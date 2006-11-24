Cкандал! Культовая ведущая MTV цинично использовала журналиста как спермодонора

Но кто отец маленького Луки, оставалось загадкой. Об отношении Тани к этому человеку можно судить хотя бы по выступлению ее мамы Елены Романенко в программе «Матери-одиночки» на Первом канале, где она заявила: «Моя дочь всегда притягивала к себе уродов!» Нам удалось разыскать отца ребенка Тани - журналиста и писателя Захара Артемьева, который согласился дать эксклюзивное интервью. - Захар, почему ты решился на интервью лишь спустя полтора года после рождения сына?

- Не желал, чтобы думали, будто я ищу какую-то дешевую популярность. Но, слыша постоянные оскорбления в свой адрес, больше отмалчиваться не могу. Считаю, что имею право высказаться - виноватым я себя не считаю. Ни в чем.

Честные глаза

- Как ты познакомился с Туттой?

- Она училась на одном курсе с моей сестрой, так что с моей семьей была знакома давно. Затем Таня стала общаться с мамой по Интернету. Искала дружескую и психологическую помощь: в то время у нее была тяжелая жизненная ситуация, она спасалась от депрессии и одиночества. Я увидел Таню впервые на собственной кухне, где она пила чай.

- И что - между вами сразу «проскочила искра»?

- Не сказал бы. Я не собирался ее «клеить», для меня она была обычной девушкой, хотя бы потому, что в нашем районе MTV не показывали. Поздоровался - и ушел по своим делам. А через час встретил Таню около дома, когда она ловила машину, и из вежливости предложил подвезти до дома. Она согласилась. Ну а дальше… Все шло как обычно: цветы, вечерние прогулки, кино, поцелуи на лестничной клетке. Все было очень романтично. Девушка с таким добрым лицом, с такими честными глазами вызывает доверие.

- Как ты думаешь, она любила тебя?

- Сейчас мне все больше кажется, что она меня банально использовала. И не только для психологической поддержки. В доме незамужней женщины появился мужчина, который вбивал гвозди, менял лампочки, мыл посуду. Помогал ее родне: к примеру, мама Тани со своим украинским бойфрендом месяц жили на моей даче. Я даже Таню водить машину научил. И самое главное: меня больше всего удивило, что практически сразу Татьяна начала заводить разговоры о детях, беременности. Мне кажется, на это она была настроена с первого момента нашего знакомства. Да и ее взгляды на меня я запомнил, какие-то они были… оценивающие. Наш скорый разрыв во время ее беременности, без видимых причин, только подтверждает это предположение.

Лесбийский опыт

- Вы часто конфликтовали?

- Тутта обожала делать то, что не переносила по отношению к себе. Повышала голос, оскорбляла, срывалась на истерики. Я терпел, относил это к нервной работе…

Однажды, уже будучи в положении, она зашла к нашим общим знакомым - модельеру Алене Ахмадулиной и ее мужу Аркадию Волку. И стала просить скидку на вещи, дескать, отец ребенка ей совсем не помогает. Когда я это узнал, то был в шоке! Ведь в то время у нас были еще нормальные отношения. Я получал тогда примерно тысячу долларов. Конечно, деньги не очень большие по сравнению с заработками Тутты. Но я их полностью отдавал ей, оставляя себе лишь на сигареты и метро.

- Извини, Захар, может, у вас что-то не заладилось в интимном плане?

- Таня очень темпераментная девушка, и в интиме у нас было все в порядке. Однако вспоминается одна история… Как-то у нас в постели возникли определенные разногласия. И я Таню прямо спросил, нет ли у нее лесбийских наклонностей. Она помолчала и нехотя призналась, что такой опыт имеет. Возможно, это многое объясняет.

- Как произошел ваш разрыв?

