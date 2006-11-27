Верка Сердючка променяла меха на синтетику (ФОТО)

На сцене Верка доблестно работала целый час, развлекая гостей своими старыми и новыми песнями. Публика принимала Сердючку «на ура», даже самые почтенные дяденьки повставали из-за столиков и подтянулись танцевать под сцену. Перед началом выступления Верка поставила посреди сцены «сумку-кавун» - для необлагаемого налогом заработка, правда ни одной купюрой артистка так и не разжилась. Единственное, что ей предложила «щедрая» публика, – это бокал шампанского. И то только после ненавязчивой просьбы: «Кто-то угостит актрису шампанским? Я не Алла Борисовна – ломаться не стану». Бокал актриса осушила залпом и …поперхнулась. Шубы Верка Сердючка меняла каждые пятнадцать минут. Причем свои любимые меха актриса променяла на синтетику. Зрители было уж подумали, что Верка сжалилась над бедными животными, как на сцену вынесли меха. Но в натуральной шубе Сердючка не выдержала и пяти минут: слишком жарко скакать в таком одеянии по сцене. Поэтому она вернулась к своей любимой одежде – снежно-белой синтетической. К концу программы артистка так разошлась, что сама встала за клавиши. Первым делом Верка попыталась сыграть песню легендарной группы «Queen», потом попробовала спеть что-то из репертуара Земфиры, в итоге вовремя опомнилась – западной музыки на русской пятнице быть недолжно, и вернулась к своему родному репертуару. Правда, перед этим раздала всем желающим открытки. «Открытки делаю сама, раздаю пока бесплатно, так что пользуйтесь!». Уже на сцене Верка обнаружила шпаргалку Анастасии Стоцкой (певица выступала на разогреве у Сердючки), и не преминула поприкалываться над коллегой. Оказывается, название песни «Мій рідний край», которую Анастасия посвятила Киеву, вдруг вспомнив откуда она родом, было написано на русском языке и в интерпретации Сердючки звучало как «Мый рыдный край». Не упустила Сердючка возможности пройтись и по единственному хиту Стоцкой «Вены-руки», переделав ее в «Реки-раки». А репертуар Анастасии сложно назвать хитовым. Протеже Киркорова пошла по его стопам и основную часть ее программы составляли чужие песни. Текстов композиций самой Стоцкой публика «Фридома» не знала, и подпевать категорически отказывалась. На сцене артистка появилась в розовом мини-платье, которое очень полнило и так не стройную певицу. Во время заводных танцев юбка Анастасии все время поднималась и как она не пыталась ее придержать – ничего не получалось, пополневшую попу без труда рассмотрели все.