Билан заплатил 250 000 евро за право постоять с Майклом Джексоном

В этом заведении недавно клубилась Мэрайя Кери с собственной частной вечеринкой и бюджетом в полмиллиона долларов. Она тогда практически полностью перестроила все внутренности клуба и его дизайн под свои капризные нужды. Об этом говорил весь Лондон. “Именной” вечер Билана с 200 приглашенными — большей частью случайными тусовщиками из русских поселенцев — обошелся в “скромные” 10 тысяч. Из знатных гостей — Филипп Киркоров, пара футболистов из “Челси” с “Арсеналом”, давний друг Филиппа модельер Роберто Кавалли, у которого Билан в Милане, говорят, подефилирует скоро на показе. После того как Дима отказал Дольче и Габбане открыто назваться геем за выгодный контракт (“МК” подробно рассказывал эту душераздирающую историю), его быстро пристроили еще к одной, не менее бирюзовой парочке — братьям Дину и Дэну, штампующим марку D-Squared. Благо никаких откровений от юной звезды эти не требуют, а просто зовут к себе на подиум. Так что сразу после церемониальных фанфар артиста ждет, похоже, по-настоящему гламурное приключение. Очень ждали, конечно, Романа Абрамовича. Но через секретаршу Марину он сказался “в отъезде”, а дочь Аню не пустил, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию с разговорами о его грядущем разводе. “Роман Аркадьевич очень избирателен в вопросах своего присутствия на публичных мероприятиях, — объясняла Марина, — но, поверьте, он знает Диму, очень хорошо к нему относится, просто его не будет в Лондоне”. Может, и к лучшему. Ибо не далее как в мае он также проигнорировал концерт Киркорова в театре Appollo. Если бы заявился сейчас к Билану, как бы они с Филей тогда друг другу в глаза смотрели? “Ах, так!” — мог же ведь вспылить Филипп и потребовать тут же встать и уйти… Зато весьма энергично фланировала Мелисса, веселая хозяйка церемонии WMA, женщина более чем зрелых лет, но подтянутая, ушлая и хваткая, как речная анаконда. Свое дело она начала в Монте-Карло под патронажем принца Альберта, большого покровителя искусств, и долгие годы WMA была всего лишь придворным развлечением княжеской фамилии. Патриции сорили деньгами, приглашая мегазвезд в Монако, а Мелисса под шумок придумала хитрую схему приглашения всевозможных локальных артистов, жаждущих потешить свое честолюбие в компании мировых звезд. Только в отличие от “мировых звезд”, которым платили, здесь должны были платить сами “жаждущие”. Сперва ставки были по 50 тысяч USD с артисто-единицы. В желающих не было отбоя. Кто только там не перебывал тогда из наших — и Маликов, и Орбакайте, и Лайма, и Газманов, и “Агата Кристи”, и, разумеется, Киркоров... Для приличия, правда, просили обязательную справку из граммофонной компании, что артист действительно “самый продаваемый”. Справками заведовал у нас композитор Владимир Матецкий и, кажется, никому из просителей не отказал. Собиралась даже Маша Распутина, но — святая наивность — когда узнала, что за это надо еще и заплатить, гаркнула: “О…ели, что ли?!” — и никуда не поехала. Тем временем ставки росли — 100, 150 тысяч. Желающие находились не только из России — от Ливана до Кореи, от Германии до Марокко, от Мексики до Украины… Мелисса становилась круче, амбициознее, богаче и переехала со своей церемонией из Монако в Лас-Вегас, пишет "МК". К этому времени из желающих “выступить красиво, громко, но не за дешево” у нас не осталось никого, кроме Киркорова. Он, несчастный, и тянул эту лямку из года в год. Теперь Мелисса привезла свою “Мировую музыку” (World Music Awards) аж в Лондон — столицу столиц, которая, впрочем, пока ни сном ни духом… Но зато выросли ставки — до 250 000 евро. Филе уже это все осточертело, но тут, к счастью, на горизонте выплыл Билан со своими покровителями, не считающими денег ради триумфа, славы и пафоса. Билана, правда, за его же деньги не написали даже в официальной афише. Джексона написали — ему вручат “бриллиантовую награду” “За заслуги” и за 100 миллионов проданных в мире пластинок. Beyonce написали, Faithless, Кети Мелуа, Андреа Бочелли, Enya, Боба Синклера, Мэри Джей Блайг — всех тех, в общем, без кого церемония и не церемония вовсе. Зато Филя вроде уломал Мелиссу, чтобы Билана показали не только в национальной телеверсии для России, как это обычно практиковалось прежде, но и в “основном” эфире, который будет транслироваться на Европу, Америку и Австралию. Герой “Евровидения” все-таки. Мелисса не была в восторге от этой просьбы, но так как она из женщин зрелого возраста, которые слабы на чары Киркорова, то вроде сдалась.