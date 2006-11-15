Телеведущий Юрий Горбунов: «Семьи участников проекта «Танцы со звездами» не пострадают»

15 ноября 2006, 14:30

Один из самых популярных шоуменов и телеведущих страны сменил свою очаровательную партнершу по «Подъему» Машу Ефросинину на Тину Кароль. Но если над Машей он всегда откровенно подтрунивал, то Тиночке относится даже как-то чересчур подозрительно романтично…

- Юрий, танец – такое чувственно-опасное дело. Как вы думаете не пострадают ли семьи участников шоу «Танцы со звездами»? Ведь Руслана Писанка уже призналась в прямом эфире, что начала любить учителя танцев больше самих танцев.

- Думаю, что обойдется. Отношения между танцующими, конечно всегда входят в некую личную зону, но и в такой ситуации можно держать себя в руках. Мне рассказали историю аргентинского танго. Оказывается, изначально это был танец аргентинских мужчин. Они так «танцевали» между собой – одной рукой держали друг друга за плечи, в другой сжимали ножи и так дрались. Пабы были очень маленькими, поэтому им приходилось перемещаться диагоналями. А потом в танце появились женщины. Стали держать за талию, а это уже вторжение в ауру человека, уже близость между людьми. Женщины отобрали у мужчин танго. Как и все остальное. Штаны. Курение. Выпивку.

- Во время эфира «Танцев со звездами» вы постоянно преподносите Тине Кароль маленькие презенты.  Как ваша супруга относится к этому?

-  Есть работа, а есть дом. Я не ловелас и никогда им не был.

- Но пофлиртовать не любите?

- Не могу сказать. А вот среди моих друзей есть товарищи, которые регулярно посещают разные мероприятия и практикуют флирт. Я чаще бываю на таких вечеринках в качестве ведущего, а не чтобы получать удовольствие.

- Как вы нашли с Тиной общий язык?

- До проекта мы не были знакомы. Она сперва отнеслась ко мне настороженно, но когда узнала, что мы из одного города Ивано-Франковска, расслабилась: земляк!

-  Говорят, на репетициях танцев вам тоже досталось?

-  Когда разучивал сальцу. Там очень неудобные  движения – идешь вперед, а попа назад. Мужчинам тяжелее все это воспринимать и исполнять. Задействуются мышцы, которые в обычной жизни не задействованы. Несмотря на то, что я хожу в спортзал, крепатура у меня появляется после репетиций сразу же.

- Какие сейчас настроения в команде танцоров?

- Знаете, недаром наш  проект называется «Танцы со звездами». Мне очень нравится, что наши танцоры-инструкторы сами стали популярными – партнер Оли Сумской – у себя в Херсоне, партнеру Писанки уже звонят и записываются к нему на занятия. Слышал, что в Польше эти танцоры стали суперзвездами, снимаются в рекламе порошков. Наташа Могилевская правильно сказала про своего партнера: Яму уже любят все девчонки страны.
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