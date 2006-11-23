Лолита Милявская: «Чтобы хорошо выглядеть, нужно почаще менять мужей»

Понятно, что эта сладкая парочка сразу же заинтересовала журналистов.



- Если не секрет, кто этот молодой человек?



- Это мой близкий друг. Нам очень редко удается просто встретиться и поговорить по душам, мы до концерта сидели у меня в номере, а после собираемся продолжить…



- Как вам удается так хорошо выглядеть?



- Надо чаще менять мужей. Чем раньше поменяешь постылого мужа… На самом деле, шучу. Я сейчас не заморачиваюсь по поводу проблем ни житейских, ни профессиональных. А раньше могла что-нибудь поломать, нервничала, переживала из-за проблем с мужем. Самое главное - надо любить себя!



- От какого дизайнера ваш сегодняшний наряд?



- (Обращается к своему помощнику): Ну-ка, посмотри, что у меня там написано. Костюм от японского дизайнера Lissabon, который живет во Франции. Стоит недешево. Он пока не раскрученный, как, например, Диор. Но боюсь, что это последний раз я оделась у него не так дорого: он стал лицом крупной компании электроники LG, и жены миллионеров теперь заказывают у него шубы.



- В этом году ваша дочь пошла в школу. Как ее успехи?



- О! Она там уже успела сказать несколько плохих слов, которые говорит мама. Ева ходит в московскую школу, не потому, что в Киеве нет хороших учебных заведений. Просто у меня ребенок специфический, а русских школ в Киеве все-таки не большой выбор. Но у нас есть репетитор, который учит Еву украинскому языку.



- Не за горами Новый год. Вы уже знаете, где будете его встречать?



- В последнее время я встречаю Новый год с семьей. Причем, первый раз мне было как-то не по себе. Думаю: «Вот все работают, а дома сижу». А потом стала относиться к этому по-другому: «Какая же я молодец - сижу дома с родными, вместо того, чтобы разъезжать по клубам!» В этот раз тоже хочу остаться дома. Моя мама приготовит свое коронное блюдо - голубцы.



- У вас есть рецепт от похмелья? Или вы не позволяете себе лишнего даже в большие праздники?



- А у меня не бывает похмелья. Дело в том, что меня очень быстро «сносит» даже от небольшой дозы. Вот бывает похмелье от усталости, когда не чувствуешь ни рук, ни ног, а надо куда-то ехать. Тогда единственный способ прийти в себя - принять святую воду. Умываюсь и внушаю себе, что я набралась сил.



- Перед Новым годом у многих людей обостряется интерес к различного рода гороскопам. А вы как к ним относитесь?



- А я вообще живу по гороскопу, который составляет для меня мой личный астролог. Она, например, точно мне предсказала: я выкарабкаюсь из кризиса, когда пролежавшая два года в столе у руководства программа «Без комплексов» выйдет в эфир, и начнется взлет, который не будет иметь падения.



- Самый нелепый слух, который вы о себе слышали?



- Один из последних перлов: у меня онкология, и я поменяла прическу из-за химиотерапии. А еще я проживаю вместе с солистом группы «Отпетые мошенники», он даже из-за меня поменял квартиру. Пользуясь случаем, хочу спросить у него: как ему со мной живется?





