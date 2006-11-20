Сердючку озолотил майонез, а Пугачеву разорили чипсы. Куда артисты вкладывают свои гонорары?

20 ноября 2006, 10:38

В начале 90-х для российского шоу-бизнеса наступили тяжелые времена. Ходить на концерты звезд стало немодно, да и денег у народа на развлечения не было. Схожие проблемы были и у отечественного кинематографа.

Многие артисты, которые еще вчера были на плаву, забросили карьеру и подались кто в таксисты, кто в младшие менеджеры. «Голодное время» - так называют звезды тот невеселый период в своей жизни.  Даже сейчас, когда актеры и певцы зарабатывают баснословные гонорары, они понимают, что век артиста недолог, поэтому отечественные знаменитости уже на пике карьеры задумываются о том, как обеспечить себе безбедную старость и параллельно со своим основным занятием пытаются найти дополнительный источник дохода. В результате возникают самые разные бизнес-проекты.
Примадонна рисует обувь
То, что Алла Борисовна, будучи гениальной певицей, - неудачливый бизнесмен, стало понятно еще лет десять назад, когда певица пыталась сначала открыть ресторан  французской кухни, а потом выпустила свой парфюм «Алла». Обе затеи не принесли звезде прибыли. Вскоре Пугачева купила в Крымске небольшой заводик и занялась производством чипсов. Собиралась назвать свой продукт «Аллочкин хруст», но потом подарила ему свои инициалы «АБ».
На телерекламу Пугачева потратила половину своего гонорара, заработанного на «Фабрике звезд-5». Увы, к чипсам «АБ» народ остался равнодушен, и Алла Борисовна решила продать завод. По слухам, Пугачева толкнет его с аукциона с начальной ценой в миллион евро.
Сейчас певица владеет лишь акциями магазина «Эконика», для которого рисует эскизы обуви. Пугачева и в свете появляется чаще всего в сапогах собственного производства. {-2}
Верка накормит маргарином
Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, нашел удачный способ обогатиться на своем имидже. На Украине Винницкий комбинат начал выпускать  «Сердючкипродукт»: «Веркино масло» и «Веркин майонез» с фотографией Сердючки на этикетке.
В дальнейшем Данилко планирует продавать безалкогольные напитки и маргарин.
От предложения известной алкогольной компании выпустить именную горилку с перцем артист категорически отказался: дескать, не хочу спаивать население родной Украины.
От Билана вкусно пахнет
Молодой певец тоже нашел себе дополнительный источник заработка.
В январе на прилавках парфюмерных магазинов появится модный аромат от Димы Билана, изготовленный на лучших парижских фабриках. Мужской парфюм в честь триумфального выступления Билана на песенном конкурсе «Евровидение» получил название Never let you go. Есть в «линейке» запахов от Билана и два женских аромата.
Виторган чистит одежду
А вот Эммануил Виторган вместе со своей супругой Ириной сначала создал  свое театральное агентство, а потом при поддержке немецких инвесторов открыл суперсовременную химчистку. По словам знаменитого актера,  химчистка ощутимо прибыльнее, нежели агентство. На сегодняшний день Эммануил Гедеонович владеет целой сетью химчисток и прачечных. {3-} Лещенко работает на оборону, Винокур накрывает стол
Лев Лещенко успевает заниматься и творчеством, и бизнесом. Он является владельцем мебельной фабрики в Подмосковье, в городе Кольчугино. Лев Валерьянович купил ее, когда предприятие было на грани банкротства, вложил несколько миллионов, и бизнес пошел в гору. Сейчас на фабрике изготавливают ящики для снарядов и патронов для Российской армии. Помимо профильных заказов от Минобороны, фабрика сделала для министерства несколько сотен офисных шкафов.
А закадычный друг Льва Валерьяновича Владимир Винокур преуспел на ниве производства продуктов питания. У Владимира тоже есть свой завод - колбасный. Отдав должное закуске, артист приступил к выпуску выпивки, запустив в продажу водку под названием «Для своих».
Маликов веселит народ
Вместе со своим отцом, руководителем ансамбля «Самоцветы», и сестрой Инной Дмитрий Маликов открыл фирму по организации элитных вечеринок.
В штате у Маликова клоуны, факиры и прочие артисты развлекательного жанра. Вскоре бизнес Маликова так раскрутился, что стал приносить прибыль, существенно превосходящую концертные гонорары Дмитрия.
Кобзон угощает водкой
Мэтр эстрады Иосиф Кобзон зарабатывает не только пением и написанием мемуаров. Иосиф Давыдович владеет строительным бизнесом в Сочи, а также ликероводочным заводом в Северной Осетии. Ситуация была похожа на историю с заводом Лещенко: предприятие обанкротилось, но Кобзон вдохнул в него жизнь. И сейчас осетинская водка от Кобзона пользуется успехом не только у себя на родине, но и по всей России.

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