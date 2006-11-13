Украинский бомонд оденется у производителя конской упряжи

Приодеться и сменить уже давно приевшиеся наряды от «Cavalli», «D&G» и «Versacci» можно будет, не выезжая из столицы Украины. В центре Киева открылся официальный бутик марки «Gucci». Первыми посмотреть на все это великолепие в бутик заглянули известный модник Алексей Дивеев-Церковный в компании Инны Цымбалюк, и полюбившаяся уже украинцам модель, почти «Мисс Европа – 2006», Алена Авраменко. Но если Алексей и Инна пришли на презентацию как гости, то Алена предстала перед гостями в шикарном золотистом вечернем платье этой марки. Наряд от «Gucci» был девушке явно к лицу, в отличие от платья Роберто Кавалли, в котором она появилась в финале конкурса «Мисс Европа» и которое ей так и не досталось (дорогой презент по правилам могла получить только победительница).