- Я верующий человек из православной семьи, поэтому не раз предлагал Тане руку и сердце. Но она говорила, мол, мы и так счастливы вместе. Когда она забеременела, я снова предложил ей выйти за меня замуж, но Таня отказалась наотрез. Тогда же мы перестали жить вместе. Она меня выгнала резко. Как отрубила. Я, несмотря на это, продолжал помогать ей, отдавал большую часть того, что зарабатывал, бегал по ее делам. Но она отстранялась от меня полностью, не позволяла сопровождать к врачам, не разрешала идти с ней на УЗИ… А мне так хотелось посмотреть на маленького! Как-то у нас зашел разговор о будущей няне. Когда я сказал, что хочу посмотреть на нее, Татьяна резко сказала, что мне незачем вмешиваться. На шестом месяце ее беременности я не выдержал и спросил: собирается ли она записывать меня отцом? И получил категорический отказ. Шок и унижение были настолько велики, что я не смог с ней больше общаться. Меня ведь лишили права быть отцом собственного ребенка!

Биологический отец

- Как же ты узнал о рождении сына?

- Я надеялся, что мне об этом сообщит если не сама Таня, то хотя бы ее родня. Ничего подобного не произошло. Я не знаю даже точно, когда он родился.

О том, что это произошло, мне рассказали знакомые, стали звонить, поздравлять. Это было невыносимо. Могу сказать, что если она хотела сделать мне больно, то добилась результата на сто процентов.

- Что ты чувствуешь сейчас, по прошествии времени?

- Чувствую, что меня обокрали. Я не видел рождения своего ребенка, не видел, как он открыл глазки, начал улыбаться… Даже если когда-нибудь мы познакомимся, я не буду знать этого человека. Я считаю, что со мной обошлись жестоко. Когда Татьяна забеременела, я впервые в ее беседе с подругой услышал выражение «биологический отец». И относилось оно ко мне. Я еще подумал: как так, биологический? Почему не говорят просто отец? А потом понял, что оказался просто спермодонором для телеведущей Тутты Ларсен, которой понадобилось забеременеть от здорового самца с хорошей родословной. Я испытал действительно сильную боль, никому такой не пожелаю.

- Захар, но ведь она в недавнем интервью сказала, что вовсе не против общения отца с Лукой!

- Однажды я позвонил ей на Прощеное Воскресенье, думал нормально с ней поговорить. Она закричала на меня, потребовала, чтобы я забыл ее номер. Я и забыл. Зато читал ее интервью, в которых она рассказывает, как «воспитывает мужчин». Наверное, это удобно для имиджа: ведь она ведет какое-то ток-шоу про идеальную няню. К тому же матерей-одиночек в России много, им все сочувствуют, поэтому долю общественного сочувствия получила и она. Меня же можно выставить как предателя, бросившего беременную женщину.

- Ты знаешь, какое отчество у твоего ребенка?

- Не знаю. Но явно не Захарович…

«Смири себя, пока не поздно…»

Из переписки матери Захара АРТЕМЬЕВА с Татьяной РОМАНЕНКО, которая сохранилась в компьютере.

- …Я привела тебя в свой дом. И это мой большой грех перед собой и сыном. Я пожалела тебя, а нельзя было. Ведь если Господь кого наказывает одиночеством или чем-то еще более тяжким, надо предоставить дело Ему.

Я же переложила все на свои плечи и поплатилась… Ваши отношения с Захаром могли быть какими угодно, но, если ты считала себя моей знакомой (не говорю - больше), ты должна была считаться с моей болью, с моими страданиями, со всем тем ужасом, который ты обрушила на нашу семью… Подумай еще раз хорошенько - справедливо ли, честно ли, порядочно ли обездоливать еще даже не родившееся дитя, лишая его отца? Ты прекрасно знаешь, что никто у тебя ребенка не отнял бы и ни на что из твоих прав не покусился. Но ты отнимаешь даже неоспоримое право у Захара считать себя отцом! …Это только сейчас тебе кажется, что ты рожаешь ребенка «для себя» (пошлая формулировка). Ты в мир его рожаешь. А судьба создается уже сейчас, по мере родительских поступков. Смири себя, пока еще не поздно, если, конечно, сможешь. Прости, если обидела тебя. Живи с миром. Г.Л.

Ответ:

…Просто оставьте нас в покое.

