнату и делала что-нибудь ему назло. Но самые тяжелые предметы, которые летели в мою сторону или сторону Влада, были мягкие игрушки. Хотя кидались мы ими в друг друга со всей силы. Однажды даже лампу в моей комнате разбили.



- А сейчас вы поумнели и уже не ссоритесь? Или все-таки иногда бывает?



Влад: Сейчас стало получше. Хотя еще год назад Алина была совершенно невыносима. У нее был переходный период, и с ней никто не мог общаться! У меня подобное настроение было лет в 14-15. Сейчас все нормально. У Алины наступил студенческий период. Она уже не девочка, она – студентка МГИМО! Я горжусь ею. Пойдут всякие тусовки, дни рождения… А я университет закончил. И, что называется, свое уже «отгулял».



- Что, так быстро?!



Влад: Почему нет? Мне сейчас 21 год. Четырех лет мне вполне хватило, чтобы повеселиться на всю катушку. А сейчас стали интересны другие вещи. У меня в ноябре будет первый сольный концерт – для меня это событие важнее всего.



- Влад, чему бы ты мог поучиться у своей сестры?



Влад: Трудолюбию. Алина более прилежная, чем я. Она с большим вниманием относится к родителям, и ко всем близким и дальним родственникам. Алина, думаю, более трудолюбивая, чем я.



- Алина, а ты?



Алина: Я? Думаю, что напористости и целеустремленности Влада. Я все-таки поспокойнее, чем он. Может, потому что я по знаку Зодиака – Дева, а он - Скорпион. Влад все-таки очень напористый. Вот этому мне и хотелось бы у него поучиться.

Влад: А еще я бы с удовольствием научил сестренку прыгать с парашютом! Сам я пристрастился к воздушным полетам уже давно, и получаю от своих прыжков большой кайф. У меня недавно случилось эпохальное событие – я прыгнул с парашютом в сотый раз! По этому поводу мне даже выдали сертификат. Сейчас вот хочу попробовать научится делать в воздухе специальные фигуры – вместе с другими парашютистами. Хотел бы сделать это с сестренкой, вот только она все еще сопротивляется.

