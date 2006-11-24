Владимир Зеленский: «Из-за меня папе чуть не сорвали доклад»

24 ноября 2006, 17:43

Восемь недель телезрителей канала «1+1» волнуют поддержки и танцевальные па. В прошлую субботу в финал вышли две пары: Зеленский-Шоптенко и Могилевская-Яма.

И вот именно здесь начинается главная интрига, ведь соперники практически равные, и только зрители своими голосами могут определить кто же из них не просто профессиональнее, а кто более любим. И это будет самое настоящее народное призвание.

- Владимир, вначале программы вы говорили, что после телепроекта «Танцы со звездами» станете совершенно другими людьми. Это изменение произошло?

- Для многих участников в связи с шоу многое поменялось в жизни. Просто я знаю образ жизни многих звёзд, которые привыкли просыпаться к часу дня, долго пить кофе, а в три начинать делать макияж…

Думаю, им пришло резко изменить образ жизни.  Я-то работаю в таком режиме уже много лет. И поэтому физически для меня это не стало слишком сложным. Мне не пришлось вдруг становиться трудоголиком, потому что таким был всегда. Но самое главное – это кроме чувства паркета, кроме хорошей хореографической подготовки, я получил ощущение и умение подчиняться. Это для меня - большой шаг …через себя.

- Но вы ведь подчинялись партнеру более опытному…

- Да. И все-таки… Потому, что я в силу своей профессии - человек открытый, коммуникабельный и откровенный, и эмоции  не держу в себе. Я не хочу в себе это давить, а главное – зачем? Я такой как есть. Но подчиняться для меня очень сложно. И в школе я всегда учился хорошо, а поведение у меня было неудовлетворительное.

- Типа: «Что вы мне тут рассказываете?!»

- Да, и в институте также себя вел, и на телевидении с продюсерами. Здесь же моя партнёрша стала ведущей, а я - ведомым. Она мне стала говорить, что нужно делать так, а не иначе. То есть для меня это совершенно новые ощущения в моей жизни. И самое главное, я стал на место своих подчинённых.

- Да это меняет точку зрения…
-  В «Квартале» мы - друзья, но на работа есть работа. И если я сказал «Надо!», они должны подчиняться. Здесь же я увидел себя в их ситуации. Это нужно ощутить. И, конечно же, для меня морально «Танцы» это такой подъём... Особенно, когда выигрываешь с помощью телезрителей! Безумный! То есть ты понимаешь, что на тебя смотрят, что тебя какая-то часть страны любит и за тебя переживает. Это поддерживает морально и творчески. Я знаю, что это то дыхание, которое даст мне возможность что-то придумать, что-то воплотить. Приходит осознание, что людей подводить нельзя, которые за тебя проголосовали.

- Почему вы в одной из программ не упомянули, по традиции, Анатолия Борсюка?

- Я собирался, но это сделала Руся Писанка, и мне пришлось придумать вопрос на ходу. У меня был вопрос про Борсюка, но я его не сказал. И не буду. Просто Писанка ответила на вопрос Тины Кароль, что-то связанное с Борсюком. Всё, Антолия Давыдовича упомянули - хватит, я спокоен.

- Вы этот вопрос зададите на следующей программе?

- Нет. Я прощаюсь со старыми идеями.

- А человека хорошего упомянуть никогда не жалко…

- Это правда. В нашей профессии, как и в других, есть много хороших людей. Много проблем,  проблемных людей, или плохих, завистливых и т.д. К сожалению, все привыкли обсуждать негативные ситуации. От того складывается впечатление, что вокруг всё плохо. А хороших людей, как правило, не обсуждают. Я очень хотел, чтобы Борсюк  (потому, что действительно он очень хороший человек) победил. У нас с ним  хорошие отношения.

- А Борсюк вообще сделал предложение: пусть все, кто голосовал за него, теперь проголосуют за вас.

- Я же говорю, что он замечательный человек! Считаю,  ему было тяжелее всех в проекте. Все-таки возраст… С его стороны это был рискованный шаг. Но он совершил по-настоящему мужской поступок.

Нас было три «болтуна»: Борсюк, Зеленский и Ступка. Мы скооперировались, это была наша компания. И еще - Писанка-хохотушка.

- В прошлый раз один из номеров вы станцевали практически без музыки…

- Это был опасный шаг. Ведь музыка помогает делать чёткие движения. Без музыки ты как непрофессионал можешь сбиться со счета, но – зато найти какие-то другие акценты. Здесь же была рисковая история.

- Вы не планируете ввести танцевальные номера  в шоу «95-го квартала»?

- Посмотрим через  некоторое время. Это надо пережить, это надо понять. Специально в «Квартале» никто ничего не придумывает. И говорить «вот мы планируем, будет такое шоу» - такого нет.

- Ваш отец рассказывал, что во время представления доклада, его объявили, как отца того самого Владимира Зеленского. И в результате, все решили – его доклад был самым лучшим.

- Это правда. Я тоже безумно смеялся, когда узнал. Отец - профессор информатики и вычислительной техники, он приготовил очень важный доклад. Он выходит к кафедре -  все шушукаются. Он подумал: что-то не то говорит. (Папа в своей области известен как хороший специалист). Шёпот продолжается. Он человек холерического склада характера, поэтому не выдержал: «Да что такое!!?».  Оказалось, что все шушукались: «Это отец того самого Зеленского!»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять