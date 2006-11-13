Виталий Козловский: «Меня возбуждают девушки в обтягивающих комбинезонах»

К исполнению своей заветной мечты артист идет семимильными шагами. И в декабре планирует устроить сольный концерт на главной площадке страны – во дворце «Украина». Как признался певец, в последнее время его жизни занимают особое место еще и танцы. - «Танцы со звездами» - просто бомба, а не проект!- с энтузиазмом признается Виталий. – Это большое открытие для меня, никогда не думал, что смогу так жить и танцевать. Когда я в первый раз пришел в зал к профессионалам, даже подумать не мог, что тоже так смогу. Хотя у меня был некий опыт, но это совсем другое. Как оказалось, в паре танцевать очень сложно: нужно чувствовать и понимать своего партнера. С Ксюшей мы смогли этого добиться. Виталий рассказывает, что изначально относился к проекту не очень серьезно. Но все изменилось, как только начались прямые эфиры. - Я очень переживал и думал о себе, о том, как я выгляжу и т.д., - вспоминает певец. - Потом стало проще, начал гораздо внимательнее относиться к самому танцу. И сейчас я уже просто танцую для себя, забил абсолютно на все и получаю удовольствие. И только после этого все пошло… Наступил самый сложный период: нужно ставить по два номера, появилась усталость, и хочется продержаться в проекте как можно дольше. Кроме этого я потерял аж пять килограммов, а для меня это почти трагедия, так как вес я набираю с трудом. Не помогает ни калорийное питание, ни занятия в тренажерном зале. С помощью танцев Виталий открыл для себя одну пикантную деталь. - Оказывается, меня возбуждают девушки в обтягивающих комбинезонах, — признается артист, - моя партнерша Ксюша занимается именно в таком. Я раньше и подумать не мог, насколько такой наряд может быть сексуальным. Очень волнующая часть женского гардероба. Безотказно действует на меня и женское декольте. Особенно если оно не очень глубокое, а только дает намек на срытые прелести девушки, и оставляет место для воображения. А сам я люблю ходить по дому в нижнем белье. Мой дом – моя крепость, поэтому в нем я могу позволить себе все, что угодно. Конечно, у меня есть и халат, и домашняя одежда, но комфортнее всего я себя чувствую без нее. В девушках Виталий Козловский больше всего ценит женственность и нежность. - Мне нравятся нежные и красивые женщины, - делится певец. – Хотя сейчас условия жизни такие, что многим приходится бороться за себя, быть твердыми и упрямыми. В работе, это конечно хорошее качество, а вот в жизни – не всегда. Очень часто многие девушки своим шармом и женскими чарами добиваются от меня абсолютно немыслимых вещей. В этом отношении я очень мягок и каждый раз иду у них на поводу. Потом неоднократно жалею об этом, и говорю себе, что подобное не повториться, но, тем не менее, вновь и вновь попадаюсь. В этом отношении мне порой не хватает твердости. - А в мужчинах я больше всего ценю решительность, - продолжает Виталий. - И еще когда мужчина выполняет свой долг только по тому, что иначе он не может. И относится к этому не как к долгу, а как к образу жизни. Сам я тоже в некоторой степени обладаю этим качеством, но ради красивой девушки могу забыть обо всем. Своей аудиторией певец видит в основном женскую половину населения. Опыта выступления перед мужчинами нетрадиционной ориентации у Виталия не было. - Выступать в гей-клубе я не согласился бы ни за какие деньги, - говорит артист. – Я выступаю только там, где мне приятно. Я ничего не имею против людей нетрадиционной ориентации, главное, чтобы они держались от меня подальше. То удовольствие, которое я получаю от публики во время концерта, и мой имидж мне гораздо дороже, чем гонорары, которые мне могли бы предложить за выступление в гей-клубе.