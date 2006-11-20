Звезда сериала «Пять минут до метро» Алексей Богданович: «На своего героя я похож только визуально»

Впрочем, у него за плечами довольно большой опыт съемок в художественном кино.



- Вы похожи на своего персонажа?



- Разве что визуально. Но так, как он реагирует – я бы никогда так не стал. Если женщина мне пять раз подряд повторяет: «Уйди, я тебя не люблю и никогда не полюблю», я к ней больше не подойду. Есть у меня такой порок – гордость. Лучше внутри все переживу, перестрадаю, но ходить и канючить «Я хороший! Полюби меня!», не буду. А этот человек постоянно предлагает свою любовь, свою помощь – я уже, честно говоря, устал от этого.



- Вы меняете что-нибудь в своем герое?



- Меняю и сцены, и поступки – то, что мне совершенно не ложится на душу, не будет органично в моем исполнении. Драматург пишет, не учитывая, с какими характерами люди будут над этим работать. А мы корректируем, думаю, что это только на благо работе.



- Вы влюбчивый человек? Соответствуете своему амплуа героя-любовника?



- Если честно, я не видел невлюбчивых людей. Какой мужчина не оглядывается на стройные ноги? Но я не Казанова, не секс-символ, я довольно постоянный человек. Могу увлечься, но в пределах разумного.



- А вы вспыльчивы?



- О, не то слово! Но было бы лучше, если бы это всегда выходило наружу. Однако не получается так: выплеснул – и забыл. Я накапливаю в себе эмоции, начинаю раздражаться, злиться. Я знаю эту свою черту характера, всегда пытаюсь с ней бороться и, кажется, в последнее время научился.



- Вы всегда добиваетесь того, что хотите?



- Мы предполагаем, а Бог располагает. Жизненных планов я не строю. Мне дают, меня не обижают, я этим довольствуюсь. Сейчас у меня довольно напряженный график – и кино, и театр. Хотя я не могу сказать, что в театре сейчас занят «под завязку» - вот уже два года играю старый репертуар, но думаю, что это момент накопления опыта и творческой злости. В нашей профессии надо уметь ждать, и я знаю, что не сопьюсь и не отчаюсь. Но вакуума у меня нет, активного застоя никогда не было.



- Вы домашний человек или тусовочный?



- Совершенно не тусовочный, в чем меня всегда упрекают. Одна актриса мне сказала: «Надо постоянно светиться, быть на виду, чтоб о тебе знали». Я не могу, мне там скучно. Мне интересней камерный коллектив людей, который старше по опыту, по возрасту – вот это полезное времяпровождение.



- Помимо работы какие-то увлечения есть?



- На диване лежать с книжечкой я люблю, но понимаю, что это и физический застой, и моральный. Люблю путешествовать – не обязательно куда-то далеко. Иногда мы садимся в машину, достаем карту Украины, смотрим, где еще не были, быстро собираемся – и едем! Люблю экстремальные моменты. Например, я панически боюсь высоты. Но что ж это такое – всю жизнь проживу и буду бояться? Чтобы себя преломить, еду на станцию Бузовая под Киевом и летаю на планере. Люблю горные лыжи. Кстати, мы этот Новый год встречали на Западной Украине, а там видели фильм «Украденное счастье», где я снимался. В один из дней еду на лыжах с огромного спуска, уже устал, вдруг неожиданно очень близко звонкий девичий голос: «Добрый день!». Я испугался, не вписался в поворот, кубарем полетел, растянул связки – боль дикая. Я эту девочку провел глазами – и первая мысль: «Какой позор! Меня сейчас на носилках будут стаскивать с этой горы, все будут смотреть…» Встал, каким-то образом съехал. А когда добрался до места – упал, нога распухла. В Киев приехал «такой, як треба». Люблю дайвинг. В детстве часто болели уши, мама меня берегла. Но сейчас я стараюсь преодолеть все страхи – окунаюсь, ниже десяти метров не опускаюсь – уши все-таки болят, но ощущение невероятное! Я могу сутками плавать, и не надоедает. Таким образом я пытаюсь внести разнообразие в свою жизнь. На какой-то период этого хватает. Киев энергетически очень сложный город, вампирический, поэтому такие вылазки мне просто необходимы.



- Многие актеры сейчас занимаются бизнесом. У вас были мысли чем-то параллельно заняться?



- Не взирая на то, что у меня отец экономист, всю жизнь проработавший с цифрами, мне это не передалось. Я и бизнес – вещи взаимоисключающие, может быть, потому, что я человек доверчивый, меня легко обмануть, иногда бываю излишне открытым. А бизнес этого не терпит – там нужно держать ушки на макушке. К тому же я не могу копить деньги, довольно легко с ними расстаюсь.



- Ваши поклонники буйные или спокойные?



- Бывают неадекватные поклонницы, которые очень многого требуют. Но таких мало. Люди, которые меня любят, очень хорошие. Однажды я выхожу после спектакля, вижу – вся машина облеплена большими бумажными бабочками. Попытался их сорвать, но ничего не получилось. Я сел в машину, и эти бабочки всю дорогу трепыхались. Это было красиво, но как на меня смотрели милиционеры!



- Не остановили?



- Почему-то нет. То мою машину как елку наряжают – какой-то дождик навешивают. То огромное сердце из яблок на капоте выложат.

