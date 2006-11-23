У Александра Пономарева и Анастасии Стоцкой садистские наклонности (ФОТО)

23 ноября 2006, 14:32

На «Новогодних танцах с 1+1» компании «Стармедиа» Александр Пономарев и Анастасия Стоцкая спели дуэтом.

Песню они выбрали немного странную – с одной стороны патриотичную (в трех куплетах артисты восхищались спортивными достижениями Владимира Кличко, Андрея Шевченко и Яны Клочковой), а с другой – крайне стебную. Хотя на самом деле довольно трудно себе представить золотой голос Украины в костюме и при галстуке так жестко прикалывающимся, но… В общем в Новогоднюю ночь за праздничным столом телезрителям придется пережевывать салаты под слова «Бьют Вову, ему не больно, ему прикольно, ведь он сильнее всех!», а нам, болеющим за победу этого самого «Вовы», тоже оказывается «прикольно» смотреть, как его «по почкам бьет какой-то лось…». Ну и дальше по тексту в том же духе. На запись своего выступления Анастасия Стоцкая опоздала всего лишь на полдня. За это время съемочная группа успела несколько раз покушать, часок отдохнуть, отснять под елочкой новогодние поздравления наших звезд и понаблюдать за тем, как балет Анастасии репетировал постановку, а Александр – разучивал слова «прикольной» песни. Садомазохистские наклонности прослеживались и в новогодних костюмах группы «SMS». Затянутые в кожаные бюстгальтера, шорты, украшенные цепями и поясами, в черных сапогах на высоченных каблуках, девушки выглядели, конечно, очень эффектно, но несколько не празднично. Выйдя на сцену, смс-ки потребовали три микрофона. Но трех на площадке не оказалось. «У нас есть только два, так что вам придется помучаться», - расставил все точки над «і» режиссер Максим Паперник. Включили фонограмму, и девушки начали репетировать. Марина все время попадала не в такт и от этого заметно нервничала. Как оказалось, звучавшая версия фонограммы была не той, к которой готовились артистки. «А можно пригласить нашего звукорежиссера? Тут перепутаны куплеты, и мы даже не знаем, как открыть рот под это!», - возмущались девушки. «Но этот диск нам предоставила ваша команда, - не отступал режиссер. - Если у вас есть ваш правильный вариант, то мы с удовольствием его вам поставим». Разучивать новую версию смс-кам не пришлось – нашелся нужный диск, и после нескольких дублей красавиц с миром отпустили домой. А вот группа «неАнгелы» в очередной раз оправдала свое название. Вика и Слава так спешили на сцену, что не успели привести в порядок свои костюмы. Так застежки на туфлях Славы оказались расстегнуты. Особо не задумываясь, певица развернулась к публике спиной, наклонилась и принялась их застегивать прямо на сцене. А зрители тем временем наблюдали затянутую в плотные черные колготы попу артистки. Все просьбы пресс-секретаря принять более нравственную позу Слава проигнорировала. Оно и не удивительно: после первого клипа и откровенной фотосессии для журнала «Playboy» девушка посчитала, что такое поведение вполне нормальное. На сцене красавицы так выкладывались, что публика не могла усидеть на местах. Парни и девушки все требовали от режиссера разрешения на танцы. Но уговорить Максима Паперника удалось только на вторую честь композиции. Сложнее Вике и Славе пришлось с записью новогоднего поздравления телезрителям. Певицы все никак не могли расслабиться. В итоге постоянно сбивались, и, как школьницы, нервничали. Настроение портилось с каждой минутой, и от праздника не осталось и следа. После энного количества не очень удачных дублей режиссер сжалился: «Ладно, выберем что-нибудь из того, что есть».

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