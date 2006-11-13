Виталий Козловский: «Меня возбуждают девушки в обтягивающих комбинезонах»

13 ноября 2006, 16:03

Не многие звезды украинского шоу-бизнеса могут похвастаться наличием в своем арсенале хотя бы одного «Золотого диска», а вот Виталий Козловский, певец молодой и амбициозный, за недолгих три года выпустил уже второй альбом, который, как и дебютный, признан «золотым».

К исполнению своей заветной мечты артист идет семимильными шагами. И в декабре планирует устроить сольный концерт на главной площадке страны – во дворце «Украина». Как признался певец, в последнее время его жизни занимают особое место еще и танцы. - «Танцы со звездами» - просто бомба, а не проект!- с энтузиазмом признается Виталий. – Это большое открытие для меня, никогда не думал, что смогу так жить и танцевать. Когда я в первый раз пришел в зал к профессионалам, даже подумать не мог, что тоже так смогу. Хотя у меня был некий опыт, но это совсем другое. Как оказалось, в паре танцевать очень сложно: нужно чувствовать и понимать своего партнера. С Ксюшей мы смогли этого добиться. Виталий рассказывает, что изначально относился к проекту не очень серьезно. Но все изменилось, как только начались прямые эфиры. - Я очень переживал и думал о себе, о том, как я выгляжу и т.д., - вспоминает певец. - Потом стало проще, начал гораздо внимательнее относиться к самому танцу. И сейчас я уже просто танцую для себя, забил абсолютно на все и получаю удовольствие. И только после этого все пошло… Наступил самый сложный период: нужно ставить по два номера, появилась усталость, и хочется продержаться в проекте как можно дольше. Кроме этого я потерял аж пять килограммов, а для меня это почти трагедия, так как вес я набираю с трудом. Не помогает ни калорийное питание, ни занятия в тренажерном зале. С помощью танцев Виталий открыл для себя одну пикантную деталь. - Оказывается, меня возбуждают девушки в обтягивающих комбинезонах, — признается артист, - моя партнерша Ксюша занимается именно в таком. Я раньше и подумать не мог, насколько такой наряд может быть сексуальным. Очень волнующая часть женского гардероба. Безотказно действует на меня и женское декольте. Особенно если оно не очень глубокое, а только дает намек на срытые прелести девушки, и оставляет место для воображения. А сам я люблю ходить по дому в нижнем белье. Мой дом – моя крепость, поэтому в нем я могу позволить себе все, что угодно. Конечно, у меня есть и халат, и домашняя одежда, но комфортнее всего я себя чувствую без нее. В девушках Виталий Козловский больше всего ценит женственность и нежность. - Мне нравятся нежные и красивые женщины, - делится певец. – Хотя сейчас условия жизни такие, что многим приходится бороться за себя, быть твердыми и упрямыми. В работе, это конечно хорошее качество, а вот в жизни – не всегда. Очень часто многие девушки своим шармом и женскими чарами добиваются от меня абсолютно немыслимых вещей. В этом отношении я очень мягок и каждый раз иду у них на поводу. Потом неоднократно жалею об этом, и говорю себе, что подобное не повториться, но, тем не менее, вновь и вновь попадаюсь. В этом отношении мне порой не хватает твердости. - А в мужчинах я больше всего ценю решительность, - продолжает Виталий. - И еще когда мужчина выполняет свой долг только по тому, что иначе он не может. И относится к этому не как к долгу, а как к образу жизни. Сам я тоже в некоторой степени обладаю этим качеством, но ради красивой девушки могу забыть обо всем. Своей аудиторией певец видит в основном женскую половину населения. Опыта выступления перед мужчинами нетрадиционной ориентации у Виталия не было. - Выступать в гей-клубе я не согласился бы ни за какие деньги, - говорит артист. – Я выступаю только там, где мне приятно. Я ничего не имею против людей нетрадиционной ориентации, главное, чтобы они держались от меня подальше. То удовольствие, которое я получаю от публики во время концерта, и мой имидж мне гораздо дороже, чем гонорары, которые мне могли бы предложить за выступление в гей-клубе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять