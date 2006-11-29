«Танцы со звездами» Могилевская смирилась с поражением, а Елена Коляденко и Владимир Зеленский нашли общий язык (ФОТО)

Оказалось, что до тела победителей хотят добраться все. Но у Владимира на носу концерты и выступления «95-го квартала», которые "пока в таком сыром виде, что просто караул", а у Алены Шоптенко – турнир в Италии, и она готовится сейчас с утра до вечера. Поэтому организаторы предложили решить все проблемы и вопросы одним махом – собрать пресс-конференцию для журналистов.

Как и полагается звездам, они прибыли последними. Зато за это время на столы успели положить дипломы, которые победители забыли забрать после финала и хрустальный шар, также оставшийся в воскресенье в павильоне «Танцев...». Не до того было. Даже несмотря на то, что после финального гала-концерта до пресс-конференции канала «1+1» прошло два дня, участники финальной вечеринки, кажется, еще не проснулись. Гуляние длилось до утра и на нем произошло множества немаловажных событий – Елена Коляденко и Владимир Зеленский наконец-то нашли общий язык, а Наталья Могилевская отошла от своего поражения и тоже пришла в общую компанию участников проекта. По словам Владимира, очень важно, что после проекта они остались в хороших отношениях. Многих журналистов интересовал вопрос, как прошло "неофициальное" празднование победы. Владимир был вынужден сознаться, что из-за физического истощения он уже после третьей рюмки ничего не помнил. Не секрет, что за время участия в проекте он потерял 10 килограмм, поэтому алкоголь на него подействовал мгновенно.

Пресс-конференция началась с того, чем закончились «Танцы со звездами». «Я должен поблагодарить всех, кого не назвал, - сказал Владимир Зеленский, - а не назвал я практически всех. Я забыл, а дома мне это припомнили. Причем очень жестко. Поэтому говорю: спасибо всей семье – жене, доченьке, родителям, бабушке. Еще хочу поблагодарить наш коллектив, студию «95-й квартал», потому что вы наговорили по телефону и отправили SMS-сообщений на несколько тысяч долларов… Дам вам Бог здоровья! Я оплачивать нам. Спасибо вам, ребята».

На вопрос одного из журналистов, что же Владимир каждый раз шептал с закрытыми глазами, когда объявляли результаты голосования, артист ответил: мол, это очень личное. Но он точно повторял про себя: «Юра, я тебя убью». Действительно, выдержат, как Юрий Горбунов тянул с вердиктом было просто невозможно.

По поводу ревности вторых половинок танцоров участники наполовину отшутились. Алена призналась, что ее московский друг Кузьма действительно очень ревновал и даже взял отпуск, чтобы приехать к ней в Киев на проект. Правда, в Рио-де-Жанейро он вряд ли поедет, так как у него тоже идут постоянные тренировки – он футболист команды «Химки». Жена Владимира даже приходила на репетиции, но зрелище умопомрачительных поддержек было слишком пугающим. «Естественно, ревновала, - смеется Зеленский, - Ежедневные возвращения ночью. После танцев».

«Мы попытались, – рассказал исполнительный продюсер канала «1+1» Александр Лозинский, - и это правда был достаточно серьезный риск – взяться за очень дорогое постановочное шоу. У нас не было права на ошибку. Зрители могли нам простить маленькие огрехи, но постоянные промашки - вряд ли. Мы безумно счастливы, что подобрался такой состав участников – это 50% успеха. Люди жили этим проектом".

«Мне кажется, что феноменальный успех этого проекта обеспечили два основных составляющих, - говорит продюсер продакшн-компании «Стар Медиа» Алексей Гончаренко, - Во-первых, участники. Три пары - Могилевской, Зеленского и Писанки – я считаю, что это три главных локомотива нашего проекта. Тот креативный творческий потенциал, который они вложили… Они работали не для того, чтобы быть в субботу в прайм-тайме канала «1+1», а просто отдавали себя. Искренне хотели не получить оценки, а удивить. Это три бриллианта, которые мы нашли. Это первая составляющая успеха. Вторая – это прямой эфир. Признаюсь, мы его не хотели! Это очень тяжелый опыт. Сейчас я понимаю – какой низкий поклон и какая благодарность ВВС именно за это условия. Это настоящее адреналин-шоу. Это драйв прямого эфира».

Не известно, станцуют ли еще Алена и Владимир вместе, но на одном из концертов «95-го квартала» Шоптенко уже выступала со своим постоянным партнером. «Они танцевали румбу, - рассказал Зеленский, - и я смотрел на них и думал: «Дай Бог, чтобы мне не пришлось это танцевать».

По словам одного из участников пресс-конференции заместителя гендиректора канала Максима Варламова, «1+1» планирует в марте запустить проект «Танцы со звездами-2». И Владимира Зеленского тоже могут в него пригласить.

