В Москве скончалась актриса театра и кино Любовь Полищук

Любовь Полищук, народная артистка России скончалась в возрасте 57 лет. В последнее время актриса страдала от серьезного заболевания позвоночника. Правду о своей болезни актриса скрывала, о недуге знали только самые близкие ей люди. Последние несколько месяцев Любовь Полищук не появлялась на съемках, не посещала светских мероприятий, не играла в театре. Несмотря на старания врачей и упорство актрисы, справиться с недугом не удавалось и Полищук, устав бороться с болезнью, отказалась от дальнейшего лечения и вернулась домой. {-1}Проблемы с позвоночником у Любови Полищук начались много лет назад на съемочной площадке фильма Марка Захарова "12 стульев". По сценарию Андрей Миронов, носивший актрису на руках, должен был уронить ее. Но ассистенты забыли подложить на место, куда предстояло упасть актрисе, мягкий матрас. И Полищук, рухнув на бетон, сильно ударилась спиной. С тех пор боли в позвоночнике превратились для Любови Григорьевны в настоящую пытку. Особенно сильно она мучилась в последние несколько лет. Не раз она проходила курс лечения в различных больницах. В октябре 2005 года Полищук положили в Боткинскую больницу с сильнейшими болями в позвоночнике. Потом был курс лечения в Институте имени Вишневского и в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, где актрисе сделали сложнейшую операцию, удалив часть позвоночника. Едва оправившись после нее, Полищук уехала на реабилитацию в частную израильскую клинику. И вернулась из-за границы в московскую больницу в тяжелейшем состоянии. В сентябре 2006 года актриса поступила в одну из специализированных московских клиник. После курса лечения врачи выписали Любовь Григорьевну домой, прописав ей сильные обезболивающие препараты. Все это время рядом с женой был ее муж Сергей Цигаль. О болезни актрисы родные предпочитают не распространяться. "Это наше личное семейное дело, - говорила дочь актрисы Мариэтта. - Закрытая тема. Мы по поводу заболевания мамы вообще ни с кем не разговариваем". Биография Любови Полищук Любовь Полищук, народная артистка России (1994), лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации "Лучшая актриса" (1990, за фильм "Городские подробности"), лауреат театральной премии "Чайка" в номинации "Самая красивая и стильная актриса года" (1999). Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в рабочей семье. Во время учебы в школе она занималась пением. После окончания школы Любовь Полищук, решив стать актрисой, отправилась в Москву, но опоздала на экзамены в творческие вузы, а потому поступила во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства, которые окончила в 1967 году. (ГИТИС Полищук закончила заочно, в 1985 году.) В эстрадной мастерской Любовь Полищук познакомилась со студентом Валерием Макаровым, за которого вскоре вышла замуж. В 1967 году, они, окончив обучение, вместе отправились в Омск. В Омске Любовь Полищук вместе и Валерий Макаров были приняты в местную филармонию. В 1972 году у супругов родился сын Алексей. Но в дальнейшем семейная жизнь Любови Полищук и Валерия Макарова не сложилась. Когда Алексею исполнилось четыре года, они разошлись. Став актрисой разговорного жанра, она несколько лет вела театрализованные программы, работала в Омской филармонии, потом ее пригласили в мюзик-холл, а в начале 1980-х годов актриса перешла в Московский театр миниатюр. На сцене театра миниатюр Любовь Полищук выступала семь лет, сыграв роли в самых популярных спектаклях: "Чехонте в Эрмитаже", "Здравствуйте, Ги де Мопассан", "Хроника широко объявленной смерти", "Принцип Питера". С 1989 по 1995 год Любовь Полищук работала в театре "Школа современной пьесы" под руководством И. Райхельгауза. За этот период она сыграла роли в спектаклях: "А чой-то ты во фраке?" Д.Сухарева и С.Никитина, "Пришел мужчина к женщине" С.Злотникова (оба – режиссер И.Райхельгауз), "Антигона в Нью-Йорке" Я.Гловацкого (реж. Л.Хейфец). Параллельно с начала девяностых годов Любовь Полищук активно участвовала в проектах частных московских театров и антреприз. Так в 1994-1996 годах она играла в Театре Антона Чехова в двух спектаклях: "Там же, тогда же…" и "Чествовании". А в 1995 году в театральной компании "Арт-клуб" она исполнила роль в спектакле режиссера А. Житинкина "Квартет для Лауры". После ухода из театра "Школа современной пьесы", Любовь Полищук полностью переключилась на работу по договорам. В 1997 году на сцене театра "Эрмитаж" Полищук сыграла в двух постановках М.Левитина - "Зойкина квартира" М.Булгакова и "Безразмерное Ким-танго" Ю.Кима. В 1998 году в Независимой антрепризе вышел спектакль по пьесе Н. Демчик "Мужской сезон", где Л. Полищук сыграла в дуэте с А. Домогаровым. Наконец, в спектакле по пьесе А.Николаи "Искушение", поставленном театральным агентством "Арт-Партнер ХХI" в 2000 году, она исполнила роль Эвы. В кино Любовь Полищук дебютировала в 1976 году, сыграв маленькую, но запомнившуюся многим зрителям роль в телевизионном фильме Марка Захарова "12 стульев" - она танцевала "Танго страсти" с Остапом Бендером, которого играл Андрей Миронов. Актрису заметили и начали приглашать сниматься. В частности, она сыграла в детективе Евгения Татарского "Золотая мина", в фантастическом мюзикле Леонида Квинихидзе "31 июня", в замечательной картине "Приключения принца Флоризеля" ("Клуб самоубийц"). Однако в дальнейшем, по причине конфликта с руководством киностудии "Мосфильм", Любови Полищук не разрешали сниматься в главных ролях, поэтому до конца 80-х годов она появлялась в кино не очень часто, но среди ее тогдашних работ роли в таких заметных лентах, как "Эзоп" и "Змеелов". Ситуация изменилась в конце 80-х годов. В 1989 году на экраны выходят несколько фильмов с участием актрисы: она сыграла небольшую роль в знаменитой "Интердевочке" Петра Тодоровского, блеснула в главной роли в драме "Любовь с привилегиями". На начало 90-х годов пришелся взлет популярности актрисы. Этому немало способствовали ее роли в картинах Анатолия Эйрамджана: "Моя морячка", "Бабник", "Новый Одеон", а чуть позже - "Импотент". Из картин других режиссеров стоит отметить, прежде всего, роль супруги посла в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли". В последние годы Любовь Полищук много снимается, как в фильмах, так и в сериалах. В 2000 году она вновь снялась у Анатолия Эйрамджана в комедиях "Агент в мини-юбке" и "День святого Валентина". Затем она исполнила одну из главных ролей в фильме Эльдара Рязанова "Тихие омуты", снялась в сериале "Русские амазонки-2". В 2004 году Любовь Полищук снялась в телесериале "Моя прекрасная няня". В январе этого года Полищук, играющую в сериале маму Вики Прутковской, сняли с роли в "Моей прекрасной няне". Сын Любови Полищук Алексей Макаров - в настоящее время известный киноактер (главная роль в боевике "Личный номер"). По материалам : newsru.com