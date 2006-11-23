Столичный гей собрал всех киевских модников (ФОТО)

В Киеве громко отпраздновали 30-летие Дома мод Жана-Поля Готье. Правда, сам французский кутюрье об этом не знает. Но, в конце концов, какая разница? Главное ведь – это повод собраться душевной компанией в приятном месте и повеселиться. Гуляли в одном из киевских ресторанов. Vip-гости заранее заказали для себя столики. Большая часть народа собралась вовремя, но основного события – появления одетых в наряды от Готье звезд - пришлось ожидать более часа. Как успокаивали организаторы вечеринки, во всем виноваты были пробки на дорогах. В принципе, предполагалось, что приглашенные будут коротать время разглядыванием эксклюзивных фото о пребывании Готье в Киеве и его коллекции в украинском стиле. Но народ на это дело забил. Поскольку кто-то умный придумал разбросать эксклюзивные фотографии по всему залу, забаррикадировав доступ к ним столиками и прочей фигней. Впрочем, гостям и без того было чем заняться. Тщательно пережевывая пищу, они молча смотрели друг на друга, иногда давали интервью бегающей между столиками Кате Осадчей. Когда вечер явно перестал быть томным, наконец-то, появились обещанные лимузины со звездами. У организаторов вечеринки денег на Кайли Миноуг, Гвен Стефани и Мадонну не хватило. Их заменили Марина Борщевская (известная зрителям телеканала «Интер» как одна из стилисток программы «Шанс») и девчонки из группы «Алиби». Почти незамеченным в ресторан ввалился «интересного» вида мальчик с длинными накладными ногтями. С помощью ведущего его удалось идентифицировать как Дэвида Боуи (Бедный Дэвид!). Завершал парад «звезд» Костя Гнатенко. Он играл роль самого Жана-Поля Готье. Кстати, действительно, был похож. И даже той же сексуальной ориентации! Надо отметить, что все артисты демонстрировали «винтажную» коллекцию французского кутюрье. Правда, «винтажем» считается одежда 20-30-летней давности, и при этом она стоит бешенные деньги. На вечеринке же показали – намного более «молодую». По всей видимости, это были нераспроданные остатки прошлогодних коллекций. Но, с другой стороны, это все равно были творения великого и ужасного Готье.