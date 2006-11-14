Константин Меладзе: "Мистер ХИТ и его девочки"

Константин же, наоборот, ценит уединенный и размеренный образ жизни. Видимо, поэтому Валерий предпочел жить в шумной Москве, Константин же — в тихом Киеве. А ведь не будь Константина, еще не известно, как сложилась бы судьба младшего брата. Именно Косте Меладзе принадлежат все песни, которые исполняет Валерий. Как, впрочем, и хитовый репертуар группы “ВИА Гра”. В один из своих нечастых приездов в Москву Константин ответил на вопросы обозревателя “МК-Воскресенья”.



Жасмин стала последней каплей



Дважды отказывался от “Фабрики звезд”



“ВИА Гра” запрещена на Западе



Бюст не имеет значения



Мюзикл под Синатру



В Москве жить не смог



— Мне кажется, что моя работа не нуждается в каких-то комментариях. Послушайте, посмотрите, что я делаю, — этого для меня достаточно.— Да нет, что вы! Боже упаси! Сейчас я пишу ровно столько, сколько у меня получается писать. Я стараюсь не выжимать песни из себя, как пасту из тюбика. Только когда приходит вдохновение и желание. Поэтому сейчас получается восемь—десять песен в год, не более. Но этого хватает для моих артистов. Дело в том, что я еще занимаюсь продюсерской работой, записью в студии, кино. Так что работы у меня хватает и помимо написания музыки.— Никогда! Дело даже не в Жасмин. Я в принципе продавать свои песни не хочу, не могу и не буду. Поэтому сейчас я пишу только для своих артистов.— Для меня это совершенно равноценные коллективы. Валера для меня, это и понятно, мой самый главный артист, потому что это родной брат, мы с ним начали заниматься музыкой 20 лет тому назад.— Главная причина в том, что мы никого в группе не держим. У нас нет никакой контрактной системы. Кто хочет, тот работает, кто не хочет — не работает. Ну и вдобавок мы избавляемся от тех людей, которые просто не вписываются в коллектив. Поэтому и кажется, что у нас частые смены. А так, одна девушка у нас работает четыре года (Вера Брежнева), другая — два с половиной (Альбина Джанабаева).— Да нет же! То, что пишут в бульварной прессе по поводу “ВИА Гры”, — это все настолько далеко от правды. Даже разбираться не хочется. Это сказки, в которых персонажами являются девушки из “ВИА Гры”, я, Дмитрий Костюк (второй продюсер группы. —). А по поводу “Фабрики звезд”... Мне два раза предлагали ее возглавить — четвертую и пятую, я оба раза отказывался. Но не потому, что плох проект. Просто я человек непубличный, я не способен заниматься таким трудом. И это никак не связано с “ВИА Грой”. А разговоры о том, что коллектив распадается... Он не распадается, он видоизменяется, вот и все.— А мы на заре возникновения коллектива, придумав сразу несколько названий, остановились на этом. И только из-за того, что его можно было трансформировать как вокально-инструментальный ансамбль “Игра” по-украински, и вместе с тем — это такое провокационное нечто. Мне кажется, очень удачное название получилось.— Мы благополучно запатентовали это название на территории России и Украины. А за рубежом... действительно, они запретили использовать наше название в зарубежных релизах, поэтому там “ВИА Гра” выступала под другим названием.— Отказались только потому, что подготовка к этому мероприятию занимала огромное количество времени (три месяца), тем более что гастроли были уже расписаны и мы понесли бы большие финансовые потери. А потом, это ничего не прибавило и не убавило бы группе. Победа, конечно, давала бы некоторые плюсы, но победить крайне сложно. И если нам опять поступит такое предложение, я думаю, мы снова откажемся.— Это все полная ерунда! По поводу штрафов я читал в Интернете воспоминания только одной девушки по фамилии Найник. Она работала у нас месяца три или четыре. Хотя было раз в жизни, штрафанули долларов на пятьдесят, но за такие недопустимые нарушения... (Впервые засмеялся.) А так штрафов сроду не было. Что до сложностей, то, конечно, трудно сделать из девочек артисток в течение нескольких месяцев или года. Люди, что называется, меняют шкуру. Муштра у нас, безусловно, серьезная. Но это на первых порах. А когда они становятся настоящими артистками, никто их не донимает. И зарплаты у нас очень высокие.— Это Ани Лорак (Каролина Куек). В России она мало известна, больше на Украине.— Да при чем здесь “Виа Гра”?! Пока я в раздумьях, что мне делать дальше. Буду я заниматься ею или нет. Пока не-зна-ю! На данном этапе дело закончилось одним дуэтом.— Тогда реально группа совершеннейшим образом развалилась. И для того чтобы каким-то образом стимулировать ее возвращение, мне нужно было поставить точку, после которой люди сами бы решили — продолжать им это дело или нет. Хотят они работать на сцене или нет. Они решили, что будут работать. И мы продолжили.— Я бы с удовольствием этого не делал.— Дело не в формах. Не у всех девушек, которые сейчас работают в “ВИА Гре”, есть гиперсексуальные формы. Все дело в типажах. Я выискиваю те, которые могли бы, на мой взгляд, быть интересными публике. Поэтому я ищу не по формам, а по типажам. По яркости, что называется. А ищем только потому, что кто-то уходит или кого-то мы увольняем из группы. Если не будет никаких смен в коллективе, то я и искать никого не собираюсь.— Псевдонимами занимался не я, а Дмитрий Костюк, продюсер группы. Он настаивал, чтобы они поменяли фамилии. Мне совершенно все равно. Просто есть фамилия более звучная, есть менее. Лучше, конечно, чтобы они были благозвучными. Я думаю, что только в этом заключается смысл псевдонимов.— Я сейчас им занимаюсь. Это киномюзикл о стилягах 50-х годов. Мы выбрали песни 80-х, а я их делаю в стиле 50-х.— Да, это Гармаш, Янковский, Яковлева, Ярмольник, Васильева.— Гармаш пел одну из песен совершенно замечательно. А в основном там будут петь молодые актеры, которые исполнят главные роли в фильме. Музыка будет оркестровая, с бик-бэндами. По звучанию похожая на Фрэнка Синатру и Брайана Сетцера. Я давно хотел сделать такую музыку, и наконец мне представилась возможность. Ну и общение с Валерой Тодоровским доставляет мне огромное удовольствие.— Я в Москве жил два года. И я понял, что этот город для меня совершенно непригодный. Не потому, что он плох, а потому, что там совершенно невозможно сосредоточиться. Он слишком шумен и суетлив. Я в Москву приезжаю только по долгу службы и тут же уезжаю.— Не-ее-т, что вы! Мы настолько замечательно живем в Киеве, что нет ни малейшего желания менять столицы. Там живется спокойно во всех отношениях.— Я заметил в Интернете, что в этой связи очень часто упоминаются наши фамилии.— Потому что, собственно говоря, все лица грузинской национальности каким-то образом замешаны во всей этой истории. И известных людей периодически вспоминают журналисты. Мы к этому не имеем отношения и иметь не хотим! Тут комментарии излишни! Не хочу обсуждать, а то меня понесет — и я могу наговорить кучу лишнего.