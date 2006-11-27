Наталья Могилевская: «Когда я ночью позвонила Владу Яме, очень удивилась, что он не кричал»

Оказывается – нет. И как раз сейчас собирается снять новый клип песни, которая называется «Я сама выбирала этот танец…» Главным героем клипа будет (!) партнер певицы по «Танцам» Влад Яма. Кто бы сомневался…



- Наталья, идея вашей новой песни как-то связана с шоу «1+1»?



- Ну, конечно! Это клип, в котором сюжет придумывать не нужно, достаточно снять учителя танцев и его ученицу, как обычно я опаздываю, как он меня ждет, как мы ночью репетируем. В общем, в клипе будет все то, что происходило между нами. Возможно, немного добавим художественного вымысла и влюбленности. Мы хотели снять клип раньше. Но режим «два танца в неделю» просто физически не позволял нам выделить день на съемки.



- Как появилась сама песня?



- Благодаря серии совпадений. Так всегда бывает: когда чего-то очень хочешь, всё складывается. Так и сложились для меня эти «Танцы». Мне уже давно не хватало в жизни чего-то подобного… Хотелось научиться чему-то новому: я засиделась в роли учительницы в «Шансе». И это очень хорошо совпало. Вот так и с песней. Все произошло случайно: Саша Ягольник, который последнее время жил в Германии, приехал оттуда с новыми идеями и песнями. Его впечатлили «Танцы со звездами», и он написал песню. Саша всегда так мыслил. Ведь песню «Девчонка с волосами цвета лилии» он когда-то тоже создал о моей реальной истории. Он всегда как-то умел почувствовать, что нужно и в какой момент, будто находится внутри меня. Он пришёл ко мне с такой очень ироничной улыбкой: «На послушай!» Я изменила всего несколько слов в песне, чтобы она точнее подходила к ситуации и моим ощущениям. Потом позвонила Владу. Ночью. И очень удивилась, что он поднял трубку и не кричал…



- То есть обычно вы кричите друг на друга!?



- Нет, Влад очень сдержанный человек.



- Но вы всё равно его выводите из себя?



- В его молчании иногда есть такое напряжение, что понимаешь, что ты была очень-очень-очень неправа. Этого напряжения я и боялась, когда звонила ночью. Поэтому сперва деликатно спросила: «Не спишь?» Он: «Нет». «Хочу, чтоб ты одну песню послушал!» И я прямо по телефону ему спела. Ехала в машине, и на улице как раз шел первый снег – так романтично! Влад выдержал паузу и удивленно и очень тепло сказал: «Хорошая песня!»



- У вас есть какие-то танцевальные планы после завершения проекта?



- Однозначно! Теперь я уже не смогу остановиться!



- Именно в этом или во всём?



- Не могу сказать, что я когда-нибудь стояла, но никогда не думала, что смогу еще и танцевать! Что меня это будет так радовать. Я же счастливая! Вы не представляете: я смотрю на свои фотографии в проекте и понимаю, что давно не видела, своих таких счастливых глаз! Судьи говорят: «Ваши оценки – «8», «7», «9»…», а я все равно улыбаюсь – особенно, если знаю, что танцевала хорошо, для себя, уверенно и в удовольствие . То есть главное в этом проекте для меня свершилось!



- Но вы же и до этого умели танцевать?



- У меня были способности, но школы не было. Последние уроки танцев – 11 лет и это были балет и фигурное катание.



- У вас уже прошли травмы, синяки, вы уже с ними освоились?



- Они уменьшились. Вы знаете, если правильно ставить ноги, то меньше столкновений, то есть количество синяков зависит от умения. И плюс – это как мозоли у гитаристов на трёх пальцах левой руки, которые уже не болят. У меня безумно болели ноги в начале проекта – сейчас я их не чувствую.



- Ваши ножки уже стали легендой, даже жюри не сдержало своего восторга, назвав их самыми танцевальными. Почему вы так долго их от нас скрывали?



- Слишком короткие юбки мне всегда казались вульгарными. И лишь в танце, тем более в жарком латино-американском, такие откровенные костюмы выглядят гармонично, и женщина в них все равно остается леди .

Я не планирую менять гардероб, хотя недавно в Днепропетровске на гастролях какой-то парень чуть не сорвал концерт, выпрыгивая на сцену с выкриками: «Наташа, покажи ножки! Ну, по-жа-лста!». Пришлось показать (смеется).



Во время интервью рядом с Наташей сидел Влад Яма.



- Слышали, - не сдержался он, - последнюю фишку в Интернете? Могилевская уже танцует лучше, чем поёт!

