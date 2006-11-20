Ирина Билык представила своего очередного любовника

Объехав почти всю Украину со своим благотворительным туром «Помочь так легко», Ирина Билык наконец-то добралась и до центральной площадки столицы. Долгое отсутствие сольных концертов певица объясняет тем, что не хватало денег. «Не было достойных партнеров, поэтому и не было концертов, - говорит Ирина. - Зато сейчас я могу позволить себе все, что хочу. И мне не стыдно за это шоу». Перед началом этого самого шоу Ирина Билык выделила пять минут и пообщалась с журналистами. Правда, на само действо их никто так и не пригласил. «Мы вас очень любим, - призналась артистка, - но бесплатно на концерт я пригласила только своих родителей, у них вы потом обо всем и расспросите». Ну, действительно, журналисты бесплатно концерт прорекламировали, а теперь уже стали не нужны. Рассказала Ирина и том, что у нее очередной любимый. Место грека Стаматиса занял юный танцор из балета бывшего бойфренда певицы Димы Коляденко. Поговаривают, что именно за драку с соперником в поезде во время возвращения в Киев Ирина и уволила Диму, заставив забияку добираться до столицы своим ходом. «Да, я его действительно уволила. За плохие поступки люди должны быть наказаны. Я не знаю, будет ли Дима на концерте, - говорит Ирина, - я ему предложила билеты, но он отказался. Хотя от Димы всего можно ожидать. Вполне возможно, что он будет тихонько наблюдать за мной с балкона. А вот мою новую любовь сегодня увидите со мной на сцене!» На тернопольских «яйцеметателей» артистка зла не держит и в суд подавать не собирается. «У этих людей не хватит яиц, чтобы нас убить!». Не будет Ирина наказывать и человека, укравшего на одном из концертов уникальную корону. «Эту корону сделали всего за два дня специально для тура. Она украшена красными стразами Сваровски. Получилось очень символично, как капельки сока алой рябины», - рассказывает Ирина Билык. Для того чтобы не лишать тура символа, мастерам пришлось за сутки воссоздать свое творение. Хотя, ходят слухи, что кража этого самого символа – чистой воды пиар. Корону никто не воровал, и как была она в единственном экземпляре, так и осталась. А история с кражей – еще один способ привлечь внимание к концертам певицы. На концерт Ирины пришли посмотреть близкие ей люди. За кулисами хвостиком за мамой бегал маленький сын певицы. В зале шоу смотрели Андрей Данилко со сценической мамой Верки Сердючки Инной Белоконь, Таисия Повалий с супругом Игорем Лихутой, Юрий Горбунов и, конечно же, мама и папа артистки.