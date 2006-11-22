София Ротару чуть не лишилась волос на съемках проекта «Новогодние танцы с 1+1»

22 ноября 2006, 13:48

Телеканал «1+1» решил в Новогоднюю ночь порадовать своих зрителей полюбившимся им уже проектом – «Танцы со звездами». Праздничное действо под названием «Новогодние танцы с 1+1» снимает российско-украинская продакшн-компания «Стар Медиа».Режиссер - Максим Паперник, уже ни одну собаку съевший на подобных «голубых огоньках».

По задумке режиссера, концертная программа звезд украинской и российской эстрады будет разбавлена самыми интересными номерами танцев. Так повторит свой танец с веслом Руслана Писанка, Наталья Могилевская – постановку по мотивам фильма «Ирония судьбы…», а Владимир Зеленский - выступит в образе Чарли Чаплина. С четвертой парой организаторы определятся уже после окончания проекта. Остальные, уже выбывшие участники, станцуют венский вальс. А пока снимали концерт. София Ротару, как и в прошлом году, пела вместе с Фаготом из ТНМК «Червону руту». На съемку певица приехала в отличном настроении. Как обычно, Софию Михайловну сопровождала целая делегация – сын и по совместительству продюсер Руслан, невестка Светлана и любимая внучка Сонечка. Пока бабушка записывала свой номер, дружное семейство уставилось в монитор режиссера и внимательно следило за происходящим, давая указания, какие дубли получились удачными, а какие стоит переснять. А бабушка тем временем за кулисами о чем-то беседовала со своим партнером Фаготом. Не омрачило настроение Софии Ротару даже то, что во время съемки она чуть не лишилась волос. Причиной тому могли стать спецэффекты. В кульминационные моменты песни на сцене загорались фейерверки, а искры сыпались артистам на голову. Одна из них упала Софии Михайловне прямо на макушку. Но Ротару, как настоящий профессионал, не подавала виду и продолжала петь. И лишь только после команды «Стоп», со смехом сообщила Максиму Папернику о том, что произошло. «Макс, если это повторится, то я просто закричу в микрофон!»,- предупредила певица. Но это был не единственный неприятный момент. Настроение Софии Михайловны мгновенно изменилось после того, как режиссер дал ей прослушать измененную версию финальной песни концерта – «Калины». Чувство юмора певица не оценила, но срывать съемки не стала, и раздраженная отправилась в гримерную отдохнуть. Как оказалось, звезды, которые вместе с Софией Ротару пели «Калину», слова композиции не знали. Столпившись на сцене Ани Лорак, Александр Пономарев, Гайтана, Татьяна Недельская и Ассия Ахат все пытались вычленить из фонограммы свой текст. Но это получалось у них с трудом. «Каролиночка, ты нашла себя. Твой припев…», - заботливо интересовался режиссер. «Нет, Макс, в припеве голос не похож на мой, у меня другие слова»,- ответила Лорак, и пропела свою партию. «Это новогодний концерт или программа «Угадай мелодию»?», - интересовались участники «95 квартала», которым вместе с Русланой досталась роль подтанцовки. С горем пополам организаторы распечатали несколько экземпляром текста и раздали артистам. Склонившись над листочками, каждый пытался выучить свои слова. Оказалось, что Ассия Ахат и Руслана на сцене стояли просто ради приличия – слов у них не оказалось, поэтому Ассия подпевала на припеве, а Руслана – занималась постановкой «дикого» танцевального номера с КВН-щиками. После нескольких репетиций стало понятно, что только Владимир Гришко может вступить вовремя – свой текст про новый год «поміж лужами всіма» он пел с таким серьёзным выражением лица, что зрителям было трудно удержаться от смеха. Остальные артисты начинали петь по указке режиссера. Но слова все равно забывали. «Макс, положите нам шпаргалку на вот эти черные штучки», - просила Гайтана. «Да, положите, пожалуйста, Гайтане на черные штучки текст», - сам не заметив того, выдал каламбур режиссер. Певица весело рассмеялась, чем и сгладила несколько неловкую ситуацию. Когда все вроде бы уже подготовились, в зал вышла София Ротару. Первым распоряжением звезды стало требование выдать всем поющим шампанское. Максим Паперник тут же скомандовал: «Налейте звездам шампанское, только настоящее, а не лимонад!». Все обзавелись бокалами, и начали снимать. Артисты настолько энергично размахивали фужерами, что обливали шампанским стоящих рядом коллег. Никто в принципе не возмущался, кроме Татьяны Недельской. «Можно мы все-таки будем без вина?», - робким голосом спросила певица. «Заберите у Тани бокал», - нервно бросил уже уставший от звезд режиссер. Но в этот момент к ситуации подключилась сама Ротару. София Михайловна подошла к Недельской и что-то сказала той на ушко, после чего Татьяна попросила вернуть ей шампанское назад. После нескольких дублей настроение Софии Ротару значительно улучшилось. В перерывах между съемками певица вытирала рукава своего костюма, из которых, как в сказке, во все стороны разлетались брызги, и, искренне улыбаясь, давала советы, как сделать финальный номер более эффектным и праздничным.

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