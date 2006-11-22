Муж Галлины привел любовницу на открытие бутика «Louis Vuitton» (ФОТО)

Понятно, что 99% из них сделаны на Малой Арнаутской улице в Одессе :). Не понятно - откуда такая любовь у простого народа к гламуру. Но на открытии бутика, конечно же, были только те, кто «самопал» не носит. Буквально за полчаса в Пассаже выстроилась вереница черных «Мерседесов» и серебристых «Лексусов». Из них выходили одинаковые дамы – очень ухоженные «сознательные» (т.е. крашенные) блондинки в шубах из шиншиллы или стриженной норки. Как сказал один сатирик, если все носят одинаковые сапоги, то это уже не мода, а армия. Наверное, об одинаковых манто и «мерсах» так тоже можно сказать.

Рассказывают, как однажды известный украинских депутат, женившийся «на молодой», рассматривал сзади трех блондинок. Все барышни были в высоких сапогах, коротких черных платьях и при сумочках на золотой цепочке. «Слышь, - спросил депутат у друга, - не знаешь, а которая из них моя?»

Открытие бутика проводили в несколько этапов: с утра запустили прессу, чтобы, не дай Бог, журналисты не пересеклись с клиентами. Клиентов почему-то тоже запускали партиями. Часть из них посетила магазин среди дня. А основная масса пришла к 19:00.

Депутат Сергей Терехин пришел с супругой. Василий Горбаль, пока еще муж певицы Галлины, пришел с дамой (по всей видимости, причиной его развода). Отметились в бутике и представители украинской моды – дизайнер Алексей Залевский и президент Украинской недели моды Ирина Данилевская. Под руку с красивой блондинкой пришел певец Андрей Кравчук. Правда, в нем вряд ли можно заподозрить клиента «Louis Vuitton». (В том смысле, что едва ли гонораров артиста хватит на такой прикид). А вот олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова в своей шубке из норки тут смотрелась явно более естественно.