И у Олега Скрипки були деньки

В художественной галерее «Bereznitsky Gallery Kiev-Berlin» музыканты устроили фотовыставку, рассказывающую о двух десятках лет творческого пути, дали акустический концерт и презентовали новый альбом «Були деньки». Почему соригинальничали? А вы представляете, сколько народу набилось в тесной комнатке, где полагается чинно ходить и рассматривать картины? Уже через пятнадцать минут после официально назначенного времени начала презентации в галерее не то что передвигаться стало практически не возможно, но даже - дышать. А юбиляр все не появлялся: интервью телевизионщикам давал. Наконец, Скрипка вышел к микрофону, сказал пару напутственных слов. Объяснил, например, почему решили юбилей отмечать в картинной галерее: мол, завидуют музыканты художникам за то, что их искусство не столь быстротечно. Потом торжественно разрезали «красную ленточку», которая на самом деле была фотопленкой. Искромсали ее на отдельные кусочки и раздали желающим на сувениры. Потом музыканты исполнили песни из альбома «Були деньки» в акустическом варианте. Кстати, этот альбом создавался аж 20 лет!