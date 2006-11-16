Александр Абдулов тайно женился!

После развода с красавицей актрисой Ириной Алферовой Абдулов не раз менял партнерш. Самыми заметными спутницами жизни Александра Гавриловича стали бывшая балерина Галина Лобанова и экс-модель Лариса Штейман, с горечью признавшая: «Одинокого волка невозможно приручить и одомашнить!» Отношения с красавицей Галей, по слухам, сошли на нет из-за сложного характера девушки. Говорят, что родственники Абдулова называли ее не иначе как Графиней. Она не оставалась в долгу, не пуская их в дом. И будто даже свой фильм «Бременские музыканты» Александр Гаврилович затеял ради того, чтобы на год сбежать от проблем с Галей. Разрыв был долгим и мучительным. Пережить его помогла Лариса Штейман, самоотверженно посвятившая себя служению актеру. И с грустью поведавшая прессе подробности своего романа после того, как ушла от Абдулова:

- Пусть моя история будет уроком для тех девочек, которые мечтают о романе со своим кумиром.Вы не представляете, каково это - быть донором для звезд-вампиров! До встречи с Александром

Абдуловым я была солнечным, радостным и ярким ребенком. И когда из меня все до последней капли было выжато, мы расстались. Вампирам постоянно нужна порция свежей крови! Они все отдают зрителям, и им необходимо заряжаться энергией, чтобы снова и снова сжигать себя на сцене!

Новая муза

Последние два года Александра Абдулова постоянно видели с прелестной дамой по имени Юля. Актер неизменно представлял ее своей племянницей.

Знакомые с Александром Гавриловичем люди подозревали, что чувства «дяди» далеки от родственных, и не ошиблись. На кинофестивале «Дух огня» в 2006 году Абдулов официально представил Юлию своей девушкой.

Роман разгорался и в конце концов достиг такого накала, что многие стали всерьез полагать, что «гражданский» брак с Юлей вот-вот превратится в законный. Более того, в печати появились сообщения, что звезда «Ленкома» сыграет свадьбу в самом центре Москвы, на Красной площади.

- Свидетелем со стороны жениха будет Ленин, а со стороны невесты - Клара Цеткин, - иронически комментировал Абдулов «утку». - Свадьба будет проходить в Мавзолее. Накроем стол, позовем президента!

После чего в очередной раз заверил, что счастлив с Юлей без всяких штампов в паспорте.

Все-таки «горько»!

Спустя некоторое время появилась информация, что свадьба все-таки была. Но скромная и тайная. Комментировать слухи Абдулов отказался - нелюбовь актера к журналистам давно вошла в поговорку. Но на премьере фильма «Парк советского периода», на которую Александр Гаврилович пришел все с той же Юлей, вновь подтвердилось - не бывает дыма без огня! После премьеры парочка вместе со звездами отечественного кинематографа Владимиром Зельдиным, Владимиром Этушем, Сергеем Никоненко и Михаилом Ефремовым переместилась в ресторан «Прага».

Абдулов выбрал самый дальний из трех арендованных для банкета залов и прекрасно провел там время в компании любимой. От души порадовавшись за него, наш корреспондент спросил:

- Так когда у вас, Александр Гаврилович, с Юлей свадьба?

- Да мы уже женаты! - ответил артист, выбираясь из-за стола. - Но вас моя личная жизнь не касается. Пропустите - мне срочно надо!

