Последние дни жизни легендарной Любови Полищук

{-1}Уход замечательной актрисы из жизни стал тяжелейшим испытанием для ее родных. Супруг Любови Григорьевны Сергей Цигаль был на грани сердечного приступа. Спустя час после смерти Полищук в Большой Казенный переулок, где проживала актриса, срочно приехала бригада 21-й подстанции «Скорой помощи» во главе со старшим фельдшером Николаем Борисовым. Сергею измерили давление - 150 на 90, повышенное!

- Цигаля отпаивали успокоительными, - поделился с «КП» один из дежурных медиков, - у него был шок, слава богу, что бригада успела вовремя, иначе неизвестно, что могло бы произойти.

В тяжелую минуту Сергея Цигаля поддерживает его 22-летняя дочь Мариэтта. Когда девушка узнала, что мама вернулась из больницы домой, сразу же переехала к родителям, чтобы быть вместе каждую минуту.

Прощание с легендарной актрисой пройдет 30 ноября в Доме актера на Старом Арбате. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Лечение в Израиле не помогло

В конце прошлого года Любовь Полищук лежала в Институте нейрохирургии имени Бурденко.

Как тогда нам рассказал заведующий отделением спинальной хирургии института профессор Иван Николаевич Шевелев, Любовь Полищук поступила в клинику в запущенном состоянии. Она почти не могла ходить, острая боль жгла ноги. Виной этому были старые травмы. По одной из версий, проблемы со спиной начались у актрисы после того, как в фильме «12 стульев» (1971) Андрей Миронов уронил тогда еще совсем молодую Любовь на бетонный пол.

- У Полищук были сильнейшие изменения в позвоночнике, - рассказал Иван Николаевич. - Если говорить упрощенно, позвонки шатались во все стороны, сдавливали нервные ткани.

Врачам пришлось сделать две сложнейшие операции на позвоночнике: удалить диск, вставить имплантаты и винты, чтобы позвоночник стал стабильным.

После операций самочувствие актрисы улучшилось, боли прошли, но причины тяжелого заболевания все-таки остались. Эти причины пытались установить в том числе в онкологическом центре... В результате обследований медики пришли к выводу: единственное решение проблемы - операция по удалению нескольких позвонков. Побоявшись делать эту сложную операцию в Москве, Любовь Полищук улетела лечиться в Израиль. Увы, эта поездка не дала ожидаемых результатов...



80-летняя мама Любови Полищук полетела хоронить дочь. А все ее соседи по подъезду рыдают и вспоминают любимую землячку

Всего несколько недель назад мы встречались с мамой Любови Полищук, Ольгой Пантелеевной. Она говорила, что Люба обязательно поправится. От мамы скрывали смертельный диагноз дочери, говорили, что просто болит спина.

Вчера мы приехали в ее омскую квартиру. Хотели выразить соболезнование. Но дверь была закрыта, и даже электросчетчик не крутился.

- Я набираю ее номер, а она говорит: заболела, насморк, глаза чешутся, - рассказала соседка Александра Леонтьева. - И будто скрывает что-то. А потом мы узнали, что в воскресенье она уехала в Москву. Внук позвонил: мол, Любе плохо...

Соседи в подъезде узнали про все сегодня по радио. Все рыдают, вспоминают, какой была Люба Полищук для Ольги Пантелеевны заботливой дочерью...

ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ

Борис СМОЛКИН: Она так и не отказалась от сигарет

- Я был свидетелем страданий и мучительной борьбы Любови со смертью на протяжении полутора лет. Кто знает, как давно началась ее болезнь и что ей пришлось перенести?.. Но ей на все хватало мужества - Люба до последнего старалась сохранить форму и вообще сохранить себя, хотя ей было очень тяжело, эта адская боль не давала ей покоя...

На съемках Люба держалась: только говорила в паузах между сценами, что она немножко посидит, ей, видимо, было трудно стоять. Старалась не подавать виду и не вызывать «лишних» эмоций у окружающих. Все остальные тоже делали вид, что ничего не происходит. Мы с ней до последнего ходили вместе курить - она так и не отказалась от сигарет.

Эта смерть... Просто слов нет. Хочется, чтобы все были здоровы. И говорили все теплые слова друг другу при жизни...

Анастасия ЗАВОРОТНЮК: Мы не осознавали, насколько ей плохо

- На съемках последних серий «Моей прекрасной няни» Любовь Григорьевна уже плохо себя чувствовала, но после команды «Мотор!» моментально преображалась: красивая, уверенная, глаза горят.

Даже мы, проводившие с ней много времени на площадке, зачастую не осознавали, насколько ей плохо. Но в последних сценах сериала, где мы должны были играть вместе, Любовь Григорьевна уже не смогла выйти на площадку...

Для меня ее смерть - шок. Это личная потеря, ведь я воспринимала ее как маму!

