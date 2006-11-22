Как бывший муж Жасмин себе девственницу выбирал

22 ноября 2006, 11:58

Уже через два месяца после развода бывший муж Жасмин Вячеслав Семендуев подумывает о новом браке. Причем подбирает достойную невесту, которая удовлетворит всем его запросам. По достоверным данным, через доверенное лицо жених обратился к профессиональной еврейской свахе в одной из московских синагог, чтобы получить доступ к базе данных лучших невест.

Причем Семендуева интересуют только юные девушки, похожие на Жасмин. В курсе скандала с Жасмин (ее настоящее имя Сара) все прихожане, пишет газета «Жизнь». - Его жена Сара своим поступком нанесла слишком серьезный удар по самолюбию и репутации мужа, - считают в синагоге. - Ее поведение заслуживает осуждения. Ужасно, когда жена, не боясь супруга, начинает встречаться с другим. Образцовая еврейская женщина семью ставит всегда на первое место. Жены должны сидеть дома, а не выступать на сцене... Неудивительно, что муж до сих пор не может оправиться от предательства. Новый брак его вылечит. Ничего зазорного в том, что разведенный здоровый мужчина подумывает о новом браке. Семендуев - выгодная партия. Во-первых, он в состоянии обеспечить материально свою семью. Во-вторых, наличие детей в предыдущих браках говорит о том, что он может быть отцом. - Вячеслав заслуживает семейного счастья, - считают единоверцы. В Москве при каждой синагоге существует клуб знакомств. Но VIP-клиенты предпочитают пользоваться услугами профессионалов - такое важное дело, как супружество, нельзя пускать на самотек. Как правило, клиент либо через доверенное лицо, либо лично обращается к свахе за помощью. - Мужчины высказывают свои пожелания относительно будущей избранницы, - говорит сваха, которая поженила не одну еврейскую пару в Москве и за границей. - Как правило, смотрят, из какого клана невеста. Внешность играет большое значение, но не главное. Важно, кто родители будущей жены, их состоятельность и образование самой девушки. Если подобранные мной кандидатуры из электронной картотеки устраивают клиента, я созваниваюсь с родителями девушки или с ней самой и организовываю встречу с мужчиной. Бывает, что после первого свидания стороны вступают в брак. Бывают и достаточно привередливые женихи, которые предпочитают долгие поиски. Как нам стало известно, Вячеслав Семендуев хочет познакомиться с молодой девушкой не старше 20 лет. Она должна быть девственницей, обладать приятной внешностью. А вот ее материальное состояние будущего мужа не волнует. - Девственность - это непременное условие для еврейской молоденькой девушки, - поясняет Тамара. - Для многих состоятельных клиентов не является препятствием и бедность избранницы. Что касается возраста, то тут уже мужчина должен взвесить свои силы, коль решается взять в жены девушку в два раза моложе себя. Как нам стало известно, Вячеслав Семендуев специально подыскивает себе девушку в пику бывшей супруги. Она должна быть молода и хороша собой, чтобы отлично смотреться... на сцене! - Про Вячеслава ходит много слухов, - пояснили в синагоге. - Если он опять собирается раскручивать свою избранницу как певицу, добром это может не кончиться. Жасмин он вряд ли что-либо докажет, а вот и в третий раз остаться без «зазвездившейся» супруги может запросто. Красавица Сара вышла замуж за Вячеслава Семендуева в 19 лет. - Насколько мне известно, он заприметил ее на видеокассете с записью очередной свадьбы общих знакомых, где она попала в кадр, - поясняет Тамара. - Красивая девушка понравилась Семендуеву, и он навел справки о ней. Поженились Сара и Вячеслав в 1996 году. Причем не только оформили свои отношения в загсе, но и прошли еврейский свадебный обряд купа. - Обряд красивый, - поясняет Тамара. - Четверо держат над головами влюбленных растянутый платок, а раввин в это время трижды обводит невесту вокруг жениха. Как нам стало известно, выкуп за невесту Семендуев не платил, но, поскольку Жасмин была из бедной семьи, пообещал ее родным вывести и жену, и ее родственников в люди. - Он сдержал свое обещание, - продолжает Тамара. - Сара и их сын ни в чем не нуждались. А дом, в котором сейчас живут ее родственники в Дербенте, очень отличается от той лачуги, из которой Вячеслав Семендуев забрал Сару. В 2000 году Вячеслав Семендуев снял жену в самом дорогом клипе. С этого момента и началась звездная карьера певицы. А спустя шесть лет брак распался. - Это второй брак Семендуева, - говорит Тамара. - Когда я наводила справки о первой жене, то мне удалось узнать не очень много. Семендуев и первой своей супруге помог сделать карьеру, правда, на поприще науки. Почему с ней не сложилась жизнь, я точно сказать не могу... Видимо, желание иметь рядом знаменитую супругу сподвигло предпринимателя на раскрутку второй жены. - Я ничуть не удивлюсь, что, женившись, Семендуев и в третий раз выведет новую супругу на сцену, - говорит Тамара. - Опыт у него есть. Деньги тоже. И желание...

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