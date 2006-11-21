Cкандал! Вылет Козловского из проекта «Танцы со звёздами» был заранее оплачен

Кстати, по условию страховки, чем ближе к финалу подходил артист, тем больше становилась сумма выплаты. Ну, то есть, если бы Козловский продержался еще один день, то таки да, получил бы свой миллион. И судя по всему, мог бы! Но такое впечатление, будто кто-то пожадничал: мол, хватит, парень, сходи с дистанции! Эта история также наводит на мысли, будто с самого начала было известно, когда и какая из пар выбудет из соревнования. Ну, действительно, почему продюсер не сообщил «приятную новость» Виталику в тот день, когда, скажем, вылетела Руслана Писанка? Ведь по количеству баллов жюри, пара Руслана – Николай оказалась выше. А такое впечатление, будто было известно заранее: еще не пора. Были уверены с настойчивости своих поклонников, которые обязательно отправят смс-ки в поддержку Козловского? Ну, а что ж они тогда на следующий раз сплоховали? Поднатужились, глядишь – и вылетела бы Могилевская или Зеленский. При таких же раскладах, начинаешь верить в слухи, будто еще до начала проекта было известно, кто дойдет до конца. Ну, да Бог с ним! Главное, что на самом деле «проигравший» Козловский вздохнул с облегчением: во-первых, кругленькую сумму положил в карман, а во-вторых, ему пора готовиться к «сольнику» во дворце «Украина», который уже не за горами: 15 декабря. И как ни крути, а эта концертная площадка считается самой главной в стране, а значит, ответственность велика. Виталий же в последнее время, вместо того чтобы заниматься своим шоу и вокалом, выкидывал коленца со своей партнершей Ксенией Горб по всем гостиничным холлам, где останавливался во время гастролей по стране. Говорят, зрелище еще было то! К слову, концертные организаторы теперь пытаются «заказывать» Виталика вместе с Ксюшей. Но проект проектом, а у каждого из них свои жизненные планы. Впрочем, Козловский обещает своим поклонникам, что во дворце «Украина» во время концерта он все-таки выступит с Ксенией. К тому же, они вместе готовятся станцевать на ежегодном Венском балу. А еще – сняться в новогодней программе канала «1 + 1».