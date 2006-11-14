Мама Верки Сердючки увлекается порно (ФОТО)

14 ноября 2006, 13:46

Андрей Данилко снял клип на песню "Возьми все" из своего нового альбома "Трали-вали", который только-только появился на прилавках музыкальных магазинов.

Возглавить съемку артист предложил питерскому режиссеру Александру Игудину, с которым познакомился на съемках интеровского новогоднего фильма "Карнавальная ночь. 50 лет спустя". Кстати, питерец снимал клипы не только для российских и украинских артистов, но и для "Си Си Кетч" и группы "Лондон Бит". Согласно сценарию, Игудин уготовал нашей Сердючке роль мировой знаменитости, так сказать, «голубя мира», объединяющего все страны и народы. Оказалось, что все они просто в восторге от нашей Верки. Она дает концерт, транслирующийся на все страны мира с крыши небоскреба. В прямом эфире нашу соотечественницу приветствуют негры, арабы, евреи, узбеки, японцы, а также россияне и украинцы. Победителям конкурса Сердючка прямо на крыше вручает свой новый альбом. Среди поклонников веркиного творчества оказались даже исламские террористы, устроившие потасовку с полицией прямо на концертной площадке. Макет небоскреба с химерами по краям, прообразом которого послужил реальное здание на Манхэттене в Нью-Йорке, выстроили в самом большом в Европе павильоне киностудии имени Довженко, где проходили съемки. Вертолетную площадку для концерта художники попытались воспроизвести в точности, а вот очертания города и вертолеты, освещающие шоу Сердючки лазерами, добавят при монтаже с помощью компьютерной графики. Перед съемками артистов предупредили, чтобы они не танцевали в такт, поскольку декорация может провалиться. "Помните, что солдатам, которые идут по мосту, запрещают идти в ногу? А то получится резонанс!" — наставлял артистов режиссер. — "Старайтесь танцевать на цыпочках, а то провалитесь!». Актеров подстерегала и другая неприятность – холод. Для сугреву по периметру декорации установили обогреватели, но это не очень помогало: температура в павильоне едва отличалась от температуры на улице и достигала всего двух градусов по Цельсию. А большая часть массовки снималась в довольно легкой одежде. Сердючка на этот раз изменила себе и появилась на площадке не в очередной шубе а ля "Смерть Юдашкину", а в белой «аляске», подбитой песцом усыпанной стразами и в спортивках с лампасами. Дополняла наряд скандинавская шапочка со снежинками. В стиле спортивного гламура Сердючку приодела известный украинский стилист Анжела Лисица. "На этот раз Андрей попросил меня не утяжелять образ Сердючки излишними деталями и мишурой, поэтому я решила нарядить Верку не по-мещански, а модно и лаконично. Все-таки, по сюжету она мировая знаменитость," - рассказала Анжела. Во время написания сценария фантазия режиссера разыгралась настолько, что бедной женщине - маме Сердючки - пришлось стать эротоманкой. Она работает директором «доці» и, принимая заказы на концерты, смотрит порнуху. Самой юной актрисе в клипе от роду исполнилось всего три месяца. Это крестница артиста, которую держат на руках поклонники Сердючки из Украины. Девочка, видимо, родилась актрисой, поскольку на съемочной площадке не проронила ни слезинки. Многие даже поначалу думали, что в розовом комбинезоне всего лишь кукла. Работа затянулась до утра следующего дня. В процессе работы выяснился тонкий нюанс: процесс приходилось останавливать каждый раз перед съемкой крупных планов. Дело в том, что у Данилко слишком быстро растет щетина, грозя пробиться в виде усов и бороды на лице Сердючки. Поэтому Верку периодически уводили из кадра – бриться.

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