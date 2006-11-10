Беременная от второго мужа Бужинская пришла на презентацию с первым

Певица с «пятимесячным» животиком, который не скрывал, а скорее - подчеркивал белый трикотажный наряд, купленный Катей в Париже, появилась на презентации книги поэта-песенника Александра Вратарева «Каштановый блюз» под ручку с продюсером и экс-супругом Квеленковым. Юрий вел свою протеже так осторожно, будто самое большое сокровище в мире. «Сокровище», между прочим, отважно передвигалось на 15-сантиметровых каблуках. Лицо певицы значительно округлилось. Может быть, такой эффект создавала еще и повязка на голове из белой норки. И вообще Катя очень напоминала на том вечере внучку Деда Мороза. «Ну, настроение у меня сегодня такое! – сказала она. – Захотелось одеться Снегурочкой!» Катя беременна от своего гражданского мужа Владимира, пластического хирурга, с которым живет уже три года. Прибавление в семье ожидается в марте. Надеются, что это будет девочка. Не смотря на уже довольно заметный животик, певица по-прежнему гастролирует. Правда, сольный концерт ей уже не по силам, но отрабатывает одно отделение еще довольно легко. Муж, конечно, переживает за Катю. А вот ее нынешняя полнота хирургу очень даже понравилась (дамочки после липосакции, видать, давно поднадоели), поэтому супруге он так и заявил: «Теперь будешь у меня постоянно беременная ходить!» Интересно, что на это скажет ее первый муж, который по-прежнему выполняет функции продюсера, Юрий Квеленков? Он-то из-за этой беременности теряет кучу бабок! На банкете в честь выхода книги Александра Вратарева Катя посидела буквально полчаса и отбыла под ручку все с тем же Квеленковым. Как говорится, уважила (в репертуаре певицы много песен на тексты поэта) и достаточно. Кроме Бужинской, из молодых артистов почтила любимого поэта-песенника еще Астрая, которая приехала на банкет с мужем Геннадием Татарченко. А заодно передала Вратареву привет от …английской королевы. (Когда-то еще в 60-е годы королеве Англии очень понравилась песня «Четвертая весна» на стихи Александра Вратарева в исполнении Юрия Богатикова). Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Ани Лорак не смогли приехать. Сослались на жуткую занятость. А вот еще одна молодая звездочка - Тина Кароль - открытым текстом потребовала гонорар за свое присутствие на банкете. Артисты постарше не посчитали зазорным для себя не только выпить-закусить, но и даже спеть и станцевать. Павел Зибров, например, дал целый концерт. А на «подтанцовку» пригласил шестилетнюю дочку Александра Злотника Соню. Девочка так хорошо отработала, что благодарный Зибров вынул из кармана 100 долларов и вручил в качестве гонорара. Заработала!