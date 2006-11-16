Яйцо Путина стоит 6500 гривень (ФОТО)

На создание «президентских» яиц ушло около трех месяцев. Но при этом стоят они не так уж дорого – по 6500 гривень каждое. И если судьба презентов Кучмы и Лукашенко не известна, то путинский - красуется на видном месте в кабинете российского президента, и его даже несколько раз видели по телевизору. На яйцах изображены панорамные виды Свято-Успенской Лавры, которая находится в Донецкой области. Собственно, к церемонии ее открытия в 2004 году и заказали подарки для глав государств. Более того – их освятил митрополит Донецкий и Мариупольский. Так что, можно сказать, украинское яйцо распространяет в Кремле благодать. Кстати, работы донецких мастеров высоко оценили и московские церковные патриархи – во время православной выставки Алексия ІІ в Кремле. Уникальная техника мастерской раритетов появилась 14 лет назад. Все изделия изготавливаются из липы, высушенной в естественных условиях в течении 4-5 лет. В создании каждого предмета принимают участие 5-6 человек, а на выполнение одной работы уходит от двух месяцев до полутора лет. Основные покупатели этих изделий – деятели политики и культуры. Собрания нескольких донецких коллекционеров уже насчитывают около сотни работ (а ведь некоторые из них стоят до 24 тысяч гривень!). Кстати, два яйца есть и у Януковича. Правда, они гораздо больше, чем «президентские».