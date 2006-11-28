«ДОМ-2» просит любить «СВЕТЛЯЧКОВ»

Ношение такой одежды якобы значительно снижает количество аварий с участием пешеходов. Таким образом «Дом-2» поддерживает совместную программу «Российского фонда мира» и ГИБДД по снижению детского дорожного травматизма. Фликер – это небольшой аксессуар, сделанный из световозвращающего материала. В «Российском фонде мира» фликеры еще называют «светлячками». Потому что они прикольно светятся, попав в луч фар. «На темной дороге водитель обнаруживает пешехода с фликером на расстоянии 100-400 метров, а без «светлячка» - на расстоянии около 20 метров», - рассказала перед модным показом Елена Сутормина, замглавы «Российского фонда мира», который совместно с ГИБДД занимается популяризацией фликеров в России. «Во многих странах Европы закон обязывает родителей украшать одежду своих детей световозвращающими элементами. Например, в Норвегии с введением обязательного ношения «светлячков» количество аварий с участием детей снизилось на 80%. В Краснодарском крае в прошлом году в сентябре детям тоже раздали фликеры – и страшная статистика уменьшилась на 30%», - рассказала Елена Сутормина. Герои реалити-шоу «Дом-2» давно стали звездами: к ним прислушиваются, им подражают. Ребята решили воспользоваться своей популярностью и поддержать деятельность «Российского фонда мира». Они на собственном примере демонстрируют, что носить фликер и заботиться о своей безопасности – это модно. Настя Дашко расшила светящимися сердечками шаль и сделала особую светящуюся сумочку. Солнце и Ольга Моцак сделали из фликеров клевые светящиеся пояса, а Солнце выложила ими узор на своей сумке. Особенно отличился Роман Третьяков – он смастерил целую повязку с «пейсами» из фликеров, похожую на какой-то шаманский наряд. Сэм Селезнев нацепил фликеры на свою любимую бейсболку. И все ребята надели фликеры на шею – как подвеску, а некоторые и на руку – как браслет.