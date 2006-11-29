Последние дни жизни легендарной Любови Полищук

29 ноября 2006, 13:32

Легендарной актрисе было всего 57 лет...Совсем недавно Полищук несколько недель провела в больнице, где проходила курс химиотерапии. Но актриса настолько устала бороться с тяжелой болезнью, что решила отказаться от дальнейшего лечения. Дома Полищук пролежала около двух недель, и вчера в шесть утра ее не стало.

{-1}Уход замечательной актрисы из жизни стал тяжелейшим испытанием для ее родных. Супруг Любови Григорьевны Сергей Цигаль был на грани сердечного приступа. Спустя час после смерти Полищук в Большой Казенный переулок, где проживала актриса, срочно приехала бригада 21-й подстанции «Скорой помощи» во главе со старшим фельдшером Николаем Борисовым. Сергею измерили давление - 150 на 90, повышенное!
- Цигаля отпаивали успокоительными, - поделился с «КП» один из дежурных медиков, - у него был шок, слава богу, что бригада успела вовремя, иначе неизвестно, что могло бы произойти.
В тяжелую минуту Сергея Цигаля поддерживает его  22-летняя дочь Мариэтта. Когда девушка узнала, что мама вернулась из больницы домой, сразу же переехала к родителям, чтобы быть вместе каждую минуту.
Прощание с легендарной актрисой пройдет 30 ноября в Доме актера на Старом Арбате. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Лечение в Израиле не помогло
В конце прошлого года Любовь Полищук лежала в Институте нейрохирургии имени Бурденко.
Как тогда нам рассказал заведующий отделением спинальной хирургии института профессор Иван Николаевич Шевелев, Любовь Полищук поступила в клинику в запущенном состоянии. Она почти не могла ходить, острая боль жгла ноги. Виной этому были старые травмы. По одной из версий, проблемы со спиной начались у актрисы после того, как в фильме «12 стульев» (1971) Андрей Миронов уронил тогда еще совсем молодую Любовь на бетонный пол.
- У Полищук были сильнейшие изменения в позвоночнике, - рассказал Иван Николаевич. - Если говорить упрощенно, позвонки шатались во все стороны, сдавливали нервные ткани.
Врачам пришлось сделать две сложнейшие операции на позвоночнике: удалить диск, вставить имплантаты и винты, чтобы позвоночник стал стабильным.
После операций самочувствие актрисы улучшилось, боли прошли, но причины тяжелого заболевания все-таки остались. Эти причины пытались установить в том числе в онкологическом центре... В результате обследований медики пришли к выводу: единственное решение проблемы - операция по удалению нескольких позвонков. Побоявшись делать эту сложную операцию в Москве, Любовь Полищук улетела лечиться в Израиль. Увы, эта поездка не дала ожидаемых результатов...

80-летняя мама Любови Полищук полетела хоронить дочь. А все ее соседи по подъезду рыдают и вспоминают любимую землячку
Всего несколько недель назад мы встречались с мамой Любови Полищук, Ольгой Пантелеевной. Она говорила, что Люба обязательно поправится. От мамы скрывали смертельный диагноз дочери, говорили, что просто болит спина.  
Вчера мы приехали в ее омскую квартиру. Хотели выразить соболезнование. Но дверь была закрыта, и даже электросчетчик не крутился.
- Я набираю ее номер, а она говорит: заболела, насморк, глаза чешутся, - рассказала соседка Александра Леонтьева. - И будто скрывает что-то. А потом мы узнали, что в воскресенье она уехала в Москву. Внук позвонил: мол, Любе плохо...
Соседи в подъезде узнали про все сегодня по радио. Все рыдают, вспоминают, какой была Люба Полищук для Ольги Пантелеевны заботливой дочерью...
ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ
Борис СМОЛКИН: Она так и не отказалась от сигарет
- Я был свидетелем страданий и мучительной борьбы Любови со смертью на протяжении полутора лет. Кто знает, как давно началась ее болезнь и что ей пришлось перенести?.. Но ей на все хватало мужества - Люба до последнего старалась сохранить форму и вообще сохранить себя, хотя ей было очень тяжело, эта адская боль не давала ей покоя...
На съемках Люба держалась: только говорила в паузах между сценами, что она немножко посидит, ей, видимо,  было трудно стоять. Старалась не подавать виду и не вызывать «лишних» эмоций у окружающих. Все остальные тоже делали вид, что ничего не происходит. Мы с ней до последнего ходили вместе курить - она так и не отказалась от сигарет.
Эта смерть... Просто слов нет. Хочется, чтобы все были здоровы. И говорили все теплые слова друг другу при жизни...
Анастасия ЗАВОРОТНЮК: Мы не осознавали, насколько ей плохо
- На съемках последних серий «Моей прекрасной няни» Любовь Григорьевна  уже плохо себя чувствовала, но после команды «Мотор!» моментально преображалась: красивая, уверенная, глаза горят.
Даже мы, проводившие с ней много времени на площадке, зачастую не осознавали, насколько ей плохо. Но в последних сценах сериала, где мы должны были играть вместе, Любовь Григорьевна уже не смогла выйти на площадку...
Для меня ее смерть - шок. Это личная потеря, ведь я воспринимала ее как маму!

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