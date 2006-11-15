Под Киевом поймали шпионов (ФОТО)

Все события происходят в 1944-м. На освобожденной от гитлеровцев территории случаются загадочные, почти мистические происшествия – опытный летчик запускает самолет прямо в землю, а стрелочник не переводит стрелки, вследствие чего сталкиваются два эшелона. Советское командование подозревает, что в тылу работает враг. Спецотдел контрразведки СМЕРШ получает задание найти шпиона. Ответственным за операцию назначают капитана Сироту. Сценарий написан украинским автором- Марком Гресем. Главная роль капитана Сироты досталась Никите Тюнину, известному зрителям по фильму «Страна глухих», а звездную компанию в фильме, которой руководил режиссер Сергей Лялин, также составили Александр Пашутин, Валерий Золотухин, Алексей Серебряков, Александр Ефимов и Александр Яценко. В течение четырех месяцев вся съемочная группа моталась между Киевом, Немировым и Балаклавой , снимая на подходящей натуре. Наибольшее впечатление на них произвела бухта рядом с Севастополем. Съемки проходили на заводе подводных лодок глубоко под землей. Правда, от той эпохи, кроме заброшенных шельфов, ничего практически не осталось. Художнику-декоратору Александру Заславскому приходилось самому все создавать – прокладывать рельсы, устанавливать соответствующую аппаратуру, рисовать специальные знаки на стенах. - Балаклава – уникальное место, - рассказывает Никита Тюнин. – Она очень сильно отличалась от остальных - море, катакомбы, шахты… Работать там было очень тяжело. Помню, в последний день съемок мы нечаянно уронили в воду настоящий, еще действующий немецкий автомат. Пришлось вызывать из Ялты группу спасателей со специальной аппаратурой. Операция по подъему длилась больше пяти часов. Все это время оружие пролежало в воде на глубине более восьми метров. Нам нужно было возвращаться в Киев, и мы не могли дожидаться результатов. Но как нам потом рассказали спасатели, когда его все-таки подняли – удивлению не было предела. Весь автомат покрылся основательным слоем ржавчины. И это при том, что такое оружие десятками лет может лежать в земле и быть в прекрасном состоянии! А тут всего за пару часов полностью вышло из строя. «Смерть шпионам!» - не первая работа Никиты на военную тематику, и в форме он ходить привык. - В форме я чувствую себя очень комфортно. Правда, в армии мне не доводилось служить, но еще с детства снимаюсь в фильмах про войну, поэтому сапоги и бушлат для меня не новинка. Но определенные сложности все равно возникают. Так, например, изначально планировалась, что я буду делать всякие СМЕРШевские фишки (качание маятника), но поскольку никто из нас достоверно не знал, как оно должно выглядеть, от этой идеи пришлось отказаться. Как и от многого другого. - Вообще, почему-то так повелось, что в основном все фильмы на эту тематику – мужские. Вот и в этом всего четыре женских роли, и те второстепенные. Поэтому, женскую линию я бы развил немного больше. Хотелось бы ввести не просто информативные сцены, а добавить психологической глубины. У моего героя с его возлюбленной, к сожалению, слишком много слов, а это, как и в жизни, не всегда хорошо. Если много разговоров, значит что-то не так… А вот лирики, самой любви и не хватает. Но видимо, это необходимость сценария, тут каждая деталь работает на напряженные поиски шпиона.