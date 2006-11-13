Чтобы голый Гоша Куценко мог заниматься в холодном море любовью, песок поливали кипятком

Гоша Куценко мужественно вел троллейбус. Он вел его, несмотря на холод и снежную бурю, бушевавшую за окнами. Куценко рулил и одновременно пел про то, что несмотря на плохую погоду, в сердце всегда можно найти приятные и согревающие душу воспоминания. У популярного актера найдется немало недругов (или просто завистников?) которые скажут, что даже управлять троллейбусом у него получается гораздо лучше, чем петь. Но, несмотря на постоянную критику, Куценко продолжает свои вокальные экзерсисы. Он даже троллейбусом научился управлять – ради съемок нового клипа на песню «Капли». (Новое видео выйдет на экраны незадолго до премьеры фильма «Дикари», в котором Куценко с Маратом Башаровым будут бегать голышом по пляжу). - «Дикари» - это фильм про крепкую мужскую дружбу и про опять-таки мужские поиски счастья! – рассказал Гоша Куценко. Он вышел из троллейбуса, сел перед ним на корточки и стал внимательно изучать шины. – Каждый год одна и та же компания мужчин выбирается к морю, чтобы покупаться, позагорать и, быть может, найти новую любовь. Благо лагерь одного института, где отдыхает много толковых девушек, расположен совсем неподалеку. Щеголять обнаженными торсами в «Дикарях» будет все та же компания, которая танцует стриптиз в скандальном спектакле «Ledy`s night». Это Гоша Куценко, Марат Башаров, Дмитрий Марьянов, Вячеслав Разбегаев. К ним присоединился еще и Влад Галкин. Все они играют… неизвестно кого. Профессия и социальная принадлежность мужчин, отдыхающих на черноморском побережье, остается загадкой до самого конца. Зритель узнает, кто есть кто, только из последних титров. - В этом-то и вся прелесть! – уверяет Куценко, который стал сопродюсером «Дикарей». – Ни у кого из героев нет прошлого. Есть только… - актер задумывается и указывает куда-то в район паховой области. – Только настоящее! – находится он. – Даже Разбегаев показал свою волосатую грудь! Картину про радости нудистской жизни доснимали осенью. Чтобы не застудить Куценко, который играл любовную сцену в октябрьском море, песок пришлось поливать кипяточком… Новое видео Куценко на песню «Капли» тоже затрагивает пляжную тему. По сюжету, Гоша – простой водитель автобуса, совершает непростительный для профессионала проступок: засыпает. Снятся ему как раз кадры из фильма «Дикари»: море, солнце, пляж, девушки, голый Башаров… А когда Куценко открывает глаза, то видит, что он действительно въехал на пляж. Чтобы снять сцену с троллейбусом на пляже, съемочной группе и самому Куценко пришлось изрядно помучиться. Во-первых, Ялта, где снимались кадры, не избалована такими новыми троллейбусами, как в Москве. Во-вторых, троллейбус просто-напросто увяз в песке, и доставали его оттуда с помощью трактора, который тоже периодически ломался. Добавьте к этому проливной дождь, злых собак, самолет через час и периодические проблемы с крымскими татарами. - Приходилось «разруливать» ситуацию мне и Марату Башарову! – вспоминает Куценко. – Марату – потому, что он татарин, а у меня вообще идеальная для Крыма смесь – у меня в роду есть и татары, и украинцы.