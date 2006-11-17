На презентации альбома «Тело» группа «SMS» показали свои тела ниже пояса (откровенные ФОТО)

На пресс-конференцию Таня, Марина и Лана пришли в повседневной одежде – джинсах и обычных кофточках. И первым делом заявили, что «Тело» - единственный альбом, который нравится всем трем участницам группы. «Это невероятно, но факт! – в один голос утверждают певицы. – Альбом нравится нам всем». На провокационный вопрос о том, что же девушки будут делать, когда снять с себя будет уже нечего, красавицы ответили просто – «Начнем одеваться! Полностью оголяемся мы только в интимных условиях. А вообще, журналисты нас раздевают гораздо чаще, чем это делаем мы сами», - жалуются «смс-ки». И тут же при этом добавляют, что уже дали свое согласие на откровенные фотосессии для журналов «Playboy» и «EGO» - «Наши глаза и пупки можно снимать бесконечно», - без тени сомнения констатировала Таня. В том, что снимать можно не только пупки и глаза девушек, фотографы убедились уже на концерте. Наверно, за отведенное им место под сценой поборолись бы многие мужчины – ракурсы, под которыми предстали девушки, были просто завораживающими. Видимо, когда Таня, Марина и Лана благодарили своего стилиста Анжелу Лисицу за шикарные концертные костюмы, они даже не догадывались, что именно их платья открыли взору публики. «Лисичка – мастер по раздеванию, - сообщили девушки уже давно убедившимся в справедливости этих слов зрителям, - Это же надо было столько ткани потратить, чтобы нас раздеть!». Красавицы оказались как никогда правы! К презентации «смс-ки» подготовились. Перед пением каждой песни девушки озвучивали заранее подготовленные слова. От волнения Марина иногда забывала текст, и, как в школе, начинала все с начала. Отсутствие импровизации и живого общения навевало на публику скуку. Но к пятой песне зрители немного активизировались, и даже начали аплодировать. Пару раз раздалось почти искреннее «Браво!». Певицы старались. Как и обещали, пели в живую. Получалось у них сносно, что уже само по себе хорошо. Концерт-презентацию разделили на два отделения. Пока девушки переодевались, между богатыми поклонниками группы разыгрывали лотерею. Вернулись на сцену красавицы уже в новых нарядах. Как и в клипе на одноименную песню «Тело», красавицы уселись на стулья, опоясались веревками и с чувством спели о том, чего же хочет их тело. Мужской половине гостей это явно понравилось. Женская – тоже оценила признание по достоинству. На сцену понесли букеты. Правда, большая часть из них была припасена самими организаторами концерта, но «смс-ки» об этом, видимо, не догадывались, и радовались такому проявлению внимания. «Цветочки! – радовались певицы, - а почему только два букета, нас же трое? Вы, что хотите, чтобы мы поругались?». Но больше всего расчувствовалась Лана, после того, как ее совсем еще маленькая дочь, подарила ей букет. «Моя малышка уже определилась, что когда вырастет, станет певицей и продолжит мамино дело», - с гордостью сообщила всему залу Лана. Из представителей шоу-бизнеса новый альбом пришли послушать Диля и Руслана Писанка. Руслану на концерте сопровождал ее партнер по «Танцам со звездами» Николай. Еще до начала презентации парочка мило общалась в коридоре, а когда всех гостей пригласили в зал, заняла столик в центре. В течение всего вечера Руслана и Николай оживленно беседовали, по всей видимости, обсуждали происходящее на сцене. Музыка звучала настолько громко, что с каждой минутой им приходилось склоняться все ближе друг к другу. И если бы не знание о том, что оба они связаны узами законного брака, можно было бы предположить, что у них – роман.