На записи «Звездного дуэта» Наталья Могилевская продемонстрировала свой зад

И уже на записи второго полуфинала оказалось, что Гайтана, профессиональная поддержка Бориса Барского, тоже заболела. И если состояние здоровья последних двух не вызывало никакого сомнения, то на счет болезни Наташи Королевой ее партер Сергей Сивохо позволил себе усомниться. «Наверно, Наташу не пускает на съемки ее муж Тарзан. Наташа так часто раздевается на сцене, что он, видимо, решил, что двух стриптизеров для одной семьи многовато», - пошутил Сергей. Официальная версия отсутствия Наташи в проекте – не то гастрольный тур, не то болезнь. Так и получилось, что в виду хвори двух певиц, Сергею Сивохе и Борису Барскому пришлось объединиться. В результате пара из них получилась хоть куда, и, по мнению жюри, выступила гораздо лучше своих соперников. Несмотря на то, что как признался сам Борис, в этот раз он не очень-то и старался. А Сергей все пытался настоять на том, что с Барским они вовсе не пара, а дуэт, потому как являются стопроцентными натуралами. Эдуард Клим, член жюри, уточнил, что в виду нынешнего состояния шоу-бизнеса это не всегда выгодно. «По нынешним меркам шоу-бизнеса быть натуралами – комплимент весьма сомнительный», - деловито отрезал Эдуард. Второй звездный дуэт Павлика - Витренко выступил плохо и набрал наименьшее количество баллов. «Горную лаванду», ко всеобщему сожалению (тяжелое испытание для ушей публики), петь им пришлось два раза: по техническим причинам потребовался дубль. Наталья Михайловна настолько разошлась, что еще умудрилась исполнить народную песню акапелло. Это у нее получилось намного лучше. Громогласными криками «Браво!» поддерживал Наталью супруг, и, между делом, фотографировал любимую со всех возможных ракурсов. Но, старания Виктора и Натальи Михайловны не оценили. Алена Мозговая, которой ди-джей Паша выделил роль злой Бабы Яги, прослушав выступление, прямым текстом заявила, что каждый должен заниматься своим делом: политики – политикой, певцы – пением. Наталья Витренко, как опытный политик, достойно выдержала все нападки. «Мы как партизаны – чем больше давят, тем толще наши ряды», - гордо сказала женщина-политик и удалилась в гримерную. А вот пара Могилевской – Кондратюка умудрилась развеселить всех. Дуэт выбрал «Песню про медведей» из кинофильма «Кавказская пленница». Игоря Кондратюка стилизовали под Шурика. Выглядел он весьма забавно. Штаны ведущего были настолько узкими, что зрители того и ждали – вот-вот треснут по швам. Но этого не произошло. Зато партнерша Игоря, Наталья Могилевская, снова продемонстрировала всем свой зад. И если первый раз конфуз с Натальей случился на концерте, посвященном десятилетию телеканала «Интер», случайно (замок на платье певицы оказался настолько ненадежным, что расстегнулся в самый неподходящий момент), то в этот раз все произошло абсолютно запланировано. Еще перед началом записи за кулисами певица демонстрировала всем как развивается при кружении ее юбка. Вот и на сцене она так лихо крутилась, что позволила во всех подробностях разглядеть изрядно похудевшую за последние дни попу Натальи. Возможно, поэтому Игорь аж четыре раза забывал слова. Но ни замечательная физическая форма дуэта, ни каждодневные шестичасовые занятия вокалом не произвели на жюри должного действия. «Игорь, ты, конечно, своим нарядом очень выгодно подчеркнул все прелести своей фигуры, но все-таки основная задача в этом проекте - пение», - непреклонно заявило жюри, и своими оценками выделило дуэту почетное второе место. Неудачным этот вечер был и для Владимира Гришка, но уже совсем по другим причинам. Красный фрак певца был безнадежно испорчен. Ведущий проекта ди-джей Паша так спешил за столик Владимира Гришка и Владимира Данильца, что не вписался в узкое пространство и задел столик, на котором стояли бокалы с красным спонсорским вином. Оно-то и разлилось на фрак артиста. Как ни пытались его отстирать, ничего в итоге не получилось. Хорошо, что Владимир, в виду своего профессионализма и немалого сценического опыта, прихватил с собой еще один костюм. В нем и продолжились съемки. А вот Влада Литовченко не раз перекрестилась, что эта неприятность случилась не с ней. Как оказалось, чудесное красное платье от VALENTINO специально для записи она выпросила у своей старшей дочери всего на один вечер. Незадолго до этого, Влада ей его подарила, и та планировала надеть шикарный наряд на Венский бал. Гневу девушки не было бы предела, если бы платье в итоге оказалось испорченным.