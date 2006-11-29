Дима Билан вызвал из рояля Татьяну Лазареву (ФОТО)

29 ноября 2006, 11:56

Организаторы концерта не ограничились только такими «юмористическими» награждениями. Шоу, которое увидели счастливые обладатели билетов на концерт, было действительно запоминающимся. Анита Цой парила над сценой, ухватившись за трос, Валерий Меладзе в образе тореадора устроил бой с роскошными красотками. А во время номера Димы Билана из рояля выпрыгнула….

Татьяна Лазарева в белой пачке. Потом за кулисами телеведущая долго демонстрировала свою растяжку. Михаил Шац стал для нее своеобразной поддержкой. А группа «Фабрика» устроила на сцене настоящий дебош, сбивая на сцене огромными мячами живые кегли. - Видно, что в детстве девочки не наигрались в боулинг! - заметил на это ведущий Михаил Шац. Все участники «Золотого граммофона» приехали на концерт в хорошем настроении. Даже Филипп Киркоров улыбался и шутил. - Мне вернули мой мобильный телефон! (Его вместе с часами украли во время гастролей певца в Новосибирске – прим.ред.) – А ведь там были все мои телефоны, вся моя жизнь!. Филипп похвастался и своими новыми шортами, больше похожими на шотландскую юбку. Своей обновкой поразил и муж Валерии Иосиф Пригожин. - Я пополнил армию Дольче и Габбаны! – признался он. – И мне сразу дали чин капитана. Продюсер купил пальто из новой коллекции известных модельеров в стиле милитари. Число звездочек на погонах кителя указывало на то, что Пригожин говорил правду: ему действительно дали чин капитана. Симпатичное пальто тут же приметил Юрий Аксюта, директор музыкального вещания Первого канала. - Дай поносить! - попросил он Пригожина. Продюсер уже стаскивал с себя пальто, как Аксюта рассмеялся: - Но на всякий случай, не занашивай его! - предупредил он друга. А Дима Билан продолжает подражать Иосифу Пригожину (или наоборот). Как и во время церемонии вручения Music Russian Awards, Дима надел точно такие же сапоги, как и муж Валерии. Обувной дефицит продемонстрировала и Юля Савичева: она вообще бегала по полу фойе босиком. - Тут пол холодный! Иди, оденься, а то простудишься! - строго приказал ей ее директор. Только после этого певица обула туфли. За сценой Светлана Бондарчук жаловалась на своего мужа Федора. - Это был последний раз, когда я выходила вместе с ним на сцену что-то вручать! – возмущалась она. – Он же не дает и слова сказать! Сам говорит много, а потом пытается еще и режиссировать: указывает, что кому чего делать! Ужас! В ответ Бондарчук только смеялся и не отрывался от своего мобильного телефона. В этом году «Золотой граммофон» получился очень ироничным. Группе «Город 312» (приз за песню «Вне зоны доступа») маленький приз в виде позолоченного граммофончика вручал представитель Российской службы исполнения наказаний. Певице Согдиане за песню «Сердце-магнит» приз передал руководитель Института земного магнетизма С.П. Гайдаш. Группа «ВИА ГРА» за песню «Обмани, но останься» получила статуэтку от представителей миграционной службы, а Савичева (песня «Как твои дела?») – от следователя по особо важным делам И. Кружилина. А песня «Корней» «Я об этом буду кричать всю ночь» заслужила похвалу от народного целителя и ведущего Геннадия Малахова. Но главной сенсацией церемонии вручения 11-ой премии «Золотой граммофон» стало появление певицы Глюкозы. Несмотря на беременность, певица приняла самое активное участие в концерте. Глюкоза во время песни «Свадьба» сначала вела себя спокойно, но потом вдруг стала прыгать и носиться по сцене, как настоящая акробатка. - Ну ничего не могу с собой поделать! – призналась певица за кулисами. – Наверное, мне надо приковывать себя наручниками, чтобы не носиться как бешеной по сцене. Но я с января ухожу в отпуск, вот там-то и буду вести себя прилично!. Певица также рассказала, что несмотря на активный образ жизни (Глюкоза примет участие во многих новогодних концертах), никаких осложнений у нее нет, и чувствует она себя замечательно. А, значит, и ее малыш тоже.

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