Коляденко удовлетворял Билык плетью (ФОТО)

Особенно Ира. Она сама призналась редактору одного известного светского еженедельника, что по-прежнему любит Диму Коляденко. Но то было прошлой зимой… {-2} Ходили слухи, будто Дима бил Иру, и расстались одни после одной из таких «разборок». А еще поговаривали, что не просто бил, а во время интима, мол, есть у него склонность к садомазохизму. Ну, и у нее – соответственно. Но это, наверное, врут. Если бы это было правдой, то вряд ли Ира прогнала бы возлюбленного, разве что у нее поменялись бы сексуальные пристрастия. А спрашивается, если нравится, то зачем тогда обижаться? Тогда, зимой, выгнанный любовник поступил чисто по Фрейду: начал сублимировать. На все вопросы журналистов, отказывался от комментариев. Говорил лишь, что слишком занят постановкой нового шоу. И намекал, будто это будет настоящая бомба. «Бомбу» он готовил долго и тщательно: устроил презентацию аж летом на свой день рождения. На пригласительных честно написал: «это будет очень пошло» и «детям до 16 вход строго запрещен». А зрелище оказалось действительно не для слабонервных: в конце шоу на сцену вышел один из танцоров Коляденко, скинул портки и прямо, что называется, «в прямом эфире» начал онанировать. Вот такая сублимация у хореографа получилась! Кстати, Дима до последнего момента надеялся, что Ирина придет на шоу поглядеть, а заодно поздравить бывшего бойфренда. Не пришла… Тем временем она завела себе нового любовника – грека Стаматиса. Отношения Димы и Иры становились все более странными. Он по-прежнему работал вместе с ней, говорил, будто рассчитывает на возвращение любимой. Может быть, она оставляла ему какие-то надежды. Перед началом своего всеукраинского тура Билык устроила презентацию в киевском клубе «Арена». Коляденко прошмыгнул в зал, когда шоу было в разгаре. Такое впечатление, будто старался остаться незамеченным. Прежде всего – Ирой. На недавнем концерте во дворце «Украина» Билык «официально» представила журналистам своего нового возлюбленного …юного танцора из балета Коляденко (Грек Стаматис был снят с этой должности за то, что его … не пустила мама в Киев). Тогда певица сообщила, что уволила Диму за драку с новым соперником в поезде во время возвращения в Киев. Вот такие мексиканские страсти. Интересно, что Коляденко опять ушел в себя, от комментариев отказывается и лишь сообщает, что …готовит новое шоу. То есть, снова сублимирует. Что у него из этого получилось в прошлый раз, еще, так сказать, до официальной отставки, мы уже знаем. О, Боже! Что же он теперь придумает?! Может, заставить своих танцоров насиловать публику?