Владимир Зеленский: «Из-за меня папе чуть не сорвали доклад»

И вот именно здесь начинается главная интрига, ведь соперники практически равные, и только зрители своими голосами могут определить кто же из них не просто профессиональнее, а кто более любим. И это будет самое настоящее народное призвание.



- Владимир, вначале программы вы говорили, что после телепроекта «Танцы со звездами» станете совершенно другими людьми. Это изменение произошло?



- Для многих участников в связи с шоу многое поменялось в жизни. Просто я знаю образ жизни многих звёзд, которые привыкли просыпаться к часу дня, долго пить кофе, а в три начинать делать макияж…



Думаю, им пришло резко изменить образ жизни. Я-то работаю в таком режиме уже много лет. И поэтому физически для меня это не стало слишком сложным. Мне не пришлось вдруг становиться трудоголиком, потому что таким был всегда. Но самое главное – это кроме чувства паркета, кроме хорошей хореографической подготовки, я получил ощущение и умение подчиняться. Это для меня - большой шаг …через себя.



- Но вы ведь подчинялись партнеру более опытному…



- Да. И все-таки… Потому, что я в силу своей профессии - человек открытый, коммуникабельный и откровенный, и эмоции не держу в себе. Я не хочу в себе это давить, а главное – зачем? Я такой как есть. Но подчиняться для меня очень сложно. И в школе я всегда учился хорошо, а поведение у меня было неудовлетворительное.



- Типа: «Что вы мне тут рассказываете?!»



- Да, и в институте также себя вел, и на телевидении с продюсерами. Здесь же моя партнёрша стала ведущей, а я - ведомым. Она мне стала говорить, что нужно делать так, а не иначе. То есть для меня это совершенно новые ощущения в моей жизни. И самое главное, я стал на место своих подчинённых.



- Да это меняет точку зрения…

- В «Квартале» мы - друзья, но на работа есть работа. И если я сказал «Надо!», они должны подчиняться. Здесь же я увидел себя в их ситуации. Это нужно ощутить. И, конечно же, для меня морально «Танцы» это такой подъём... Особенно, когда выигрываешь с помощью телезрителей! Безумный! То есть ты понимаешь, что на тебя смотрят, что тебя какая-то часть страны любит и за тебя переживает. Это поддерживает морально и творчески. Я знаю, что это то дыхание, которое даст мне возможность что-то придумать, что-то воплотить. Приходит осознание, что людей подводить нельзя, которые за тебя проголосовали.



- Почему вы в одной из программ не упомянули, по традиции, Анатолия Борсюка?



- Я собирался, но это сделала Руся Писанка, и мне пришлось придумать вопрос на ходу. У меня был вопрос про Борсюка, но я его не сказал. И не буду. Просто Писанка ответила на вопрос Тины Кароль, что-то связанное с Борсюком. Всё, Антолия Давыдовича упомянули - хватит, я спокоен.



- Вы этот вопрос зададите на следующей программе?



- Нет. Я прощаюсь со старыми идеями.



- А человека хорошего упомянуть никогда не жалко…



- Это правда. В нашей профессии, как и в других, есть много хороших людей. Много проблем, проблемных людей, или плохих, завистливых и т.д. К сожалению, все привыкли обсуждать негативные ситуации. От того складывается впечатление, что вокруг всё плохо. А хороших людей, как правило, не обсуждают. Я очень хотел, чтобы Борсюк (потому, что действительно он очень хороший человек) победил. У нас с ним хорошие отношения.



- А Борсюк вообще сделал предложение: пусть все, кто голосовал за него, теперь проголосуют за вас.



- Я же говорю, что он замечательный человек! Считаю, ему было тяжелее всех в проекте. Все-таки возраст… С его стороны это был рискованный шаг. Но он совершил по-настоящему мужской поступок.



Нас было три «болтуна»: Борсюк, Зеленский и Ступка. Мы скооперировались, это была наша компания. И еще - Писанка-хохотушка.



- В прошлый раз один из номеров вы станцевали практически без музыки…



- Это был опасный шаг. Ведь музыка помогает делать чёткие движения. Без музыки ты как непрофессионал можешь сбиться со счета, но – зато найти какие-то другие акценты. Здесь же была рисковая история.



- Вы не планируете ввести танцевальные номера в шоу «95-го квартала»?



- Посмотрим через некоторое время. Это надо пережить, это надо понять. Специально в «Квартале» никто ничего не придумывает. И говорить «вот мы планируем, будет такое шоу» - такого нет.



- Ваш отец рассказывал, что во время представления доклада, его объявили, как отца того самого Владимира Зеленского. И в результате, все решили – его доклад был самым лучшим.



- Это правда. Я тоже безумно смеялся, когда узнал. Отец - профессор информатики и вычислительной техники, он приготовил очень важный доклад. Он выходит к кафедре - все шушукаются. Он подумал: что-то не то говорит. (Папа в своей области известен как хороший специалист). Шёпот продолжается. Он человек холерического склада характера, поэтому не выдержал: «Да что такое!!?». Оказалось, что все шушукались: «Это отец того самого Зеленского!»

