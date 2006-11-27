Из-за поражения Могилевская обозлилась, как собака. Эксклюзивные подробности финала «Танцы со звездами» (ФОТО)

На гала-концерт обещалась прийти сама Юлия Тимошенко. Однако в воскресный вечер у нее нашлись более серьезные дела. Наталью Могилевскую пришли поддержать ее мама и бой-френд, который в конце передаче вручил артистке букет белых роз. Присутствующая в студии на записи публика заметила, что когда объявили победившую пару – Зеленский-Шоптенко, Могилевская сделалась злой, как собака, у которой отняли будку и сахарную косточку. (Впрочем, это не ускользнуло даже от внимания телезрителей). Кстати, утверждают, будто Наталья уже несколько недель не разговаривает с Зеленским, после того, как он в прямом эфире сказал: «Могилевская Наташа! Победа будет наша!» Артистка ответила более грубо: «Зеленский – молодец! Будет ему…». Наташа до последнего была уверена в своей победе. Никто, пожалуй, не будет возражать, что она, действительно, как танцовщица оказалась просто супер. Владимир же со своей партнершей скорее взял публику (кроме мастерства) еще и обаянием. Не даром за него голосовала вся съемочная группа «плюсов», включая бабушек-гардеробщиц. Интересно, что свое поражение в проекте Могилевская списала … на счет оранжевой революции. Дескать, многие ее не любят за то, что два года назад певица поддержала «не ту» политическую силу. Влад Ряшин, президент продакшн-компании «Стар Медиа», которая снимала шоу для «плюсов», признался, что тоже верил в победу Могилевской. Собственно, в своих прогнозах в проекте он ошибся только один раз. Но и Зеленский Ряшину очень понравился. Настолько, что теперь он подумывает, пригласить артиста сниматься в кино. Кстати, злые языки утверждают, будто у Зеленского из-за участия в проекте начались проблемы в семье. Телезрители наверняка вспомнят, как в одной из передач Владимир сказал, что супруга его раньше называла козленочком, а теперь – только козлом. Шутки шутками, но, видать, не все так просто. На финальной программе у жены Зеленского явно сдали нервы, люди видели, как она заплакала, а потом куда-то убежала. Владимир тоже нервничал, и потому зло отреагировал на вполне невинный вопрос журналистов, не собирается ли он встречать вместе с Шоптенко Новый год. За что-то злился и Остап Ступка. Вроде бы изначально предполагалось, что он будет танцевать со своей партнершей на гала-концерте. В результате, она выступила с другим. Надежда Мейхер вообще не пришла на заключительную программу. Поговаривают, что артистка часто ездит за границу со своим бой-френдом. А вот Ольга Сумская благодаря «Танцам со звездами» осуществила свою заветную мечту. Дело в том, что актриса давно хотела сыграть роль Прони из пьесы «За двумя зайцами». Пусть не на сцене родного театра, а на танцевальном полу, ей это удалось. Первый проект «Танцы со звездами» завершился. И уже в середине зимы начнется подготовка ко второму. Влад Ряшин пригласил принять участие в нем телеведущих «плюсов» Анну Безулик и Людмилу Добровольскую. Снежана Егорова заявила, что ей будет сложно найти подходящего по росту партнера, и предложила танцевать с ней самому Ряшину. Надо сказать, что Безулик и Добровольская всерьез приняли приглашение директора «Стар Медиа». Во всяком случае, на банкете после программы они живо обсуждали этот вопрос и волновались, как бы Ряшин не передумал.