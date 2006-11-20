Вторая экс-супруга Владимира Преснякова Лена Ленская одела подруг футболистов

Их выбирают иконами стиля и ориентирами в мире моды. И к выбору одежды они подходят тщательно и капризно, выбирая марки с громкими, но, как правило, зарубежными именами. Их блистательные спутницы им под стать – всегда воплощение стиля и роскоши. Об этом лучше других знает Елена Ленская, которая сама и успешный дизайнер, и светская персона, и ценитель спортивных развлечений. Для таких девушек и была создана ее новая коллекция Beashsoccer. Это вещи одновременно для активного отдыха и для того, чтобы расслабиться в шезлонге со стаканом свежевыжатого сока. Вкусно-яркие олимпийки, соблазнительные шортики, роскошные шелковые купальники, оригинально переосмысленные коктейльные платья идеально подходят для сопровождения мужественного спутника, не давая вниманию публики переключится на него.