От голоса Дмитрия Нагиева дохнут собаки (ФОТО)

Но с профессором у трио дороги разошлись, и Виктор Бондарюк, лидер группы, решил переключиться на телеведущего. - На самом деле, это я примазался к группе! – объяснил свое поведение Нагиев. – Все диски «Русского размера» всегда были лидерами продаж. Вот я и решил поставить эксперимент. Но признаваться в желании подзаработать на своем новом музыкальном проекте актер не спешил. - DVD с прапорщиком Задовым стали одними из самых продаваемых в России! – заметил Нагиев. - И семь лет они продолжают держаться в лидерах… Были выпущены гигантские тиражи! А я не получил ни-че-го. И у всех артистов точно такая же ситуация. Гастроли – единственное, что может хоть как-то нас прокормить. Несмотря на такие, казалось бы, непростые отношения с российской действительностью, поет Нагиев как раз про Родину. Причем только хорошее: Нагиев, как выяснилось, ярый патриот. - Есть только три чувства, про которые можно сложить песню! – стал доказывать актер. – Это любовь, ностальгия и война. Петь про любовь тысяча тридцатую песню я не хочу. Да и что зазорного в том, чтобы любить свою страну? Но вполне может оказаться, что актер сослужит довольно плохую службу своей горячо любимой Родине. Первые обладатели «Серебра» перешептывались, что после прослушивания диска можно только возненавидеть страну, в которой есть такие певцы, как Нагиев. - Никто мне голос специально не ставил! – признался сам актер. – Когда я «разрабатывал» свой голос во время учебы в институте, у соседей сдохла собака… И что у меня осталось со студенческих времен, тем и пою… И «Русский размер», и сам Нагиев довольно долго мучились, прежде чем выпустить свое детище. Ведущий предпочитал давать побольше актерского надрыва в голос. А это не нравилось музыканту Виктору Бондарюку. С еще большими сложностями снимался и клип к главной песне с драматическим названием «Родина». Видео, в котором четверо позитивных молодых людей шагают нога в ногу по полям свой Родины, пришлось снимать в ноябре. Артистов поливали холодной водой из брандспойта при минусовой температуре. - У нас в клипе должны были колоситься бескрайние российские поля! – вздохнул Дмитрий Нагиев. – В результате колосились только замерзшие волосы на спине…