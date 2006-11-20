Лолита привезла из Москвы нового друга (ФОТО)

Финальную «Песню года», которую зрители увидят в новогоднюю ночь на телеканале «Интер», снимали почти сутки. Из-за границы на концерт прилетели Лолита Милявская, Николай Басков, Наташа Королева и Маша Распутина. Местный «суперзвездный» костяк составили Андрей Данилко, София Ротару, Таисия Повалий и другие.

Специально для такого количества знаменитостей в фойе «Дворца спорта» построили временные гримерные. Но и в них артисты не поместились, многим пришлось делить комнату с коллегами. На дверях красовались таблички «Таисия Повалий, Баскова пускать» (оно и не удивительно, кроме работы дуэт связывают и теплые дружеские отношения), «Арктика», неАнгелам не входить» (позицию Ольги Горбачевой можно объяснить неугасающий ревностью певицы к продюсеру девушек Юрию Никитину), «Ассия Ахат, «69» тут нет» (даже продюсер дуэта Ассия не смогла заставить организаторов проекта пригласить его на финальную программу).

Лолита появилась в фойе за руку с очаровательным молодым человеком. Недоумевающей публике певица объяснила, что это ее хороший друг, который вместе с ней прилетел из Москвы. «Отношения у нас хотя и теплые, но чисто платонические», - тут же пресекла все слухи Лолита.

Слова песни, которую Лолита исполняла вместе с Виктором Павликом, певица учила прямо на ходу. От этого занятия певицу отвлекла Королева. Столкнувшись с Наташей за кулисами, Лолита расцеловала коллегу и тут же выпалила: «Это самая красивая женщина!». Наташа и вправду похорошела. Сильно похудела и выглядела отлично в мини-юбке, которую ей все время приходилось поправлять.

Сама Лолита выступала в черной блузке и колготах, через которые просвечивалось белье певицы. «Я просто забыла нижнюю часть туалета, - пошутила певица. – А вообще, Мадонна намного старше меня и позволяет себе еще более откровенные наряды. Мой вам совет: хотите хорошо выглядеть – чаще меняйте мужей и меньше загоняйтесь!». (Большинство артистов на концерте решило, что выступать в трусах -нынче модно, и потому выходили на сцену в шортах-белье, прикрывая, а то и не всегда, причинные места чем-то вроде ткани-паутинки). К Лолите присоединился Виктор Павлик. «Мой пришел», - обрадовалась артистка и властно прижала Павлика к груди. Певец не растерялся и чмокнул коллегу в декольте. «Терпеть не могу женатых мужиков, а вот Витю люблю и жену его тоже. Как то раз решил Павлик изменить своей жене и выбрал меня, она была не против», - рассказывала за кулисами Лолита. «А мне с мужем повезло, - похвасталась артистка – недавно он подарил мне настоящий пент-хауз на Таганке. Правда, там еще голые бетонные стены, ремонт продлится не меньше года. На Рублевке я не захотела – гнилое место, там живут плохие девочки», - неоднозначно прокомментировала певица.

Позже она призналась, что перед выступлением успела уже выпить символические «30 грамм». «У меня в Киеве много друзей, с ними я и выпила 30 грамм, потом еще журналисты ко мне заходили, и с ними пришлось пригубить. А вообще перед концертами я не пью, только чуть коньяка по предписанию врача, чтобы сердце не болело», - рассказывала Лолита.

Таисия Повалий и Николай Басков, как того и следовало ожидать, на сцену выходили под ручку. Николай все сыпал комплименты Тае по поводу ее нового платья. «Просто класс! Ты сегодня, как невеста – вся в белом. И блестки супер, - расхваливал наряд певец, - только слишком оно открытое у тебя». Пока Николай почти влюбленным взглядом рассматривал коллегу, Тая нежно снимала с губ певца огрубевшую кожу. Замечание публики о том, что настроение у них «приподнятое», Басков прокомментировал так: «Приподнятым может быть только у меня, у Таи – оно замечательное». Потом певец рассказал о негласном соперничестве Таисии Повалий и Монсерат Кабалье. «Сперва, Монсерат меня ревновала, - смеется Николай, - а потом увидела, что Тая - блондинка и простила: сама она брюнетка, значит с блондинкой мне петь можно». А про скандальное интервью для российского журнала «Роилинг Стоунз» (в котором пьяный артист во всех деталях рассказывает где, как и сколько «трахает» свою супругу) Басков, по всей видимости, вспоминать не хочет, отрезал только, что якобы не знает такого журнала.

Маша Распутина прибыла на концерт в сопровождении целой артиллерии охранников, которые никого к ней не подпускали на расстояние пушечного выстрела. Несмотря на то, что на самолет певица опоздала, настроение у нее было хорошее. Маша все время улыбалась и кривлялась перед камерой. А тем временем вся мужская половина публики так и норовила заглянуть в роскошное декольте певицы. Киевлян Распутина порадовала двумя песнями, вторая, как сказала певица, была премьерой. Во время ее выступления, какой-то ловкач умудрился вылезти к ней на сцену. «Чувачок, уйди отсюда, - спустила на землю смельчака артистка, - тут же съемка идет!». Мужчину убрали, а концерт продолжился.

